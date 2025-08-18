Когда сладкое стало горьким: как победить шоколадные пятна

Шоколад на одежде или мебели — настоящий кулинарный враг чистоты. Жиры и красители быстро впитываются в ткань, а если вовремя не отреагировать, вывести их будет непросто.

Хозяйственное мыло

Классический способ — хозяйственное мыло с высоким содержанием жирных кислот. Смочите пятно водой, обильно натрите мылом и оставьте на пару часов. Можно замочить вещь в концентрированном растворе, а затем постирать. Для мебели мыло лучше взбить в пену, нанести на загрязнение и через время аккуратно убрать салфеткой.

Средство для мытья посуды

Отлично справляется с жиром и застарелыми следами. Нанесите немного на пятно, слегка потрите и оставьте на час. После ополосните и постирайте. На мебель наносите в виде пены.

Тёплое молоко

Неожиданный, но действенный способ для белых тканей. Замочите вещь на час или обильно смочите пятно и через 20 минут промокните салфеткой. При необходимости повторите.

Столовый уксус

Смешайте уксус с прохладной водой в равных частях, замочите вещь до растворения шоколада, затем тщательно прополощите и постирайте.

Метод с заморозкой

Для свежих пятен на плотной ткани — отправьте вещь в морозилку на час. Замёрзший шоколад легко соскоблить ножом или пластиковой картой. Остатки обработайте порошком или пятновыводителем и постирайте.