Один пиджак способен погубить весь гардероб: главный источник запаха в шкафу

Открывая шкаф, можно столкнуться с неприятным запахом сырости. Чаще всего это результат того, что внутрь попала хотя бы одна недосушенная рубашка или костюм, купленный "с рук" и спрятанный в пакет без стирки. К сожалению, даже один такой предмет способен испортить атмосферу внутри и быстро распространить затхлость на всё содержимое. Важно понять, как устранить проблему и не допустить её повторного появления.

Почему появляется затхлость в шкафу?

Главная причина — избыток влаги. В закрытом пространстве шкафов создаётся благоприятная среда для плесени, бактерий и грибков. Они активно размножаются, выделяя характерный затхлый аромат. Чтобы избавиться от него, мало убрать один проблемный предмет — нужно стирать все вещи, находившиеся в контакте.

Сравнение домашних средств от запаха