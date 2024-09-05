Эксперт "За Рулем" Сергей Зиновьев провел тест подержанной Renault Arkana

Сергей Зиновьев, эксперт автомобильного издания "За рулём", изучил предложения на вторичном рынке внедорожников (SUV) в ценовой категории до двух миллионов рублей и порекомендовал обратить внимание на Renault Arkana.

По мнению Зиновьева, Renault Arkana с пробегом в этом ценовом диапазоне является привлекательным вариантом. Этот автомобиль обладает клиренсом в 205 мм и прочным шасси, унаследованным от кроссовера Duster.

За 1,9 миллиона рублей можно найти Arkana возрастом от трёх до пяти лет с пробегом менее 50 тысяч километров. На вторичном рынке Arkana представлена в большем количестве, чем Duster, при этом оснащение Arkana интереснее, а формат кросс-купе пользуется спросом.

Однако, по мнению эксперта, несмотря на конкурентоспособную цену, Arkana имеет низкую ликвидность. Это связано с отсутствием гидроавтоматической коробки передач, двухлитрового атмосферного двигателя и дизеля, а также с недостаточным доверием потенциальных покупателей к вариантам с вариатором и турбомотором 1.3 (150 л. с.).

Самым надёжным сочетанием является базовый атмосферный двигатель H4M 1.6 (114 л. с.) в паре с механической коробкой передач. Такая комбинация способна выдержать пробег в 250, а то и 300 тысяч километров.

Вариаторы Jatco JF015E (1.6) и JF016E (в паре с мотором 1.3) часто требуют ремонта уже к 150 тысячам километров пробега. Данных по надёжности двигателя 1.3 пока недостаточно, но прямой впрыск и алюминиевый блок могут вызывать проблемы.

Несмотря на это, Arkana достаточно надёжна, внезапные поломки до ста тысяч километров редки. Богатые комплектации Arkana не уступают по оснащению более дорогим моделям. Кроме того, Arkana обслуживается в фирменных сервисных центрах LADA, а запасные части легкодоступны.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)