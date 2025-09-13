Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Удаление пятен
Удаление пятен
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:37

Пятна от утюга: простые способы вернуть вещи в порядок

Свежее пятно от утюга можно удалить лимонным соком или уксусным раствором

Даже самый аккуратный человек может столкнуться с проблемой: утюг оставил пятно на одежде. Чаще всего это следы перегрева ткани, грязи с подошвы или разводы от жёсткой воды. Но в большинстве случаев вещь можно спасти.

Свежее пятно

Если ткань потемнела или появилась жёлтая полоса, действовать нужно сразу. Хорошо помогает лимонный сок или раствор уксуса (1 столовая ложка на стакан воды). Смочите ватный диск и аккуратно протрите пятно, затем промойте вещь чистой водой.

Белые разводы

Они появляются из-за жёсткой воды и накипи. Для удаления можно использовать раствор перекиси водорода или соду. Смешайте 1 чайную ложку соды с водой до кашицы, нанесите на пятно, оставьте на 15 минут и смойте.

Деликатные ткани

Шёлк, шерсть и атлас требуют особенно бережного подхода. Для них лучше использовать только слабые растворы лимонного сока или специальные пятновыводители для деликатных тканей. После обработки ткань нужно сразу постирать.

Старые пятна

Если следы остались давно, их сложнее вывести. Поможет замачивание в растворе уксуса или лимонной кислоты, но иногда пятно может остаться навсегда. В этом случае вещь можно отдать в химчистку.

Профилактика

Чтобы не сталкиваться с проблемой, важно регулярно чистить подошву утюга и использовать фильтрованную воду для отпаривания. Также стоит всегда проверять ярлыки на одежде и соблюдать температурный режим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибки при чистке сковороды: металлическая щётка оставляет царапины на нержавейке и алюминии вчера в 23:21

Лёд спасает то, что не возьмёт ни один чистящий порошок: как не превратить любимую сковороду в мусор

Ваш ужин пригорел, а любимая сковорода покрылась черным налетом? Есть неожиданный и быстрый способ очистки, который сработает без химии и усилий.

Читать полностью » Эксперты назвали последствия хаотичного расхламления: беспорядок, потеря мотивации и возвращение хлама вчера в 22:42

Начали с кладовки — получили катастрофу в квартире: как избежать ловушки расхламления

Многие начинают расхламление с неправильных шагов и быстро бросают дело. Узнайте, как избежать ошибок и превратить процесс в удовольствие.

Читать полностью » Эксперты по уборке: начинать чистку кухни нужно с вытяжки и верхних полок вчера в 21:23

Один продукт из шкафа превращает кухонные фасады в зеркало — и это не бытовая химия

Секрет идеальной кухни не в часах, проведённых с тряпкой, а в маленьких приёмах и ежедневных привычках, которые работают лучше генеральной уборки.

Читать полностью » Кровать под окном и яркий свет в спальне ухудшают качество сна вчера в 20:14

Кровать под окном — как корабль в шторме: ошибки, которые воруют сон и силы

Узнайте, какие ошибки в обустройстве спальни мешают спокойному сну и как с помощью фэн-шуй легко исправить их без серьёзного ремонта.

Читать полностью » Ловушка мнимой выгоды: где нельзя сокращать бюджет при ремонте вчера в 19:41

Ловушка мнимой выгоды: где нельзя сокращать бюджет при ремонте

Можно ли сократить расходы на ремонт, сохранив качество? Архитектор делится стратегиями, которые помогут избежать переплат и ошибок.

Читать полностью » Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома вчера в 18:37

Ошибка при выборе краски обернётся аллергией и испорченным ремонтом

Разобраться в огромном ассортименте красок непросто. Мы собрали практичные советы и сравнили основные виды, чтобы ремонт прошёл без ошибок.

Читать полностью » Адвокат Мария Архипова рассказала, как действовать при протечке в квартире вчера в 17:32

Протекла крыша или соседи сверху? Как правильно зафиксировать ущерб

Ливень превратил квартиру в озеро? Рассказываем, как обезопасить себя и имущество, зафиксировать ущерб и добиться компенсации.

Читать полностью » Эксперт Михаил Горбатов рассказал, как избавиться от запотевших труб в ванной комнате вчера в 16:27

Плачущие трубы в ванной: чем обернутся капли на металле

Влага на трубах в ванной — это не просто капли. Конденсат может привести к ржавчине и плесени. Рассказываем, как избавиться от него раз и навсегда.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Как научиться плавать кролем, брассом и на спине — рекомендации тренера Егора Янсона
Наука

Новый вид беттонга: останки из пещеры рассказали об эволюции и исчезновении сумчатых
Дом

Чистка утюга от накипи и налёта продлевает срок службы прибора
Авто и мото

ГИБДД: за перевозку детей без сертифицированного автокресла с июля 2025 года штрафуют
Культура и шоу-бизнес

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал замечания Сэма Асгари о своей книге
Красота и здоровье

Сезонное аффективное расстройство: врач назвала ключевые отличия от хандры и запретила самолечение
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует стейк из свинины на мангале с маринадом из вина
Садоводство

Для проращивания косточку персика замачивают в воде и хранят в прохладном месте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet