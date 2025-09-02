Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:22

Кухонные полотенца чище белого: секреты, которые забыли даже хозяйки прошлого

Хозяйки используют перекись и горчичный порошок для очистки кухонных полотенец

Кухонные полотенца относятся к той категории вещей, которые пачкаются быстрее всего. На них оседает жир, соусы, остатки еды, а вывести такие пятна не всегда просто. Многие хозяйки предпочитают не мучиться с очисткой и просто покупают новые комплекты. Но есть целый ряд проверенных способов, которые помогают вернуть уткам свежесть и белизну без лишних усилий.

Правильная стирка в машинке

Для свежих загрязнений лучший вариант — кислородный отбеливатель. Он подходит как для белых, так и для светлых полотенец. В отличие от средств с хлором, он не разрушает ткань и не вредит барабану стиральной машины. Белые полотенца лучше стирать при 90-100 °C, используя самый длинный цикл. Цветные же достаточно постирать при 60 °C.

Как справиться с жирными пятнами

Жир въедается в волокна очень быстро, и обычная стирка редко решает проблему. В таких случаях на помощь приходят домашние методы:

  1. Вода с растительным маслом. В 8 литров воды добавляют по 2 ложки сухого отбеливателя и растительного масла, а также 3 ложки порошка или геля. Смесь доводят до кипения и опускают туда полотенца. Чем дольше они пробудут в растворе, тем чище станут.

  2. Замачивание в геле. Полотенца кладут в горячую воду с несколькими каплями моющего средства и оставляют минимум на 10 часов.

  3. Мыльный "конверт". Полотенце обильно натирают хозяйственным мылом, заворачивают в пакет и оставляют минимум на 12 часов.

Эти методы безопасны для тканей и не портят окраску.

Старый проверенный способ — кипячение

Наши бабушки часто прибегали к вывариванию сильно загрязнённого белья. Метод до сих пор остаётся актуальным. В большую ёмкость наливают воду, добавляют по ложке порошка и отбеливателя на каждый литр, после чего доводят смесь до кипения. Цветные полотенца достаточно прокипятить 20 минут, белые — до часа. После этого их можно прополоскать вручную или просто развесить сушиться. Такой способ выводит практически любые пятна.

Использование пероксида

С застарелыми загрязнениями отлично справляется перекись водорода. Для приготовления раствора на 5 литров воды добавляют 2 столовые ложки перекиси и ложку нашатырного спирта. Получается мощное средство, которое действует как отбеливатель и дезинфицирующее средство.

Горчичный порошок

Интересный вариант — горчичный порошок. Он не только работает как отбеливатель, но и укрепляет волокна ткани. Достаточно развести порошок с водой до состояния кашицы, нанести её на влажное полотенце и оставить на несколько часов. Затем вещь можно постирать вручную или в машинке.

Раствор марганцовки

Марганцовка тоже используется для стирки. Воду разводят до ярко-розового цвета, добавляют стакан порошка и тщательно перемешивают. В полученный раствор вливают кипяток и замачивают полотенца. Несмотря на пугающий цвет, ткань не окрашивается, а загрязнения хорошо уходят.

Даже самые загрязнённые полотенца можно вернуть к жизни с помощью простых средств, которые найдутся почти в каждом доме. Главное — выбрать подходящий способ в зависимости от типа ткани и характера пятен.

