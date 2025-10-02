Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свеча у окна
Свеча у окна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:39

Вытяжка или проветривание? Способ, который реально спасает от кухонных ароматов

Абсорбенты и ароматические масла нейтрализуют запахи еды в квартире

Компактные студии и малогабаритные квартиры имеют одно общее неудобство — запахи еды моментально распространяются по всему пространству. После приготовления ужина аромат может держаться в комнате ещё долго, впитываясь в текстиль, мебель и одежду. Однако с этой проблемой можно справиться, если подойти к делу системно.

Проветривание — первый шаг к свежести

Самый простой способ справиться с запахами — это проветривание. Если позволяет погода, во время готовки лучше держать окно открытым. Поток свежего воздуха не только выведет ароматы, но и предотвратит их оседание на шторах и мягкой мебели. Рекомендуется продолжать проветривать помещение и после окончания приготовления.

Вытяжка как главный помощник

В малогабаритных квартирах кухонная вытяжка становится незаменимой. Она удаляет не только запахи, но и лишний пар, жир и копоть. Чтобы вытяжка работала эффективно, стоит выбирать модель с высокой мощностью и качественными фильтрами.

Не менее важно следить за её состоянием: загрязнённые фильтры перестают выполнять свои функции и могут сами становиться источником неприятного запаха. Оптимальный вариант — чистка каждые 1-2 месяца и своевременная замена угольных фильтров.

Чистота — залог отсутствия запахов

Часто источником неприятных ароматов становятся не блюда, а грязная техника и поверхности. Брызги жира на плите, капли на микроволновке или пятна внутри холодильника быстро начинают источать запах.

Чтобы этого избежать, необходимо:

  • регулярно мыть плиту и духовой шкаф;

  • протирать микроволновую печь после использования;

  • не забывать о холодильнике и вытаскивать продукты с истекшим сроком годности;

  • использовать обезжиривающие средства для кухонных поверхностей.

Роль текстиля в распространении запахов

Шторы, ковры, скатерти и полотенца впитывают запахи быстрее, чем кажется. Даже одежда, висящая на вешалке в прихожей, может пропитаться ароматами еды.

Чтобы минимизировать проблему:

  • уменьшите количество текстиля в квартире;

  • выбирайте коротковорсовые ковры вместо пушистых;

  • храните одежду в закрытых шкафах;

  • регулярно стирайте шторы, полотенца и скатерти.

Натуральные абсорбенты и ароматизация

Запахи можно не только выводить, но и нейтрализовать. В этом помогут:

  • ёмкости с солью или молотым кофе, расставленные по квартире;

  • ароматические масла и диффузоры с лимоном, эвкалиптом или мятой;

  • свечи с лёгким свежим ароматом, которые маскируют кулинарные последствия.

Сравнение: методы борьбы с запахами

Метод Преимущества Недостатки
Проветривание Бесплатно, эффективно Зависит от погоды
Вытяжка Быстро и удобно Требует ухода и электроэнергии
Чистка техники Долгосрочный эффект Нужно время и регулярность
Минимизация текстиля Снижение впитывания запахов Потеря уюта для некоторых
Абсорбенты и масла Простота и доступность Маскируют, но не всегда устраняют полностью

Советы шаг за шагом

  1. Откройте окно перед началом готовки.

  2. Включите вытяжку на максимальную мощность.

  3. По завершении готовки проветрите квартиру ещё 15-20 минут.

  4. Протрите плиту, духовой шкаф и поверхности.

  5. Стирайтесь избегать накопления грязной посуды.

  6. Регулярно мойте текстиль или заменяйте его более практичными материалами.

  7. Используйте натуральные абсорбенты и аромадиффузоры для поддержания свежести.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Не мыть плиту после готовки → стойкий запах жира → регулярная обработка обезжиривателем.

  • Использовать одну и ту же тряпку для кухни → распространение запаха и бактерий → отдельные тряпки для разных поверхностей.

  • Оставлять еду открытой → появление неприятного аромата → использовать контейнеры с крышкой.

  • Не стирать шторы и скатерти месяцами → запахи въедаются в ткань → регулярная стирка и замена текстиля.

А что если…

А что если нет вытяжки? Тогда важно сочетать проветривание с применением народных средств — мисочки с солью или содой прекрасно впитывают запахи. Дополнительно помогут портативные очистители воздуха или увлажнители с ионизацией.

FAQ

Как быстро избавиться от запаха жареной рыбы?
Проветривание, лимонный сок для мытья плиты и ароматическая свеча помогут убрать запах за час.

Можно ли заменить вытяжку очистителем воздуха?
Да, но лучше использовать оба метода: очиститель фильтрует воздух, а вытяжка удаляет запахи у источника.

Что эффективнее: абсорбенты или масла?
Абсорбенты нейтрализуют запахи, масла только маскируют. Лучше использовать их в комплексе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Панель или монолит: сравнение сроков строительства, цены и долговечности домов вчера в 21:06

Монолитные и панельные дома: чем они отличаются и что выбирают девелоперы

Монолит или панель? Разбираем ключевые отличия двух типов домов: срок службы, планировки, теплоизоляция и цена за квадратный метр.

Читать полностью » Дизайн кухни: самые распространённые ошибки при планировке и ремонте вчера в 20:57

Самые частые промахи в планировке кухни, о которых жалеют после ремонта

Какие ошибки в планировке кухни делают её неудобной? Разбираем самые частые промахи и рассказываем, как избежать проблем.

Читать полностью » Замена газовой плиты на электрическую: какие согласования нужны в Москве и Подмосковье вчера в 20:55

Газ или электричество: что нужно знать перед сменой плиты в квартире

Можно ли просто заменить газовую плиту на электрическую? Разбираем все подводные камни: согласования, проекты, кабель и договорённости с соседями.

Читать полностью » Ремонт квартиры: чем могут навредить обиженные рабочие владельцам жилья вчера в 20:53

Как недобросовестные строители мстят заказчикам: 5 сюрпризов после ремонта

Почему строители иногда оставляют «сюрпризы» в квартирах и как этого избежать? Разбираем причины конфликтов и даём советы, как обезопасить ремонт.

Читать полностью » Квартиры с отделкой и без: плюсы, минусы и разница в цене в 2025 году вчера в 20:40

Сравнение стоимости: жильё с ремонтом от застройщика и самостоятельная отделка

Квартира без отделки или с ремонтом от застройщика? Разбираем все варианты, считаем реальные расходы и выясняем, что выгоднее.

Читать полностью » Дизайн ванной комнаты: 9 актуальных трендов от минимализма до экостиля вчера в 20:27

Современная ванная: идеи и решения для стильного интерьера

Минимализм, экостиль, лофт или роскошь? Разбираем 9 идей для ванной комнаты, которые помогут превратить её в стильное и удобное пространство.

Читать полностью » Жилищная инспекция: какие изменения в квартире требуют согласования вчера в 20:24

Перепланировка квартиры: что можно делать без согласования, а что запрещено законом

Хотите перепланировать квартиру? Разбираем, какие изменения можно сделать без разрешения, что придётся согласовывать и что категорически запрещено.

Читать полностью » Домохозяйки используют нож с тканью для очистки труднодоступных мест на кухне вчера в 20:23

Чистите каждый вечер, а кухня всё равно липкая: где прячется грязь

Даже быстрая уборка кухни может быть эффективной, если знать правильный способ очистки щелей и зазоров. Узнайте проверенный лайфхак.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Автоматические кормушки помогают сохранить режим питания у кошек
Технологии

FTC подала жалобу на приложение Sendit за обман подписчиков и сбор данных детей
Туризм

Великий Шёлковый путь: как Китай стал центром мировой торговли и культуры
УрФО

"Россия" открывает чартерные рейсы Челябинск — Шарм-эль-Шейх с 8 октября
Культура и шоу-бизнес

Аарон Файперс вовлёк Чарли Шина и Брэнди Глэнвилл в развод с Дениз Ричардс
Еда

Салат с курицей, авокадо и грейпфрутом получается сочным
Дом

Хлор улетучивается при кипячении и не превращается в токсичные соединения
Наука

Журнал Astronomy and Astrophysics Review сообщил о необычной структуре космической пыли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet