Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек открывает холодильник
Человек открывает холодильник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:53

Как убрать запах из холодильника за 5 минут: простые средства без химии

Эксперты рассказали, как сода и лимон помогают вернуть свежесть холодильнику

Холодильник — сердце кухни, но со временем даже в самом ухоженном приборе может появиться неприятный запах. Сыры, рыба, копчёности, чеснок, квашеная капуста и остатки вчерашнего ужина нередко создают микс ароматов, который портит аппетит. Более того, некоторые продукты, особенно молочные, быстро впитывают посторонние запахи и теряют вкус. К счастью, вернуть свежесть холодильнику можно с помощью простых домашних средств — без химии и лишних затрат.

Почему в холодильнике появляется запах

Главный источник проблемы — неправильное хранение продуктов. Даже герметичные упаковки со временем пропускают молекулы запахов, особенно при повышенной влажности. Кроме того, на стенках и полках может скапливаться конденсат, в котором размножаются микробы и плесень.

Регулярная уборка помогает лишь частично: неприятные ароматы впитываются в пластик и резиновые уплотнители, а значит, требуется нейтрализатор, который действительно устранит запах, а не замаскирует его.

Сода: природный поглотитель запахов

Самое простое и доступное средство — пищевая сода. Она работает как натуральный абсорбент, связывая молекулы запахов на химическом уровне. В отличие от освежителей, сода не перебивает ароматами, а именно устраняет неприятные запахи.

Как использовать:

  1. Насыпьте примерно половину стакана соды в небольшую открытую ёмкость — лучше выбрать невысокую пиалу или стакан, чтобы увеличить площадь контакта с воздухом.

  2. Поставьте ёмкость вглубь холодильника, оптимально — на нижнюю полку.

  3. Оставьте на месяц. За это время сода впитает все посторонние ароматы.

  4. По истечении срока замените порошок на свежий, а использованный — примените для мытья поверхностей или чистки труб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: использовать закрытую ёмкость.
Последствие: сода не контактирует с воздухом и не работает.
Альтернатива: открытая пиала или чашка с широкой поверхностью.

Совет: если запах особенно стойкий, можно поставить сразу две ёмкости — на верхнюю и нижнюю полки.

Лимон: свежесть и дезинфекция

Свежий лимон — ещё одно проверенное средство для устранения запаха. Его кислотность нейтрализует неприятные ароматы и придаёт холодильнику лёгкий цитрусовый аромат.

Как применять:

  • Разрежьте лимон пополам и положите половинку на блюдце.

  • Поставьте блюдце в холодильник — лучше на среднюю полку.

  • Меняйте лимон каждые 3-4 дня, иначе он сам станет источником запаха.

Совет: лимон можно дополнительно использовать для быстрой дезинфекции — протрите внутренние стенки холодильника его соком, разведённым с водой (1:2). Это удалит микробы и освежит поверхность.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Натуральный аромат Нужно часто менять лимон
Антибактериальный эффект Подходит не для всех продуктов (кислота может повредить упаковку)

Кофе: аромат и сухость

Молотый кофе способен не только перебить неприятные запахи, но и впитать влагу. Главное — использовать сухой порошок, а не кофейную гущу.

Как использовать:

  1. Насыпьте пару ложек молотого кофе в небольшую миску.

  2. Поставьте в холодильник, желательно ближе к задней стенке.

  3. Через неделю замените кофе на свежий.

Кофейный аромат быстро распространяется и делает холодильник приятно пахнущим. Кроме того, порошок поглощает лишнюю влагу, предотвращая появление конденсата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: использовать влажную гущу после варки.
Последствие: появление плесени.
Альтернатива: свежемолотый или высушенный кофе.

Активированный уголь: аптечное средство для свежести

Если под рукой нет ни лимона, ни соды, подойдёт активированный уголь. Его микропористая структура идеально впитывает запахи и влагу.

Инструкция:

  • Раздавите 8-10 таблеток в порошок.

  • Насыпьте в небольшую мисочку или положите в марлевый мешочек.

  • Поставьте в холодильник и меняйте каждые 2-3 недели.

Активированный уголь особенно удобен для маленьких холодильников и морозильных камер, где нежелательны сильные ароматы.

Советы шаг за шагом: как продлить свежесть в холодильнике

  1. Храните продукты в герметичных контейнерах. Это предотвратит смешивание запахов.

  2. Регулярно мойте полки и ящики. Делайте это не реже одного раза в две недели.

  3. Удаляйте просроченные продукты. Даже небольшие остатки могут испортить воздух в камере.

  4. Протирайте уплотнители. Они часто впитывают запахи и влагу.

  5. Не перегружайте холодильник. Воздух должен свободно циркулировать.

А что если запах не исчезает?

Если после всех процедур запах остаётся, стоит обратить внимание на дренажное отверстие в задней стенке. В нём часто скапливаются частицы пищи и конденсат, вызывающие неприятный аромат. Прочистите его ватной палочкой, смоченной в уксусном растворе, и промойте тёплой водой.

Также причиной запаха может быть испаритель или лоток для слива талой воды — его нужно промывать хотя бы раз в три месяца.

Мифы и правда

Миф: бытовые освежители полностью безопасны.
Правда: большинство аэрозолей содержат спирты и ароматизаторы, которые впитываются в продукты.

Миф: сода работает только как чистящее средство.
Правда: она является одним из лучших природных абсорбентов.

Миф: запах исчезнет, если просто вымыть холодильник.
Правда: без нейтрализатора неприятные молекулы остаются в микропорах пластика.

И немного лайфхаков

  • Можно сделать саше из марли с содой, кофе и каплей эфирного масла — аромат будет мягким и стойким.

  • Для профилактики запахов добавляйте на полку несколько лавровых листьев — они отпугивают микробов.

  • После разморозки оставляйте дверь холодильника открытой на пару часов — пластик должен полностью просохнуть.

Простые натуральные средства не только безопасны, но и экономичны. Немного соды, половинка лимона или ложка кофе способны превратить ваш холодильник из источника запахов в место, где всегда царит свежесть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пошаговый рецепт домашнего освежителя воздуха: свежесть на недели без вреда для здоровья сегодня в 3:14
Забудьте о магазинных спреях: этот домашний освежитель пахнет дольше и чище

Химические освежители воздуха можно заменить безопасным ароматизатором, приготовленным дома. Он дольше сохраняет свежесть и не вредит здоровью.

Читать полностью » Повторное использование отходов: банки, бутылки и ткань вместо мусора сегодня в 2:50
Не выбрасывайте мусор: эти вещи можно превратить в полезные и красивые

Старые вещи можно не выбрасывать, а превратить в полезные и красивые предметы. Рассказываем, как дать им вторую жизнь без затрат.

Читать полностью » Хозяйственное мыло и лимонный сок: простые способы вернуть ковру чистоту сегодня в 2:35
Ковер как новый за час: лайфхаки, которые заменят дорогую чистку

Химчистка — не единственный способ вернуть ковру свежесть. Простые домашние средства помогут удалить пятна и запахи без затрат.

Читать полностью » Энергоэффективная техника и умная сантехника: как реально экономить на ЖКХ сегодня в 2:11
Как платить за коммуналку вдвое меньше: простые привычки, которые реально работают

Платить меньше за коммунальные услуги реально. Рассказываем, какие бытовые привычки и технологии помогут снизить счета, не отказываясь от комфорта.

Читать полностью » Заморозка, сода и пар: простые методы убрать запах с вещей сегодня в 1:47
Как быстро освежить одежду без стирки: три способа, которые реально работают

Если нет времени на стирку, одежду можно освежить за несколько минут. Рассказываем, как убрать неприятный запах без порошка и мыла.

Читать полностью » Стирка одежды признана главным источником микропластика: исследование Томского госуниверситета сегодня в 1:33
Стирка опаснее пластиковой бутылки: как одежда отравляет океаны

Учёные выяснили, сколько микропластика выделяется при обычной стирке синтетики и как можно сократить загрязнение воды без отказа от любимой одежды.

Читать полностью » Перекись, сода и соль: проверенные домашние рецепты для свежести подушек сегодня в 1:19
Подушка пожелтела? Простые способы вернуть ей белизну и свежесть

Жёлтые пятна на подушке — не повод покупать новую. Простые домашние средства помогут вернуть белизну и свежесть без лишних затрат.

Читать полностью » Сумки, обувь и провода: что не стоит хранить у входа в квартиру сегодня в 0:54
Эти привычки делают прихожую грязной и тесной — избавьтесь от них сегодня

Беспорядок в прихожей делает квартиру визуально тесной. Какие привычные вещи создают хаос у входа и как легко вернуть дому порядок — разбираем пошагово.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Эндокринолог Овчарова объяснила, почему йод и витамин D нельзя пить без анализа крови
Спорт и фитнес
Подбор роликов для фитнеса, фрискейта и агрессивного катания — рекомендации специалистов
Еда
La Repubblica: итальянские шефы рассказали, как готовить пасту без сливок и мяса
Технологии
OpenAI запустит проект Stargate с энергопотреблением уровня 20 ядерных реакторов
УрФО
Денис Паслер назначил стипендии по 18 тысяч рублей лучшим студентам техникумов региона
Дом
Как прочистить трубы без вредной химии: рецепт эффективного домашнего средства от засоров
Садоводство
Сциндапсус лучше всего растёт при рассеянном свете и температуре 18–25 °C
Питомцы
Учёные Будапештского университета выяснили, как ласковый голос влияет на собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet