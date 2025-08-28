Эти мошки способны убить даже самый крепкий цветок: как спасти растения
Завели цветник дома, ухаживаете за растениями — и вдруг над горшками начинают кружить мелкие мошки? Зрелище неприятное, а в запущенном случае вредители способны погубить даже самые крепкие растения. Рассказываем, какие мошки селятся в горшках, чем они опасны и как от них избавиться навсегда.
Какие мошки чаще всего заводятся в цветах
Сциариды (грибные комарики) — чёрные мушки, откладывают яйца в почву. Личинки поначалу питаются перегноем, но быстро переходят на корешки растений. Особенно любят фикусы и азалии.
Белокрылка — крошечные белые мушки, поселяются на нижней стороне листьев. Личинки высасывают сок, листья желтеют и сохнут.
Подуры (ногохвостки) — бескрылые прыгающие насекомые. Живут во влажном субстрате, повреждают корни и легко "переезжают" на соседние горшки.
Чем они опасны
Поначалу мошки могут даже "чистить" почву от гнили. Но как только их становится слишком много — растения начинают чахнуть:
листья вянут;
бутоны осыпаются;
корневая система страдает;
куст может погибнуть.
Как понять, что цветы заражены
Почва в горшке уплотнилась или поблекла.
Листья вялые, без признаков болезни.
На поверхности появляется белёсый налёт.
Над горшком вьётся маленький рой.
Если замечены хотя бы два признака — пора действовать.
Как избавиться от мошек в комнатных цветах
Народные средства (для лёгкой стадии)
Подсушивание — прекращаем полив на 5-7 дней, верхний слой подсыхает, личинки погибают.
Механическая чистка — пылесосом на минимальной мощности аккуратно снимаем мошек с листьев.
Ловушки — клейкие ленты или картон с мёдом/вареньем. Ставим рядом с горшком.
Пересадка — полностью меняем грунт, корни промываем слабым раствором марганцовки.
Лавровый лист или чеснок — отпугивают запахом, можно посыпать грунт или пролить настоем.
Химические препараты (при сильном заражении)
Используют инсектициды (Raid, "Базудин" и др.). Перед обработкой подсушите землю, затем внесите препарат по инструкции и накройте растение плёнкой на 3-5 часов.
Профилактика
Всегда делайте дренаж в горшках.
Не переливайте растения.
Регулярно рыхлите почву.
Убирайте опавшие листья и цветы.
Новые растения держите на карантине 2 недели.
Мошки в комнатных цветах — проблема частая, но решаемая. Чем раньше заметите и начнёте бороться, тем выше шанс спасти растение.
