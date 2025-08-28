Эти мошки способны убить даже самый крепкий цветок: как спасти растения

Завели цветник дома, ухаживаете за растениями — и вдруг над горшками начинают кружить мелкие мошки? Зрелище неприятное, а в запущенном случае вредители способны погубить даже самые крепкие растения. Рассказываем, какие мошки селятся в горшках, чем они опасны и как от них избавиться навсегда.

Какие мошки чаще всего заводятся в цветах

Сциариды (грибные комарики) — чёрные мушки, откладывают яйца в почву. Личинки поначалу питаются перегноем, но быстро переходят на корешки растений. Особенно любят фикусы и азалии.

Белокрылка — крошечные белые мушки, поселяются на нижней стороне листьев. Личинки высасывают сок, листья желтеют и сохнут.

Подуры (ногохвостки) — бескрылые прыгающие насекомые. Живут во влажном субстрате, повреждают корни и легко "переезжают" на соседние горшки.

Чем они опасны

Поначалу мошки могут даже "чистить" почву от гнили. Но как только их становится слишком много — растения начинают чахнуть:

листья вянут;

бутоны осыпаются;

корневая система страдает;

куст может погибнуть.

Как понять, что цветы заражены

Почва в горшке уплотнилась или поблекла.

Листья вялые, без признаков болезни.

На поверхности появляется белёсый налёт.

Над горшком вьётся маленький рой.

Если замечены хотя бы два признака — пора действовать.

Как избавиться от мошек в комнатных цветах

Народные средства (для лёгкой стадии)

Подсушивание — прекращаем полив на 5-7 дней, верхний слой подсыхает, личинки погибают.

Механическая чистка — пылесосом на минимальной мощности аккуратно снимаем мошек с листьев.

Ловушки — клейкие ленты или картон с мёдом/вареньем. Ставим рядом с горшком.

Пересадка — полностью меняем грунт, корни промываем слабым раствором марганцовки.

Лавровый лист или чеснок — отпугивают запахом, можно посыпать грунт или пролить настоем.

Химические препараты (при сильном заражении)

Используют инсектициды (Raid, "Базудин" и др.). Перед обработкой подсушите землю, затем внесите препарат по инструкции и накройте растение плёнкой на 3-5 часов.

Профилактика

Всегда делайте дренаж в горшках.

Не переливайте растения.

Регулярно рыхлите почву.

Убирайте опавшие листья и цветы.

Новые растения держите на карантине 2 недели.

Мошки в комнатных цветах — проблема частая, но решаемая. Чем раньше заметите и начнёте бороться, тем выше шанс спасти растение.