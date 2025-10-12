Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чистая гостиная
Чистая гостиная
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:37

Кажется, у вас на одежде живёт собака: проверенные методы борьбы с шерстью

Эксперт Елена Горшкова: влажная рука и резиновая перчатка помогут удалить шерсть с обивки

Если у вас дома живёт кот или собака, вы наверняка знаете: шерсть — это не просто след любви, а постоянный спутник быта. Она оказывается везде — на одежде, ковре, креслах и даже там, где её быть не должно. Кажется, только убрался — и вот она снова. Но есть надёжные способы вернуть себе чистоту и покой, не превращая уборку в каторгу. Эксперт по клинингу Елена Горшкова делится практическими методами борьбы с шерстью.

Способ 1. Голыми руками — быстро и бесплатно

Когда под рукой нет никаких приспособлений, выручат собственные ладони. Смочите руку водой и слегка отряхните, чтобы осталась лёгкая влажность. Теперь проведите по обивке мебели плавными движениями — шерсть тут же соберётся в комочки, которые можно легко выбросить.

Эффект объясняется просто: влага нейтрализует статическое электричество, из-за которого сухая шерсть не хочет отлипать от ткани. Этот метод подойдёт для экстренной уборки — например, когда перед приходом гостей на диване вдруг "расцвёл" пушистый налёт.

"Влажная рука — это больше "скорая помощь", чем полноценное лечение. Она уберёт верхний слой, но не достанет шерсть, которая вбилась глубже. Хотя, признаюсь, я сама часто пользуюсь этим методом, когда нужно быстро освежить кресло", — говорит организатор пространства Елена Горшкова.

Способ 2. Подручные средства из кухни

Не обязательно покупать специальные гаджеты: иногда нужное уже есть дома.

Резиновая перчатка. Наденьте хозяйственную перчатку и пройдитесь ею по обивке. Резина создаёт статический заряд, заставляя волоски прилипать. После уборки просто ополосните перчатку под краном.
Губка для посуды. Возьмите чистую поролоновую губку, чуть смочите и отожмите. Проведите жёсткой стороной по поверхности — шерсть соберётся на поролон.
Скотч. Для локальной уборки сделайте "липкий ролик": оберните руку скотчем липкой стороной наружу или скатайте шар. Подходит для одежды, подушек и кресел.

Эти простые приёмы отлично работают, если у вас нет под рукой пылесоса или ролика.

Способ 3. Классический ролик

Липкий ролик — самое популярное средство для быстрой уборки. Достаточно прокатить валик по поверхности — и шерсть исчезает. Его главный плюс — удобство и скорость. Минус — постоянные расходы на сменные липкие листы. Однако для ухода за одеждой или мебелью между генеральными уборками этот инструмент незаменим.

Способ 4. Пылесос или пароочиститель

Когда шерсть въелась в диван или ковёр, поможет только техника. Моющий пылесос или пароочиститель с функцией всасывания вытягивают ворс из глубины ткани, одновременно дезинфицируя обивку. Пар убивает бактерии и устраняет запахи — мебель буквально оживает.

"Люди часто боятся пароочистителей, думая, что они испортят ткань, — поясняет Елена Горшкова. — Но при правильном использовании это один из самых эффективных способов борьбы с шерстью и пылевыми клещами. Пар — это санэпидемстанция у вас дома".

Этот метод идеально подойдёт аллергикам и семьям с детьми: результат — чистая, свежая, безопасная поверхность.

Способ 5. Профилактика — лучший помощник

Главное правило чистого дома — не дать шерсти осесть. Вот что помогает держать ситуацию под контролем:

Регулярное вычёсывание. Используйте фурминатор или пуходёрку. Делайте это после купания или слегка увлажнив шерсть — меньше разлетается.
Собственное место питомца. Купите удобную лежанку и положите туда вещь с вашим запахом — любимец быстрее привыкнет и перестанет занимать диван.
Съёмные чехлы. Накиньте на мебель покрывала, которые легко стирать или встряхнуть на улице.
Увлажнитель воздуха. Поддержание влажности на уровне 40-60% снижает статическое электричество — шерсть меньше липнет к поверхностям.

"Не бывает чистой мебели без ухода за животным. Десять минут вычёсывания в день экономят часы уборки в выходные. Это как мыть посуду сразу после готовки — быстрее и приятнее", — советует Елена Горшкова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: редкое вычёсывание.
    Последствие: шерсть повсюду, от мебели до постельного белья.
    Альтернатива: регулярная чистка фурминатором.

  2. Ошибка: сухой воздух в квартире.
    Последствие: шерсть "летает" и липнет к одежде.
    Альтернатива: использовать увлажнитель.

  3. Ошибка: уборка только пылесосом.
    Последствие: часть волос остаётся в ткани.
    Альтернатива: комбинировать с влажной уборкой или паром.

