Добровольно, но с намёком: как Renault придумала увольнения, от которых не откажешься
Renault Group оказалась в центре внимания после сообщений зарубежных СМИ: компания готовит масштабное сокращение персонала, которое может затронуть около трёх тысяч сотрудников по всему миру. Источники утверждают, что речь идёт не о вынужденных увольнениях, а о добровольной программе, предложенной новым генеральным директором Франсуа Провостом. Проект получил внутреннее название "Стрела" и направлен на снижение затрат компании примерно на 15%, главным образом — за счёт оптимизации административных подразделений.
Что известно о плане "Стрела"
В фокусе программы — отделы кадров, финансов и маркетинга. Цель руководства — сделать управление более гибким и сократить издержки без ущерба для производственных линий. По данным инсайдеров, реализация инициативы должна завершиться до конца 2025 года.
Сокращения, как ожидается, коснутся не только штаб-квартиры Renault во Франции, но и зарубежных офисов. Общая численность персонала компании сегодня превышает 100 тысяч человек, и потому масштаб программы может оказать заметное влияние на структуру всей корпорации.
"Сейчас приоритетом является оптимизация постоянных расходов, а не массовые увольнения", — отметили представители Renault.
Официально руководство компании пока не подтверждает детали, однако факт подготовки изменений признаёт. На внутреннем уровне уже обсуждаются варианты упрощения организационной схемы, чтобы ускорить принятие решений и адаптировать бизнес к изменяющимся условиям автомобильного рынка.
Почему Renault идёт на этот шаг
Renault Group переживает переходный этап. После серии финансовых колебаний и реструктуризаций последних лет компания сосредоточилась на повышении добавленной стоимости своей продукции и обновлении модельного ряда. Программа "Стрела" должна дополнить курс на повышение эффективности.
Главная причина перемен — растущие расходы на персонал и давление со стороны конкурентов. На фоне активного развития электромобильного сегмента и роста затрат на исследования и новые технологии, компания ищет баланс между инновациями и финансовой устойчивостью.
Как изменится структура компании
Renault не впервые пересматривает внутренние процессы. Ранее компания уже объединяла подразделения и сокращала управленческие звенья, чтобы ускорить внедрение стратегических решений. В этот раз акцент будет сделан на диджитализацию и автоматизацию рутинных задач.
Ожидается, что часть административных функций возьмут на себя цифровые сервисы и ИИ-системы, используемые для анализа продаж, маркетинга и управления персоналом. Это позволит перераспределить ресурсы на ключевые направления — производство, разработку электрокаров и развитие брендов-партнёров внутри альянса.
Сравнение: прошлые и нынешние реформы Renault
|Период
|Основная цель
|Итог
|2020-2021
|Снижение долговой нагрузки, реструктуризация производства
|Закрыты несколько предприятий, оптимизированы поставки
|2022-2023
|Акцент на электромобили и технологии
|Запуск подразделения Ampere, инвестиции в EV-платформы
|2025 (план "Стрела")
|Сокращение расходов на 15%, оптимизация персонала
|Упрощение структуры, цифровизация управленческих процессов
Шаг за шагом: как проходит реструктуризация
-
Анализ текущих расходов по подразделениям.
-
Определение "избыточных" функций, которые могут быть автоматизированы.
-
Формирование программы добровольного ухода с компенсациями.
-
Перераспределение задач между оставшимися командами.
-
Запуск цифровых инструментов управления финансами и HR.
По данным издания Le Monde, Renault планирует сохранить ключевые производственные мощности, но значительно сократить долю административных расходов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: массовые принудительные увольнения без компенсаций.
Последствие: потеря доверия сотрудников, отток кадров и репутационные риски.
Альтернатива: добровольная программа с расширенным пакетом выплат и переобучением.
-
Ошибка: резкое сокращение специалистов в сфере маркетинга.
Последствие: снижение эффективности коммуникаций с рынком.
Альтернатива: перевод части функций на фриланс-платформы и аутсорсинг.
-
Ошибка: игнорирование внутреннего климата.
Последствие: демотивация коллектива.
Альтернатива: программа внутренней адаптации и карьерного роста.
А что если сокращения не дадут ожидаемого результата?
Если запланированные меры не приведут к существенному снижению расходов, компании придётся искать новые источники прибыли. Возможные сценарии — расширение производства электромобилей, стратегические альянсы или диверсификация бизнеса (например, выход на рынок каршеринга и сервисов по подписке на автомобили).
При этом аналитики отмечают, что в ближайшие годы спрос на электрокары и гибридные модели будет расти, а значит, Renault получит шанс укрепить позиции на ключевых рынках — европейском и азиатском.
FAQ
Какую сумму Renault планирует сэкономить?
По предварительным расчётам, речь идёт о снижении затрат на оплату труда примерно на 15%.
Коснётся ли программа рабочих на заводах?
Нет, основной акцент сделан на офисных подразделениях — HR, маркетинг, финансы.
Когда начнётся реализация программы?
Первые изменения могут произойти уже осенью, завершение — до конца года.
Предусмотрены ли компенсации для уходящих сотрудников?
Да, программа добровольная, с финансовыми выплатами и возможностью переобучения.
Как это повлияет на новые модели Renault?
Компания планирует сохранить объём инвестиций в разработку новых автомобилей, включая электромобили.
Мифы и правда
-
Миф: Renault массово закрывает заводы.
Правда: производственные площадки продолжают работать, оптимизация затрагивает главным образом офисный персонал.
-
Миф: компания уходит с европейского рынка.
Правда: Renault остаётся одним из ключевых игроков в Европе и расширяет присутствие на восточных рынках.
-
Миф: сокращения связаны с кризисом.
Правда: речь идёт о плановой реструктуризации для повышения эффективности.
3 интересных факта о Renault
-
Renault — один из старейших автопроизводителей Европы, компания основана в 1899 году.
-
На долю бренда приходится около 10% продаж электромобилей в Европе.
-
Renault входит в альянс с Nissan и Mitsubishi, что позволяет делить расходы на исследования и разработки.
Исторический контекст
Ранее, в 2020 году, Renault уже объявляла о масштабном плане экономии, включавшем сокращение 15 тысяч рабочих мест. Тогда компания столкнулась с последствиями пандемии и падением спроса. Однако в отличие от тех мер, нынешний план направлен не на выживание, а на адаптацию к новой бизнес-модели, ориентированной на технологии и устойчивое развитие.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru