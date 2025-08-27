Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:21

Ошибка при стирке превращает пятна крови в вечное клеймо

Как удалить пятна крови с одежды и тканей без повреждений — рекомендации специалистов

Пятна крови — одни из самых сложных, особенно если они успели засохнуть. Но при правильном подходе и знании химии тканей избавиться от них можно полностью.

Главное правило: только холодная вода

Удалять кровь нужно сразу, пока пятно свежее. Сначала аккуратно промокните его сухой салфеткой, чтобы собрать лишнюю влагу. Тереть нельзя — белок проникнет глубже в волокна.

"Белок при нагревании сворачивается. Поэтому любые пятна крови можно обрабатывать только холодной водой, не выше 30 °C", — поясняет директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова.

Для свежих загрязнений подойдёт обычное ополаскивание в прохладной воде или обработка кубиком льда.

Подручные средства для светлых тканей

  • Хозяйственное мыло

Намыльте пятно, оставьте на 20-30 минут, затем прополощите и постирайте при низкой температуре.

  • Перекись водорода (3%)

Нанесите на пятно на 10-15 минут. Если след старый — оставьте на ночь. После смойте холодной водой.

  • Нашатырный спирт (10%)

В холодной воде растворите немного стирального порошка и чайную ложку нашатыря. Застирайте вещь вручную и постирайте в режиме "холодная стирка".

Как спасти цветные ткани

Цветные вещи требуют осторожности: всегда проверяйте средство на незаметном участке.

  • Соль — разведите 2 ч. л. соли в стакане холодной воды, промойте ткань. Для усиления эффекта добавьте пару капель нашатырного спирта.
  • Борная кислота + нашатырный спирт — смешайте по чайной ложке каждого, нанесите на пятно на 5 минут, затем ополосните в солёной воде.

Борьба с застарелыми пятнами

Если кровь засохла, народные методы редко помогают. В этом случае лучше использовать специализированные пятновыводители.

"Кислородные средства на основе перкарбоната натрия требуют температуры выше 60 °C, а это приводит к сворачиванию белка. Поэтому их эффективность против крови сомнительна", — отмечает Елена Кулакова.

Деликатные ткани лучше сразу нести в химчистку, где подберут безопасный способ очистки.

Итог

Свежие пятна крови удаляются легко, главное — действовать быстро и использовать холодную воду. Сложные или старые загрязнения стоит доверить профессионалам.

