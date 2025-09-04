Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:46

Renault Clio шестого поколения лишился дизеля — но получил то, чего не ждали

Renault представит новое поколение Clio 8 сентября на автосалоне в Мюнхене

Шестое поколение Renault Clio готово к громкой премьере на автосалоне в Мюнхене. Презентация состоится вечером 8 сентября, а уже на следующий день модель будет доступна для широкой публики в рамках IAA Open Space на Одеонсплац.

Посетители смогут увидеть Clio в окружении других знаковых машин бренда: концепта Embleme, эффектного Renault 5 Turbo 3E, а также электрических Renault 5 и Renault 4 E-Tech.

Что изменится во внешности

Renault Clio создается на модернизированной платформе CMF-B и слегка подрастёт в размерах: длина приблизится к 4,1 метра, что добавит комфорта пассажирам второго ряда.

Дизайн полностью переработан. Спереди автомобиль получит новые фары и решётку радиатора, подчеркивающие спортивный характер. Сзади сохранится фирменная деталь — скрытые ручки дверей в стойке, а также появится более наклонённое стекло и компактный спойлер. Всё это придаст модели динамичный вид.

Интерьер и технологии

Салон будет выполнен в духе нового Renault 5 — акцент на цифровизацию и удобство. Водителя встретят крупные экраны приборов и мультимедийной системы.

По словам инсайдеров, интерьер сохранит лаконичный стиль, но станет технологичнее и современнее, чем у предшественника.

Гибрид вместо дизеля

Renault делает ставку на гибридные технологии. В гамме не останется дизеля, зато появятся мягкие и полнофункциональные гибриды.

Особый интерес вызывает новая силовая установка с 1,8-литровым бензиновым двигателем. Она уже дебютировала на Dacia Bigster, а затем появилась на Captur и Symbioz. Теперь очередь дошла до Clio — модели, которая традиционно занимает центральное место в линейке бренда.

Стоит отметить: электрической версии Clio не будет. Renault оставляет эту нишу за Renault 5.

