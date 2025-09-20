Тайна, которую Рим хранил веками: бронзовые медальоны XV века с лицом Павла II раскрывают ритуалы

В самом сердце Рима, на площади Венеции, археологи наткнулись на удивительную находку во время строительства новой станции метро. В фундаменте здания обнаружили терракотовый горшок с бронзовыми медальонами 1465 года, украшенными изображением Папы Павла II. Эти памятные предметы были заложены в основание Палаццетто Венеция как часть древнего ритуала — своеобразного "обета удачи" при строительстве.

История Палаццетто Венеция

Палаццетто Венеция был построен в 1467 году по приказу самого Павла II, который жил здесь до конца своего понтификата. Строительство продолжил его племянник, завершив работы уже после смерти папы.

Здание оказалось счастливее многих других строений Рима: хотя в начале XX века его перенесли к собору Сан-Марко, оно избежало полного уничтожения. В то время в столице активно меняли облик центра, чтобы возвести грандиозный памятник Виктору Эммануилу II, первому королю объединённой Италии. Ради нового символа королевства сносили целые кварталы: монастыри, церкви, средневековые и ренессансные дома, а также фрагменты античных руин.

Символика медальонов

На медальонах выбито изображение Павла II, главы католической церкви середины XV века. Их помещение в фундамент объясняется традицией, корни которой уходят ещё в античность. Смысл обряда был прост: заложенные монеты или медали должны были принести дому удачу, защиту и долголетие.

"Сокрытие этих предметов в цокольных частях больших и малых зданий — благоприятная практика гораздо более древней традиции…", — пояснила археолог Марта Баумгартнер, научный руководитель раскопок.

Сравнение ритуалов

Эпоха Объекты Символика Примеры Античность Монеты, фигурки Удача и защита здания Храмы, виллы Средневековье Реликвии, кресты Благословение церкви Кафедральные соборы Возрождение Медальоны, монеты Почтение заказчику Дворцы, резиденции Современность Монеты, газеты "Послание будущему" Частные дома, капсулы времени

Археология площади Венеции

Впервые подобные находки были зафиксированы ещё в XIX веке. Городской археолог Родольфо Ланчани при раскопках на месте Палаццо Венеция также находил горшки с монетами и медальонами, обычно в количестве трёх или пяти. Это доказывает, что практика закладки таких "талисманов" была массовой и стабильной.

Советы шаг за шагом: как сохраняют находки

Извлечение горшка и медальонов с минимальным вмешательством. Очистка предметов от земли и коррозии. Консервация — нанесение защитных покрытий для предотвращения разрушения. Документация — фотофиксация, описание, 3D-модели. Передача в музей и подготовка к экспонированию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Считать находку случайной → упускать культурный контекст → интерпретировать как часть ритуала закладки.

Ограничиться только визуальным изучением → риск утраты деталей → проводить консервацию и анализ металла.

Оставить предметы в земле → разрушение от влаги и коррозии → поднять и сохранить для будущего.

А что если…

А что если подобные горшки с медальонами или монетами скрыты под другими зданиями Рима? Масштабные городские работы могут открыть десятки новых "капсул времени", которые расскажут больше о традициях и представлениях людей эпохи Возрождения.

Плюсы и минусы традиции закладки монет

Плюсы Минусы Сохранение артефактов для будущих поколений Часто разрушались при перестройке Символ удачи и защиты Утрата культурного контекста без раскопок Возможность изучения истории Трудности в датировке и атрибуции Связь между поколениями Ограниченность находок

FAQ

Почему именно Павел II?

Потому что он был заказчиком строительства и жил в Палаццетто Венеция до конца жизни.

Зачем закапывали медальоны?

Это был ритуал закладки, символизирующий благоприятное начало строительства.

Где будут выставлены находки?

После реставрации медальоны представят на новой станции метро на площади Венеции.

Мифы и правда

Миф: такие медальоны были обычными монетами.

Правда: они имели мемориальный характер и создавались специально.

Миф: традиция закладки исчезла.

Правда: и сегодня в дома кладут монеты или капсулы времени.

Миф: находки уникальны только для Рима.

Правда: подобные практики известны и в других странах Европы.

3 интересных факта

Павел II вошёл в историю как покровитель архитектуры и искусства Возрождения. При строительстве памятника Виктору Эммануилу II снесли почти пять акров старого города. В XX веке Палаццетто Венеция перенесли целиком, что само по себе редкий случай.

Исторический контекст

XIV-XV века в Риме были временем активного строительства, когда папы создавали новые дворцы, резиденции и церкви. Павел II, возвевший Палаццетто и Палаццо Венеция, стремился подчеркнуть величие папства. Позднее, в XIX-XX веках, государственная политика изменила город до неузнаваемости: антиклерикальные настроения после объединения Италии привели к сносу целых кварталов. Сегодня найденные медальоны напоминают, что даже в эпоху бурных перемен римляне сохраняли традиции, уходящие корнями в античность.