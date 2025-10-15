Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Влага и плесень на стенах
Влага и плесень на стенах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:08

Домашние средства против плесени, которые действительно работают

Названы эффективные способы удаления черной плесени в домашних условиях

Появление плесени в квартире — тревожный знак. Она не только портит стены и потолок, но и постепенно отравляет воздух, которым мы дышим. Особенно опасны чёрные грибки: их споры могут вызывать аллергию, бронхиальную астму и хронические болезни дыхательной системы. Поэтому действовать нужно без промедления — чем раньше начнёте, тем проще победить проблему.

Почему плесень появляется и чем она опасна

Плесневые грибки любят влагу и тепло. Они быстро распространяются в помещениях с плохой вентиляцией, на кухне, в ванной и за мебелью, где скапливается конденсат.
Главная опасность — не только эстетическая. Грибки выделяют токсины, которые попадают в организм при дыхании. Со временем они вызывают головные боли, слабость, высыпания и проблемы с лёгкими.

Чтобы избавиться от плесени навсегда, важно не просто удалить видимые следы, но и устранить причину — избыточную влажность.

Народные средства против плесени

Если площадь поражения небольшая, можно обойтись подручными средствами. Они безопасны, стоят копейки и при правильном применении не вредят поверхности.

Пищевая сода

Сода — одно из самых мягких и доступных средств. Она дезинфицирует и препятствует повторному росту грибков.

Как использовать:
Разведите 1 ч. л. соды в стакане тёплой воды, нанесите раствор губкой на поражённые места. Смывать не нужно — образующаяся плёнка создаёт защиту от повторного заражения.

Уксус

Обычный столовый уксус (9 %) уничтожает большинство видов плесени, включая чёрные.

Инструкция:

  1. Налейте уксус в пульверизатор.
  2. Обильно распылите на поражённую поверхность.
  3. Оставьте на 1 час, затем смойте прохладной водой и просушите.

Не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами — это может вызвать выделение токсичных паров.

Перекись водорода

Безопасное средство без запаха, которое можно использовать даже в доме с детьми и животными.

Как применять:
Нанесите 3 % перекись на ткань или ватный диск и протрите заражённое место. Если поражение сильное, можно оставить перекись на 15-20 минут.

Она обладает отбеливающим эффектом, поэтому не подходит для окрашенных стен и тёмных обоев.

Нашатырный спирт

Эффективен для плитки, стекла и гладких поверхностей.

Пропорции:
Смешайте нашатырный спирт с водой 1:1. Смочите тряпку и обработайте места с грибком. После обработки обязательно промойте участок чистой водой и обеспечьте проветривание.

Отбеливатель

Хлорсодержащие средства, такие как "Белизна" или Domestos, уничтожают грибок на корню.

Применение:
Разведите отбеливатель с водой 1:10, нанесите на поражённую поверхность, оставьте на 15-20 минут, затем тщательно смойте.
Не используйте хлор на обоях и в плохо проветриваемых помещениях — запах может быть удушливым.

Если грибок распространился по стенам, потолку или в стыки плит, лучше вызвать специалистов по санобработке.

Советы шаг за шагом: как удалить плесень своими руками

  1. Наденьте защиту. Используйте перчатки, маску и очки — споры грибков могут раздражать кожу и дыхательные пути.
  2. Удалите повреждённую отделку. Если плесень под обоями или краской — снимите слой покрытия до чистого основания.
  3. Просушите участок. Можно использовать фен, обогреватель или осушитель воздуха.
  4. Нанесите выбранное средство. Уксус, сода, перекись или отбеливатель — выбирайте в зависимости от материала поверхности.
  5. Промойте и проветрите. После обработки тщательно смойте остатки средства и откройте окна.

Через сутки осмотрите обработанное место: если пятна остались, повторите процедуру.

Важно помнить: плесень — живой организм, который быстро распространяется, если не принять меры вовремя. Маленькое тёмное пятно на стене или в углу ванной может за несколько недель превратиться в целую колонию. Поэтому действовать нужно сразу. Немного соды, уксуса или перекиси — и ваш дом снова станет чистым, безопасным и здоровым местом для жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Советы по организации пространства и быта для семей, живущих с родителями сегодня в 5:26
Когда два поколения делят один дом: как не превратить жизнь в сериал

Как избежать ссор, если под одной крышей живут два поколения? Разбираем реальные советы и бытовые решения, которые помогут сохранить мир в семье.

Читать полностью » Психологи предупредили: беспорядок под кроватью влияет на сон и уровень тревожности сегодня в 4:21
Что скрыто под кроватью, может вредить вам: вещи, которые туда категорически нельзя класть

Кажется, что хранение вещей под кроватью — практичное решение. Но некоторые предметы могут привести к плесени, аллергенам и даже проблемам со здоровьем.

Читать полностью » Лабораторный анализ поможет выбрать эффективный фильтр для водопроводной воды сегодня в 3:15
Фильтр не спасает, а подводит: главная ошибка, из-за которой вода остаётся грязной

Как не ошибиться при выборе фильтра для воды? Разбираем главные просчёты покупателей, реальные потребности и подводные камни разных систем очистки.

Читать полностью » Тыква способна сохраняться до весны при правильных условиях сегодня в 2:04
Тыква, которая доживёт до весны: один секрет продлевает жизнь урожаю на месяцы

Как сохранить тыкву до весны и не потерять вкус урожая? Простые советы помогут выбрать, подготовить и правильно уложить плоды, чтобы они не испортились.

Читать полностью » Очистка сковородки солью и водой восстанавливает блеск и улучшает вкус блюд сегодня в 1:19
Выбрасывать нельзя: простой трюк возвращает старой сковороде жизнь за 5 минут

Как вернуть сковородке блеск и продлить срок службы без химии? Простой метод с солью и горячей водой очищает нагар и сохраняет антипригарные свойства.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, какие натуральные материалы создают уют в современном интерьере сегодня в 0:13
Дом, который дышит: как сделать интерьер живым, а не выставочным

Как создать стильный интерьер без лишней вычурности? Простые приёмы, натуральные материалы и грамотный свет помогут превратить дом в место силы и уюта.

Читать полностью » Эксперты советуют чистить чайник от накипи каждые две недели при ежедневном кипячении воды вчера в 23:26
Чайник без накипи за 10 минут: простые способы, которые работают лучше химии

Накипь в чайнике портит вкус чая и сокращает срок службы прибора. Рассказываем, какие простые средства помогут избавиться от неё и предотвратить повторное появление.

Читать полностью » Исследование производителей мебели: горячая вода и абразивы ускоряют порчу кухонных фасадов в 3 раза вчера в 22:20
Гладкие фасады превращаются в липкий ужас — ошибка, которую допускают все хозяйки

Жир и пыль лишают кухню ухоженности, но вернуть фасадам блеск можно без усилий. Рассказываем, какие средства справятся с загрязнениями, не повредив мебель.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила грудные импланты
Спорт и фитнес
Петр Ян проведет бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе
Еда
Диетолог Рождественская: популярное пальмовое масло опасно для здоровья
Питомцы
Собаки различают искреннюю и фальшивую похвалу
Питомцы
Толщина шерсти и подшёрстка важнее размера собаки
Авто и мото
Введение новых правил утильсбора на автомобили перенесли на 1 декабря — Baza
Садоводство
Озимый лук и чеснок лучше растут после бобовых, огурцов и кабачков
Наука
Российские геологи начали исследования Аравийского щита совместно с Саудовской Аравией и Китаем — Павел Химченко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet