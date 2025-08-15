Осенью стартует крупнейший отзыв Renault — затронет десятки тысяч машин в Европе
Уже этой осенью Renault начнёт масштабную отзывную кампанию, затронувшую более 155 тысяч автомобилей в Европе. Под проверку попадут гибридные и подключаемые гибридные модели с бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, выпущенные в период с 5 апреля 2019 года по 26 сентября 2022 года.
Какие автомобили попадают под отзыв
В список входят:
- Renault Clio 5
- Renault Captur 2
- Renault Arkana
- Renault Mégane 4
Кроме того, в кампанию включены 79 экземпляров Dacia Jogger.
Причина отзыва
Поводом для проверки стало возможное повреждение уплотнительного кольца, которое может привести к неисправности коробки передач. Проблема была выявлена ещё в прошлом году, и на автомобили с действующей гарантией (7 лет или 150 000 км) ремонт выполняется бесплатно.
Как будут информировать владельцев
В ближайшее время владельцы получат официальные письма с инструкциями. Тем, чьи машины уже находятся на обслуживании, доступна возможность пройти проверку без ожидания уведомления.
После получения письма необходимо будет записаться в авторизованный сервисный центр Renault или Dacia для проведения диагностики и при необходимости — ремонта.
