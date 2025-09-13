Пятна от утюга: простые способы вернуть вещи в порядок

Даже самый аккуратный человек может столкнуться с проблемой: утюг оставил пятно на одежде. Чаще всего это следы перегрева ткани, грязи с подошвы или разводы от жёсткой воды. Но в большинстве случаев вещь можно спасти.

Свежее пятно

Если ткань потемнела или появилась жёлтая полоса, действовать нужно сразу. Хорошо помогает лимонный сок или раствор уксуса (1 столовая ложка на стакан воды). Смочите ватный диск и аккуратно протрите пятно, затем промойте вещь чистой водой.

Белые разводы

Они появляются из-за жёсткой воды и накипи. Для удаления можно использовать раствор перекиси водорода или соду. Смешайте 1 чайную ложку соды с водой до кашицы, нанесите на пятно, оставьте на 15 минут и смойте.

Деликатные ткани

Шёлк, шерсть и атлас требуют особенно бережного подхода. Для них лучше использовать только слабые растворы лимонного сока или специальные пятновыводители для деликатных тканей. После обработки ткань нужно сразу постирать.

Старые пятна

Если следы остались давно, их сложнее вывести. Поможет замачивание в растворе уксуса или лимонной кислоты, но иногда пятно может остаться навсегда. В этом случае вещь можно отдать в химчистку.

Профилактика

Чтобы не сталкиваться с проблемой, важно регулярно чистить подошву утюга и использовать фильтрованную воду для отпаривания. Также стоит всегда проверять ярлыки на одежде и соблюдать температурный режим.