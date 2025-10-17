Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сиамская кошка
Сиамская кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:56

Старая кличка не нравится? 5 шагов, чтобы питомец забыл прежнее имя за неделю

Кошки и собаки одинаково хорошо запоминают новые клички при правильном подходе

Иногда новое имя для питомца — не каприз, а необходимость. Особенно если кошка или собака пришли из приюта, где у них уже была своя кличка, но она вам не нравится или не подходит по обстоятельствам. Например, если у вас дома уже есть "Мурка", а второй кошке досталось то же имя, или если вы не готовы каждый день звать кота по имени супруга.

Хорошая новость: менять кличку можно, и для психики животного это совершенно безопасно. Главное — сделать это правильно, чтобы питомец быстро понял, что новое имя теперь принадлежит ему.

Когда стоит задуматься о смене имени

Ситуаций, когда возникает желание сменить кличку, может быть несколько:

  • питомец достался от прежних хозяев или из приюта, и старое имя не по душе;

  • имя вызывает путаницу (например, совпадает с именем члена семьи или другой собаки);

  • животное плохо реагирует на прежнюю кличку — возможно, она ассоциируется с негативным опытом;

  • просто захотелось дать питомцу имя, которое отражает его характер или внешний вид.

"Кличка для животного — это не личное имя в человеческом понимании, а звуковой сигнал. Поэтому при смене она не вызывает у питомца внутреннего конфликта", — пояснила зоопсихолог Екатерина Литвинова.

Как правильно сменить кличку: пошаговая инструкция

Изменение имени — это процесс формирования новой звуковой ассоциации. Чтобы всё прошло гладко, следуйте простому алгоритму.

1. Говорите ласково и спокойно

Начните просто произносить новое имя, гладя питомца или угощая его лакомством. Пусть оно звучит в положительном контексте: мягкий тон, доброжелательные интонации, поглаживания.

2. Подкрепляйте ассоциацию лакомством

Каждый раз, когда произносите имя — давайте вкусняшку. Так животное запомнит: новый звук = внимание и приятные эмоции.

  • Произнесите кличку → питомец посмотрел на вас → похвалите и дайте лакомство.

  • Повторяйте несколько раз в день короткими сессиями (по 2-3 минуты).

3. Используйте имя в игре

Во время игры чаще произносите новое имя. Кошки и собаки лучше запоминают его, если оно связано с активностью и радостью.

4. Не называйте старым именем

Очень важно полностью исключить старую кличку. Даже если она кажется привычной, используйте только новую. Через 5-10 дней животное перестанет реагировать на старый звук.

5. Повторяйте регулярно

Частота — ключ к успеху. Уже через неделю питомец начнёт стабильно откликаться, а через две — полностью привыкнет.

Полезные советы по выбору имени

  1. Выбирайте короткое имя - 1-2 слога (Лаки, Тоша, Рич, Боня). Такие клички лучше воспринимаются на слух.

  2. Избегайте звуков, похожих на команды. Например, имя "Сид" может сбивать собаку, если вы часто используете команду "Сидеть".

  3. Буквы "р”, "ш”, "ч”, "с” животные различают лучше других — они звучат чётко и звонко.

  4. Не меняйте имя слишком часто. Даже терпеливые питомцы устают от неопределённости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать два имени попеременно.
    Последствие: питомец путается, не понимает, на какой звук откликаться.
    Альтернатива: сразу переходите на одно — новое.

  • Ошибка: повышать голос, если животное не реагирует.
    Последствие: кличка ассоциируется с наказанием.
    Альтернатива: говорить мягко и поощрять даже попытки реакции.

  • Ошибка: менять имя "по настроению".
    Последствие: собака или кошка теряют устойчивую ассоциацию.
    Альтернатива: выберите подходящее имя один раз и придерживайтесь его.

А что если питомец уже взрослый?

Взрослые животные тоже легко привыкают к новому имени. У собак это занимает в среднем 7-10 дней, у кошек — до двух недель. Главное — терпение и позитивный настрой.

Если у животного тяжёлое прошлое, новое имя может даже помочь: оно становится символом новой жизни и ассоциируется с безопасностью и любовью.

FAQ

Можно ли менять имя щенку или котёнку?
Да, чем младше питомец, тем быстрее привыкнет. Обычно достаточно 3-5 дней регулярных повторений.

Что делать, если кошка не реагирует на новое имя?
Некоторые кошки просто игнорируют звуки, если не заинтересованы. Попробуйте привязать имя к еде или играм.

Можно ли оставить старое имя, но немного его изменить?
Можно. Например, вместо "Мурзик" — "Мур", вместо "Барон" — "Бари". Так животное быстрее адаптируется к новому звучанию.

Мифы и правда

Миф: менять кличку нельзя — питомец "запутается".
Правда: животные запоминают не смысл слова, а звук и эмоцию, с которыми оно произносится.

Миф: только щенки и котята привыкают к новому имени.
Правда: взрослые тоже легко адаптируются — просто потребуется немного больше времени.

Миф: новая кличка может вызвать стресс.
Правда: наоборот, если её произносят ласково, она ассоциируется с заботой и безопасностью.

3 интересных факта

Собаки различают интонации лучше, чем слова — поэтому на ласковое "Рексик" они реагируют охотнее, чем на строгий "Рекс".

Кошки быстрее запоминают имена, оканчивающиеся на гласные: "Сима", "Тиша", "Луна".

Исследования показали, что питомцы лучше воспринимают имена, в которых есть свистящие звуки — они напоминают звуки общения животных в природе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Животное воспринимает клинику как угрозу сегодня в 14:20
Почему кошки боятся ветеринара: 3 секрета, которые изменят ваш поход в клинику навсегда

Визит к ветеринару может стать стрессом для кошки, если не подготовиться заранее. Рассказываем, как превратить поход в клинику в спокойную и безопасную процедуру.

Читать полностью » Собаки специально поднимают брови, чтобы вызвать сочувствие у людей сегодня в 14:16
Щенячий взгляд — это не милота, а хитрый план: как собаки завоевали наши сердца

Щенячий взгляд — это не просто мимика, а результат тысячелетней эволюции. Разбираемся, почему собаки так трогательно смотрят на нас и что на самом деле стоит за этим выражением глаз.

Читать полностью » Учёные: собаки видят сны о хозяевах, играх и прогулках сегодня в 7:08
Беспокойный сон пса может быть сигналом болезни — как отличить тревогу от сновидений

Собаки спят не просто крепко — они видят сны, переживают эмоции и даже могут видеть кошмары. Что происходит в голове питомца, пока он спит?

Читать полностью » Мята, петрушка и чеснок признаны токсичными для кошек — данные ветеринаров сегодня в 6:04
Безобидный подоконник, смертельная ловушка: какие кухонные травы убивают кошек

Зелёный подоконник может быть смертельно опасен для кошки. Какие привычные кухонные травы скрывают яд и чем их можно заменить — разбираемся подробно.

Читать полностью » Исследование: медленное моргание и мурчание у кошек — признаки доверия сегодня в 5:21
Она молчит, но говорит глазами: как кошки признаются в любви

Кошки не прыгают на шею, как собаки, но умеют любить по-своему. Как понять, что пушистая царица действительно к вам привязана, а не просто требует корм?

Читать полностью » Исследования показали, что фиксированный режим питания улучшает пищеварение собак сегодня в 4:50
Хотите, чтобы питомец ел с аппетитом и не толстел? Всё решает одно правило

Собака не умеет смотреть на часы, но безошибочно чувствует, когда пора обедать. Почему стабильный режим кормления делает питомца спокойнее и здоровее — в нашем материале.

Читать полностью » Учёные Будапештского университета выяснили, как ласковый голос влияет на собак сегодня в 3:26
Учёные раскрыли, что собаки слышат в нашем голосе — результат удивил даже нейробиологов

Почему собаки так остро реагируют на "детский" голос хозяина и как правильно использовать этот интонационный приём, чтобы укрепить связь с питомцем.

Читать полностью » Кинолог Федман уточнила, что собаки ищут глазами защиту во время дефекации сегодня в 2:16
Зачем пёс ищет взгляд человека, когда ходит в туалет

Почему собаки во время прогулки смотрят хозяину прямо в глаза? Разбираем три основных причины и объясняем, как правильно реагировать на это поведение.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера московского "Торпедо"
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лопес назвала Бретта Голдстина лучшим партнёром по поцелую в кино
Красота и здоровье
Альтернатива кофе: фрукты и рыба, которые придают бодрость — эндокринолог Мария Калошина
Дом
Специалисты объяснили, какой тёплый пол безопасно использовать под ковровое покрытие
Садоводство
Натуральная мульча улучшает почву, сохраняет влагу и защищает растения от перегрева
Красота и здоровье
Британец умер в Турции после ДТП — семья заявила о давлении со стороны врачей из-за донорства органов
Еда
Исследование: кислотная среда помогает сохранить насыщенный цвет свеклы в борще
Спорт и фитнес
Дмитрий Губерниев назвал Александра Кокорина позором российского футбола
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet