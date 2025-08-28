Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Цветок в спальне
Цветок в спальне
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:46

Эти мошки способны убить даже самый крепкий цветок: как спасти растения

Сциариды и белокрылки вредят корням и листьям комнатных растений

Завели цветник дома, ухаживаете за растениями — и вдруг над горшками начинают кружить мелкие мошки? Зрелище неприятное, а в запущенном случае вредители способны погубить даже самые крепкие растения. Рассказываем, какие мошки селятся в горшках, чем они опасны и как от них избавиться навсегда.

Какие мошки чаще всего заводятся в цветах

  • Сциариды (грибные комарики) — чёрные мушки, откладывают яйца в почву. Личинки поначалу питаются перегноем, но быстро переходят на корешки растений. Особенно любят фикусы и азалии.

  • Белокрылка — крошечные белые мушки, поселяются на нижней стороне листьев. Личинки высасывают сок, листья желтеют и сохнут.

  • Подуры (ногохвостки) — бескрылые прыгающие насекомые. Живут во влажном субстрате, повреждают корни и легко "переезжают" на соседние горшки.

Чем они опасны

Поначалу мошки могут даже "чистить" почву от гнили. Но как только их становится слишком много — растения начинают чахнуть:

  • листья вянут;

  • бутоны осыпаются;

  • корневая система страдает;

  • куст может погибнуть.

Как понять, что цветы заражены

  • Почва в горшке уплотнилась или поблекла.

  • Листья вялые, без признаков болезни.

  • На поверхности появляется белёсый налёт.

  • Над горшком вьётся маленький рой.

Если замечены хотя бы два признака — пора действовать.

Как избавиться от мошек в комнатных цветах

Народные средства (для лёгкой стадии)

  • Подсушивание — прекращаем полив на 5-7 дней, верхний слой подсыхает, личинки погибают.

  • Механическая чистка — пылесосом на минимальной мощности аккуратно снимаем мошек с листьев.

  • Ловушки — клейкие ленты или картон с мёдом/вареньем. Ставим рядом с горшком.

  • Пересадка — полностью меняем грунт, корни промываем слабым раствором марганцовки.

  • Лавровый лист или чеснок — отпугивают запахом, можно посыпать грунт или пролить настоем.

Химические препараты (при сильном заражении)

Используют инсектициды (Raid, "Базудин" и др.). Перед обработкой подсушите землю, затем внесите препарат по инструкции и накройте растение плёнкой на 3-5 часов.

Профилактика

  • Всегда делайте дренаж в горшках.

  • Не переливайте растения.

  • Регулярно рыхлите почву.

  • Убирайте опавшие листья и цветы.

  • Новые растения держите на карантине 2 недели.

Мошки в комнатных цветах — проблема частая, но решаемая. Чем раньше заметите и начнёте бороться, тем выше шанс спасти растение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Голубые и жёлтые хосты меняют цвет в зависимости от освещения сегодня в 8:21

Хоста за тысячи рублей не растёт? Не спешите паниковать — причина в самом растении

Не позволяйте капризам хост разочаровать вас! Узнайте о 4 самых распространенных проблемах, связанных с хостами, и как с ними справиться!

Читать полностью » Универсальное средство от сорняков: приготовление раствора с солью и моющим средством сегодня в 8:07

После этого раствора сорняки даже не думают возвращаться: рецепт из уксуса и соли, который стоит запомнить

Откройте рецепт эффективного средства против сорняков из уксуса, соли и моющего средства. Уничтожайте нежелательную растительность экологично и дёшево: готовим раствор за 5 минут, используем на грядках и дорожках. Результаты применения — до 80% сокращения сорняков за сезон!

Читать полностью » Витаминные таблетки вместо удобрений: как повысить урожайность домашних растений на 20% сегодня в 7:21

Герань цветет как безумная после простой подкормки: одна таблетка на литр – секрет для иммунитета растений

Витаминные таблетки из аптеки для домашних цветов: 1 штука на литр воды. Простая подкормка улучшает цветение и иммунитет растений каждые 10 дней.

Читать полностью » Народный способ: настой из хлеба и трав укрепляет корни и ускоряет рост растений сегодня в 7:16

Один литр настойки — и весь сад оживает: как приготовить подкормку из хлеба

Узнайте, как обычный хлеб может стать эффективным удобрением для вашего сада. Эта простая рецептура подарит вашим растениям здоровый рост и цветение.

Читать полностью » 3 правила обрезки листьев кабачков для защиты от грибка и ускорения созревания сегодня в 6:21

Ошибка, которая превратит кабачки в груду гнилых стеблей: что нельзя делать при обрезке кустов

Раскрываем секреты обрезки кабачков: как увеличить урожай на 30%, защитить от грибка и ускорить созревание. Правила для тенистых участков и вертикального выращивания + советы по подкормке.

Читать полностью » Садоводство — это не просто хобби: 5 причин, почему вам стоит начать копаться в земле сегодня в 6:19

Сад как эликсир молодости: вот что происходит с мозгом и телом, когда вы выращиваете растения

Узнайте о невероятной пользе садоводства для здоровья, экологии и психики. Как работа в саду снижает стресс, укрепляет иммунитет и улучшает память.

Читать полностью » Когда пора собирать сладкий картофель: советы экспертов сегодня в 5:58

Выбор времени и место: как правильный сбор сладкого картофеля влияет на вкус

Узнайте, когда и как собирать сладкий картофель: секреты успешного сбора урожая от экспертов и проверки состояния клубней.

Читать полностью » Натуральное корнеобразование растений: пошаговое применение картофельного сока для укоренения черенков сегодня в 5:21

Черенки пускают корни в 2 раза быстрее — волшебный рецепт наших бабушек, о котором молчат питомники

Как использовать картофельный сок как мощный натуральный стимулятор роста растений. Проверенные методы укоренения черенков, экологичный подход и повышение урожайности на вашем участке.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ферментация какао: названы 3 фактора, определяющие вкус шоколада
Садоводство

Главные ошибки при мульчировании — мнение профессиональных агрономов
Наука и технологии

В 30 секунд от панорамы к детали: уникальный микроскоп раскрывает тайны мозга на глубине 820 мкм
Авто и мото

Автоюрист Шумский: машину можно вернуть со штрафстоянки без оплаты, если знак установили позже
Еда

Как приготовить салат с креветками и сыром: простой рецепт на каждый день
Авто и мото

Зачем нужен подогреватель двигателя Webasto и как он продлевает ресурс мотора
Авто и мото

Депутаты Нилов и Терентьев предложили лишать прав за повторное использование знака Инвалид
Авто и мото

Представитель Volkswagen Group Николай Лауде: компания не участвует в спекуляциях о будущем в РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru