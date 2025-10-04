Добровольно, но с намёком: как Renault придумала увольнения, от которых не откажешься

Renault Group оказалась в центре внимания после сообщений зарубежных СМИ: компания готовит масштабное сокращение персонала, которое может затронуть около трёх тысяч сотрудников по всему миру. Источники утверждают, что речь идёт не о вынужденных увольнениях, а о добровольной программе, предложенной новым генеральным директором Франсуа Провостом. Проект получил внутреннее название "Стрела" и направлен на снижение затрат компании примерно на 15%, главным образом — за счёт оптимизации административных подразделений.

Что известно о плане "Стрела"

В фокусе программы — отделы кадров, финансов и маркетинга. Цель руководства — сделать управление более гибким и сократить издержки без ущерба для производственных линий. По данным инсайдеров, реализация инициативы должна завершиться до конца 2025 года.

Сокращения, как ожидается, коснутся не только штаб-квартиры Renault во Франции, но и зарубежных офисов. Общая численность персонала компании сегодня превышает 100 тысяч человек, и потому масштаб программы может оказать заметное влияние на структуру всей корпорации.

"Сейчас приоритетом является оптимизация постоянных расходов, а не массовые увольнения", — отметили представители Renault.

Официально руководство компании пока не подтверждает детали, однако факт подготовки изменений признаёт. На внутреннем уровне уже обсуждаются варианты упрощения организационной схемы, чтобы ускорить принятие решений и адаптировать бизнес к изменяющимся условиям автомобильного рынка.

Почему Renault идёт на этот шаг

Renault Group переживает переходный этап. После серии финансовых колебаний и реструктуризаций последних лет компания сосредоточилась на повышении добавленной стоимости своей продукции и обновлении модельного ряда. Программа "Стрела" должна дополнить курс на повышение эффективности.

Главная причина перемен — растущие расходы на персонал и давление со стороны конкурентов. На фоне активного развития электромобильного сегмента и роста затрат на исследования и новые технологии, компания ищет баланс между инновациями и финансовой устойчивостью.

Как изменится структура компании

Renault не впервые пересматривает внутренние процессы. Ранее компания уже объединяла подразделения и сокращала управленческие звенья, чтобы ускорить внедрение стратегических решений. В этот раз акцент будет сделан на диджитализацию и автоматизацию рутинных задач.

Ожидается, что часть административных функций возьмут на себя цифровые сервисы и ИИ-системы, используемые для анализа продаж, маркетинга и управления персоналом. Это позволит перераспределить ресурсы на ключевые направления — производство, разработку электрокаров и развитие брендов-партнёров внутри альянса.

Сравнение: прошлые и нынешние реформы Renault

Период Основная цель Итог 2020-2021 Снижение долговой нагрузки, реструктуризация производства Закрыты несколько предприятий, оптимизированы поставки 2022-2023 Акцент на электромобили и технологии Запуск подразделения Ampere, инвестиции в EV-платформы 2025 (план "Стрела") Сокращение расходов на 15%, оптимизация персонала Упрощение структуры, цифровизация управленческих процессов

Шаг за шагом: как проходит реструктуризация

Анализ текущих расходов по подразделениям. Определение "избыточных" функций, которые могут быть автоматизированы. Формирование программы добровольного ухода с компенсациями. Перераспределение задач между оставшимися командами. Запуск цифровых инструментов управления финансами и HR.

По данным издания Le Monde, Renault планирует сохранить ключевые производственные мощности, но значительно сократить долю административных расходов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: массовые принудительные увольнения без компенсаций.

Последствие: потеря доверия сотрудников, отток кадров и репутационные риски.

Альтернатива: добровольная программа с расширенным пакетом выплат и переобучением.

Ошибка: резкое сокращение специалистов в сфере маркетинга.

Последствие: снижение эффективности коммуникаций с рынком.

Альтернатива: перевод части функций на фриланс-платформы и аутсорсинг.

Ошибка: игнорирование внутреннего климата.

Последствие: демотивация коллектива.

Альтернатива: программа внутренней адаптации и карьерного роста.

А что если сокращения не дадут ожидаемого результата?

Если запланированные меры не приведут к существенному снижению расходов, компании придётся искать новые источники прибыли. Возможные сценарии — расширение производства электромобилей, стратегические альянсы или диверсификация бизнеса (например, выход на рынок каршеринга и сервисов по подписке на автомобили).

При этом аналитики отмечают, что в ближайшие годы спрос на электрокары и гибридные модели будет расти, а значит, Renault получит шанс укрепить позиции на ключевых рынках — европейском и азиатском.

FAQ

Какую сумму Renault планирует сэкономить?

По предварительным расчётам, речь идёт о снижении затрат на оплату труда примерно на 15%.

Коснётся ли программа рабочих на заводах?

Нет, основной акцент сделан на офисных подразделениях — HR, маркетинг, финансы.

Когда начнётся реализация программы?

Первые изменения могут произойти уже осенью, завершение — до конца года.

Предусмотрены ли компенсации для уходящих сотрудников?

Да, программа добровольная, с финансовыми выплатами и возможностью переобучения.

Как это повлияет на новые модели Renault?

Компания планирует сохранить объём инвестиций в разработку новых автомобилей, включая электромобили.

Мифы и правда

Миф: Renault массово закрывает заводы.

Правда: производственные площадки продолжают работать, оптимизация затрагивает главным образом офисный персонал.

Миф: компания уходит с европейского рынка.

Правда: Renault остаётся одним из ключевых игроков в Европе и расширяет присутствие на восточных рынках.

Миф: сокращения связаны с кризисом.

Правда: речь идёт о плановой реструктуризации для повышения эффективности.

3 интересных факта о Renault

Renault — один из старейших автопроизводителей Европы, компания основана в 1899 году. На долю бренда приходится около 10% продаж электромобилей в Европе. Renault входит в альянс с Nissan и Mitsubishi, что позволяет делить расходы на исследования и разработки.

Исторический контекст

Ранее, в 2020 году, Renault уже объявляла о масштабном плане экономии, включавшем сокращение 15 тысяч рабочих мест. Тогда компания столкнулась с последствиями пандемии и падением спроса. Однако в отличие от тех мер, нынешний план направлен не на выживание, а на адаптацию к новой бизнес-модели, ориентированной на технологии и устойчивое развитие.