Таблица "Плюсы и минусы" методов

Метод Плюсы Минусы
Влажная рука Быстро и бесплатно Только поверхностная уборка
Перчатка/губка Простота, доступность Не подходит для больших площадей
Липкий ролик Удобно и чисто Расходные материалы
Пылесос/пар Эффективность, дезинфекция Стоимость техники
Профилактика Минимум уборки в будущем Требует регулярности

3 интересных факта

  1. Обычная резиновая перчатка собирает до 90% шерсти с обивки — эффективность почти как у пылесоса.

  2. Влажный воздух снижает электростатику и уменьшает количество шерсти в воздухе почти вдвое.

  3. Многие кошки начинают меньше линять, если их регулярно расчёсывать мягкой щёткой — это стимулирует кожу и уменьшает выпадение.

Мифы и правда

Миф: "Если часто вычёсывать питомца, шерсть будет выпадать сильнее".
Правда: наоборот — вы удаляете отмершие волоски, предотвращая образование колтунов и снижая линьку.

Миф: "Пароочистители вредят ткани".
Правда: при соблюдении дистанции и правильной насадке они безопасны и продлевают жизнь обивке.

Миф: "Бороться с шерстью бесполезно".
Правда: с правильным уходом и профилактикой можно сократить её количество в доме в разы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры дали советы по сохранению порядка в квартире и избавлению от пыли сегодня в 8:52
Чистые линии, пыльные стены: что скрывается за красивым словом минимализм

Как поддерживать чистоту, не превращая жизнь в бесконечную уборку? Девять простых советов, которые помогут сохранить порядок и уют даже без идеального минимализма.

Читать полностью » Темная квартира: исправление недостатка естественного освещения сегодня в 7:56
Недостаток света поглощает уют: простые приёмы, которые возвращают солнце в дом

Как превратить тёмную квартиру в светлое и уютное пространство? Простые приёмы — от работы с окнами и цветом до организации искусственного освещения.

Читать полностью » Расстановка мебели в гостиной: оптимальные схемы и правила композиции сегодня в 6:19
Расстановка, которая экономит метры: как из обычной гостиной сделать универсальное пространство

Как расставить мебель в гостиной, которая служит и спальней, и кабинетом? Пошаговые советы, правила композиции и приёмы для создания функционального и уютного пространства.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как правильно спланировать освещение в гостиной сегодня в 5:16
Свет, который меняет настроение: как правильно осветить гостиную

Как организовать освещение в гостиной, чтобы она была уютной и функциональной? Рассказываем, как рассчитать свет, выбрать температуру свечения и создать атмосферу.

Читать полностью » Специалисты предупредили, что личинки вредителей могут попасть в крупу ещё на производстве сегодня в 4:08
Обычный пакет становится ловушкой: почему крупы портятся быстрее, чем кажется

Как выбрать подходящую тару и условия хранения, чтобы крупы и специи оставались свежими и защищёнными от влаги и вредителей.

Читать полностью » Эксперты по организации пространства рассказали, как понять, что квартире нужно расхламление сегодня в 3:13
Дом, который задыхается от вещей: как понять, что пора расхламляться

Как понять, что в квартире накопилось слишком много вещей, и какие признаки подскажут, что пора заняться расхламлением.

Читать полностью » Дизайнеры отметили, что блэкаут-шторы помогают улучшить качество отдыха и сна сегодня в 2:48
Когда шторы лечат бессонницу: дизайнеры раскрыли секрет идеальной спальни

Как с помощью освещения, текстиля и декора превратить спальню в идеальное место для отдыха и восстановления.

Читать полностью » Специалисты по дизайну интерьеров советуют заменить старые стенки открытыми стеллажами и мебелью-трансформером сегодня в 1:12
Когда уют устарел: почему привычная стенка портит даже самый современный интерьер

Какие современные альтернативы заменят старую «стенку» в гостиной и помогут сделать интерьер лёгким, функциональным и стильным.

Читать полностью »

Новости
Наука
Миссия Чанъэ-6 доставила первые образцы с обратной стороны Луны
Туризм
Необычный маршрут в Самарской области — Муравьиные острова, созданные после строительства Волжской ГЭС
Красота и здоровье
Дерматологи: ребристость ногтей чаще связана с дефицитом витаминов B7 и железа
Питомцы
Собаки и кошки по-разному реагируют на щекотку
Наука
В Нью-Мексико нашли новый вид утконосого динозавра
Дом
Эксперт Елена Чвикова: фен, пар и масло помогут удалить наклейку без царапин
Садоводство
Садоводы назвали лучшие материалы для утепления клумб в северной части России
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Ия Зорина объяснила, как составить спортивную диету для тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet