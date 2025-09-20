Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
© https://commons.wikimedia.org by https://finds.org.uk/database/ajax/download/id/533388 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:26

Тайна, которую Рим хранил веками: бронзовые медальоны XV века с лицом Павла II раскрывают ритуалы

В Риме нашли бронзовые медальоны Павла II в фундаменте Палаццетто Венеция

В самом сердце Рима, на площади Венеции, археологи наткнулись на удивительную находку во время строительства новой станции метро. В фундаменте здания обнаружили терракотовый горшок с бронзовыми медальонами 1465 года, украшенными изображением Папы Павла II. Эти памятные предметы были заложены в основание Палаццетто Венеция как часть древнего ритуала — своеобразного "обета удачи" при строительстве.

История Палаццетто Венеция

Палаццетто Венеция был построен в 1467 году по приказу самого Павла II, который жил здесь до конца своего понтификата. Строительство продолжил его племянник, завершив работы уже после смерти папы.

Здание оказалось счастливее многих других строений Рима: хотя в начале XX века его перенесли к собору Сан-Марко, оно избежало полного уничтожения. В то время в столице активно меняли облик центра, чтобы возвести грандиозный памятник Виктору Эммануилу II, первому королю объединённой Италии. Ради нового символа королевства сносили целые кварталы: монастыри, церкви, средневековые и ренессансные дома, а также фрагменты античных руин.

Символика медальонов

На медальонах выбито изображение Павла II, главы католической церкви середины XV века. Их помещение в фундамент объясняется традицией, корни которой уходят ещё в античность. Смысл обряда был прост: заложенные монеты или медали должны были принести дому удачу, защиту и долголетие.

"Сокрытие этих предметов в цокольных частях больших и малых зданий — благоприятная практика гораздо более древней традиции…", — пояснила археолог Марта Баумгартнер, научный руководитель раскопок.

Сравнение ритуалов

Эпоха Объекты Символика Примеры
Античность Монеты, фигурки Удача и защита здания Храмы, виллы
Средневековье Реликвии, кресты Благословение церкви Кафедральные соборы
Возрождение Медальоны, монеты Почтение заказчику Дворцы, резиденции
Современность Монеты, газеты "Послание будущему" Частные дома, капсулы времени

Археология площади Венеции

Впервые подобные находки были зафиксированы ещё в XIX веке. Городской археолог Родольфо Ланчани при раскопках на месте Палаццо Венеция также находил горшки с монетами и медальонами, обычно в количестве трёх или пяти. Это доказывает, что практика закладки таких "талисманов" была массовой и стабильной.

Советы шаг за шагом: как сохраняют находки

  1. Извлечение горшка и медальонов с минимальным вмешательством.

  2. Очистка предметов от земли и коррозии.

  3. Консервация — нанесение защитных покрытий для предотвращения разрушения.

  4. Документация — фотофиксация, описание, 3D-модели.

  5. Передача в музей и подготовка к экспонированию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать находку случайной → упускать культурный контекст → интерпретировать как часть ритуала закладки.

  • Ограничиться только визуальным изучением → риск утраты деталей → проводить консервацию и анализ металла.

  • Оставить предметы в земле → разрушение от влаги и коррозии → поднять и сохранить для будущего.

А что если…

А что если подобные горшки с медальонами или монетами скрыты под другими зданиями Рима? Масштабные городские работы могут открыть десятки новых "капсул времени", которые расскажут больше о традициях и представлениях людей эпохи Возрождения.

Плюсы и минусы традиции закладки монет

Плюсы Минусы
Сохранение артефактов для будущих поколений Часто разрушались при перестройке
Символ удачи и защиты Утрата культурного контекста без раскопок
Возможность изучения истории Трудности в датировке и атрибуции
Связь между поколениями Ограниченность находок

FAQ

Почему именно Павел II?
Потому что он был заказчиком строительства и жил в Палаццетто Венеция до конца жизни.

Зачем закапывали медальоны?
Это был ритуал закладки, символизирующий благоприятное начало строительства.

Где будут выставлены находки?
После реставрации медальоны представят на новой станции метро на площади Венеции.

Мифы и правда

  • Миф: такие медальоны были обычными монетами.
    Правда: они имели мемориальный характер и создавались специально.

  • Миф: традиция закладки исчезла.
    Правда: и сегодня в дома кладут монеты или капсулы времени.

  • Миф: находки уникальны только для Рима.
    Правда: подобные практики известны и в других странах Европы.

3 интересных факта

  1. Павел II вошёл в историю как покровитель архитектуры и искусства Возрождения.

  2. При строительстве памятника Виктору Эммануилу II снесли почти пять акров старого города.

  3. В XX веке Палаццетто Венеция перенесли целиком, что само по себе редкий случай.

Исторический контекст

XIV-XV века в Риме были временем активного строительства, когда папы создавали новые дворцы, резиденции и церкви. Павел II, возвевший Палаццетто и Палаццо Венеция, стремился подчеркнуть величие папства. Позднее, в XIX-XX веках, государственная политика изменила город до неузнаваемости: антиклерикальные настроения после объединения Италии привели к сносу целых кварталов. Сегодня найденные медальоны напоминают, что даже в эпоху бурных перемен римляне сохраняли традиции, уходящие корнями в античность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Невероятная энергия нейтрино: как взрывы чёрных дыр могут революционизировать физику сегодня в 14:09

Чёрные дыры в космосе: могут ли они стать источником невероятных нейтрино

Нейтринный телескоп KM3NeT зафиксировал рекордную частицу. Учёные MIT считают, что её источник — взрыв первичной чёрной дыры.

Читать полностью » NASA: число подтверждённых экзопланет превысило 6000, в галактике может существовать миллиарды обитаемых миров сегодня в 13:09

Вселенная открывает карты: 6000 миров за пределами Солнечной системы уже вписаны в каталог

Число подтверждённых экзопланет превысило 6000. Но это лишь крошечная часть из миллиардов миров, которые могут скрываться в нашей галактике.

Читать полностью » Археологи обнаружили клад монет Александра Македонского и Селевкидов в ОАЭ, датированный III веком сегодня в 12:02

409 монет в кувшине: как в Млейхе переплелись эллинистические и арабские традиции

В Млейхе нашли клад серебряных монет, вдохновлённых греческими образами. Находка изменила взгляд на культуру и экономику региона.

Читать полностью » Каменная плита императора Цинь Шихуанди переписывает историю поисков эликсира жизни в Китае сегодня в 11:02

Император обманул смерть или себя: надпись у озера Гьяринг намекает на реальную охоту за бессмертием

На Тибете нашли каменную плиту с надписью времён Цинь Шихуанди. Она изменила представление о масштабах поисков эликсира жизни.

Читать полностью » Китайские учёные впервые датировали яйца динозавров уран-свинцовым методом — возраст 85 миллионов лет сегодня в 10:02

Яйца динозавров открыли таймер времени: уран-свинцовый анализ показал возраст 85 миллионов лет

Китайские ученые впервые напрямую определили возраст окаменелых яиц динозавров, применив уран-свинцовый метод и получив уникальные данные о позднемеловом климате.

Читать полностью » В Ираке стартуют раскопки древнего города с целью создания цифровой реконструкции истории сегодня в 9:02

Затопленный город оживает в цифре: археологи России и Ирака раскрывают тайны Страны моря

Российские археологи готовятся создать первую цифровую реконструкцию древнего города в "Стране моря". Чем уникален проект и какие тайны он может раскрыть?

Читать полностью » Учёные объяснили, почему обработанное мясо и трансжиры связаны с диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями сегодня в 8:01

Никогда не поздно отказаться от вредных продуктов: исследование доказывает, что даже малые дозы опасны

Регулярное потребление сладких напитков, обработанного мяса и трансжиров ведет к серьёзным заболеваниям. Узнайте, как простые изменения в рационе могут снизить риски.

Читать полностью » Учёные объяснили, почему газовые взрывы происходят только в Сибири из-за изменений климата сегодня в 7:01

Гигантские воронки в Сибири: как глобальное потепление и газовые взрывы меняют природу региона

Необычные газовые взрывы в Сибири могут стать следствием изменения климата и повышения температур. Как это связано с тем, что происходит под вечной мерзлотой?

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Карелии аккредитовано лишь 288 гидов — вдвое меньше потребности рынка туризма
Питомцы

Хомяки, морские свинки и крысы остаются самыми популярными декоративными грызунами
Спорт и фитнес

Персональный тренер Жаннин Десмье назвала правильную технику выполнения планки
Еда

Ошибки при приготовлении картофельного пюре и как их избежать
Еда

Диетолог Саманта Кассетти: пребиотическая сода полезнее обычной газировки, но не заменяет овощи
Наука

В Накш-и-Ростаме обнаружена уникальная погребальная надпись позднесасанидского периода
Дом

Сантехники: ферментные растворы помогают предотвращать засоры в трубах
Наука

В Турции обнаружены 56 клинописных табличек и 22 печати хеттов в древнем городе Каялыпынар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet