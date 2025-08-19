Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Табачный дым в квартире
Табачный дым в квартире
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:45

Табачный дух въедается в стены и мебель — и вот как от него избавиться

Почему табачный дым впитывается в стекло и мебель и как избавиться от запаха

Банальное проветривание не спасает. Даже если открыть окна на целый день, дух сигарет остаётся. Почему же табачный запах так "живуч" и как с ним справиться?

Почему запах так стойкий

Табачный дым состоит из тысяч соединений — никотина, смолы, аммиака. Они оседают на мебели, стенах, шторах и даже в стекле, формируя стойкий шлейф.

Одна из главных особенностей табачного запаха — его высокая устойчивость. Частицы табачного дыма могут удерживаться в помещении годами, и чем дольше квартира подвергалась воздействию дыма, тем сложнее будет удалить запах.

Даже если в квартире никто не курит, дым может проникать через окна, балкон или одежду жильцов. А если курят внутри — задача становится почти невыполнимой без серьёзных мер.

Когда стоит звать специалистов

Если квартира много лет была "курилкой", лучше доверить её очистку клининговым компаниям. Обычно используют:

  • глубокую химчистку мебели и ковров,
  • обработку пароочистителем с дезодорирующими средствами,
  • озонирование,
  • очистку труднодоступных мест.

Что можно сделать самостоятельно

Главное условие — перестать курить в доме, иначе любые усилия будут напрасны.

Подготовка

  1. Посыпьте мебель, ковёр и пол содой. Оставьте на ночь, утром уберите пылесосом.
  2. Повесьте полотенце, смоченное в уксусе. Повторяйте процедуру несколько дней подряд.
  3. Добавляйте немного уксуса в воду для протирки поверхностей.

Генеральная уборка

  1. Вымойте все доступные поверхности: полки, шкафы, технику.
  2. Проведите влажную уборку пола, потолков, мебели и ковров.
  3. Помойте окна — никотиновая плёнка на стёклах выделяет запах при нагреве.
  4. Замените или отдайте в химчистку шторы.Протрите и промойте жалюзи.
  5. Поменяйте лампочки — они впитывают запах и выделяют его при нагреве.

Если курилкой была ванная, проведите тряпкой по стенам — тряпка станет коричневой. Дым легко оседает на кафеле и потолке, и никакая сильная вытяжка не устранит запах, пока не сделаете там хорошую влажную уборку.

Как закрепить результат

  1. Проветривайте минимум полчаса, а лучше делайте это регулярно.
  2. Используйте очистители воздуха с фильтрами. Они удаляют мельчайшие частицы и поддерживают циркуляцию.
  3. Подключите увлажнитель — он препятствует накоплению запаха.

Подручные дезодоранты

  • Цитрусовые: разложите ломтики лимона или апельсина по квартире.
  • Кофейные зёрна: оставьте блюдца с зёрнами или молотым кофе.
  • Травы: лаванда или розмарин в вазе нейтрализуют запах и освежают помещение.
  • Эфирные масла: добавьте несколько капель эвкалипта, мяты или чайного дерева в пульверизатор с водой и распыляйте.

Регулярная уборка, хорошие проветривания и освежающие воздух процедуры постепенно помогут вернуть свежесть вашему дому. Главное, не начинать засорять его табаком, тем более чистое помещение, как мокрое полотенце, очень быстро впитает в себя неприятные запахи.

Итог

Удаление запаха табака — это марафон, а не спринт. Понадобится комплекс мер: уборка, сорбенты, проветривание и дополнительные средства. И самый надёжный способ сохранить результат — никогда больше не курить в квартире.

