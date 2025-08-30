Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Детская комната от компании Любимая кухня
Детская комната от компании Любимая кухня
© Пресс-служба компании Любимая кухня
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:01

Как сделать детскую свежей без химии и ароматизаторов

Как убрать неприятные запахи в детской безопасно

В детской комнате всегда много источников запахов: игрушки из пластика, текстиль, обувь, остатки еды или краски на мебели. Добавьте к этому влажность и редкое проветривание — и воздух перестаёт быть свежим.

Что не стоит использовать

Первое правило — никаких агрессивных химических освежителей и аэрозолей. Они маскируют запахи, но выделяют вещества, которые могут раздражать дыхательную систему ребёнка. Особенно опасны синтетические ароматизаторы и свечи с сильной отдушкой.

Безопасные способы

Свежесть в детской проще всего поддерживать естественными методами:

  • Проветривание. Даже зимой короткое регулярное открытие окон снижает концентрацию запахов.
  • Влажная уборка. Мытьё полов и протирание мебели водой с добавлением уксуса или соды нейтрализует неприятные ароматы.
  • Стирка текстиля. Шторы, мягкие игрушки и коврики лучше стирать чаще — именно они "собирают" запахи.
  • Уголь и сода. Небольшие контейнеры с активированным углём или содой отлично поглощают запахи и безопасны для ребёнка.
  • Очиститель воздуха. Если есть возможность, устройство с угольным фильтром станет самым надёжным помощником.

Ароматы с осторожностью

Лёгкие натуральные запахи можно вводить только в безопасной форме: саше из лаванды или хлопка, пару капель эфирного масла в увлажнитель (ромашка, лаванда). Важно — никогда не капать масла на постель или игрушки, чтобы ребёнок не контактировал с концентратом.

Атмосфера свежести

Чистая детская — это не только порядок, но и воздух, в котором легко дышится. Безопасные методы помогают убрать неприятные запахи, не перегружая ребёнка химией. В результате комната становится местом, где хочется играть, учиться и спокойно засыпать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Очистите стиральную машину при 90 °C — выйдет слой многолетнего налёта вчера в 21:22

Машина должна стирать, а не вонять: почему стиралка превращается в источник вони

Простое средство из аптеки и копеечный порошок помогают избавить стиральную машину от запаха и налета. Рассказываем, как сделать это правильно.

Читать полностью » Маленькая квартира: используйте подоконник, ниши и место под кроватью для хранения вчера в 20:38

Маленькая квартира может казаться больше: 8 приёмов, которые работают без ремонта

Маленькая квартира не приговор — с умными решениями она может стать стильной, удобной и просторной. Узнайте, как это сделать.

Читать полностью » Организация хранения на открытых кухонных полках — советы Александры Шусторович вчера в 19:49

Пять приёмов, которые делают открытые полки украшением интерьера

Открытые полки на кухне — модный тренд. Узнайте, как правильно их организовать: что хранить, как поддерживать порядок и использовать в декоре.

Читать полностью » Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана» вчера в 16:39

Жирные следы уходят за 10 минут: простой трюк с мылом и порошком

Как вывести пятна со скатерти? Эксперт рассказывает, какие методы работают против жира, ягод, кофе и вина, и когда стоит довериться химчистке.

Читать полностью » Какие ошибки при хранении шубы приводят к порче изделия — рекомендации специалистов вчера в 17:31

Шуба живёт дольше в холодильнике: неожиданный способ сохранить мех

Как сохранить шубу в идеальном состоянии до следующей зимы: советы эксперта по подготовке, выбору места и правилам хранения натурального меха.

Читать полностью » Организация книжного стеллажа: практичные советы эксперта по пространству вчера в 16:26

Пять шагов к идеальной книжной полке: порядок без лишних усилий

Как навести порядок на книжной полке: простые правила сортировки, удобные системы хранения и идеи декора, которые сделают стеллаж уютным и стильным.

Читать полностью » Организатор пространства Анастасия Клео Боркан: порядок в холодильнике влияет на психологический комфорт вчера в 15:21

Баночка икры с прошлого года: что скрывают дальние полки холодильника

Как навести порядок в холодильнике: правила хранения продуктов, организация пространства и полезные советы для удобной и здоровой жизни.

Читать полностью » Как запахи помогают создать уютную атмосферу в детской вчера в 14:36

Запахи, которые делают детскую комнату спокойной и уютной

Запахи влияют на атмосферу детской не меньше, чем интерьер. Какие ароматы создают уют и при этом безопасны для ребёнка?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Садовник Линдси Честейн: салат, томаты, клубнику и розы нельзя поливать из шланга
Дом

Как правильно стирать постельное бельё для идеальной свежести
Дом

Что нужно знать перед стиркой штор: полный чек-лист
Еда

Как приготовить мясо с соевым соусом: простой рецепт для домашней кухни
Наука и технологии

Метод аргоновой датировки раскрыл опасную связь таяния ледников и пробуждения вулканов
Авто и мото

Юрист Цветкова объяснила, когда аресты на имущество не касаются купленного автомобиля
Красота и здоровье

Диетолог Нурия Дианова назвала творог полезным продуктом для здоровья печени
Еда

Как сделать рыбный пирог без духовки: простой рецепт для занятых
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru