Постельный клоп на белой простыне
Постельный клоп на белой простыне
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:04

Они приходят сквозь стены: как клопы превращают квартиру в ад

Роспотребнадзор объяснил, как избавиться от постельных клопов в квартире

Клопы — не признак грязи или неухоженности. Они могут появиться даже в идеальной квартире и быстро превратиться в настоящую катастрофу. Эти насекомые кусаются по ночам, мешают спать, вызывают зуд и аллергию. Если не принять меры сразу, за считанные недели они заполнят всё жильё. Ниже — подробное руководство: от распознавания первых признаков до способов окончательного избавления от клопов.

Кто такие постельные клопы

Как они выглядят

Постельный клоп — небольшое насекомое длиной около пяти миллиметров. Цвет — от желтовато-коричневого до тёмно-бурого. У взрослой особи плоское тело и три пары ног, благодаря чему она легко прячется в щелях и складках мебели.

После укусов клопа на теле остаются красные точки, часто выстроенные в линию. Особенно страдают дети и люди с чувствительной кожей.

Чем питаются

Клопы живут за счёт крови человека или домашних животных. Они активны ночью, а днём прячутся в укромных местах. Взрослая самка при комнатной температуре питается примерно раз в неделю, а в жару — каждые три дня.

Как быстро размножаются

Самка клопа откладывает до десяти яиц каждые пять-шесть дней. За год при благоприятных условиях — около 500 яиц. Развитие личинки до взрослой особи занимает от 30 до 120 дней, в зависимости от температуры.

При +27 °С цикл занимает всего месяц, а при +18 °С растягивается на четыре. В холоде личинки впадают в спячку и могут "замереть" на месяцы, дожидаясь тепла.

Сколько живут

Средняя продолжительность жизни клопа — около года. Без еды насекомое может выжить в анабиозе до 12 месяцев, особенно при низкой температуре. Поэтому даже после долгого отсутствия жильцов паразиты могут "проснуться" вновь.

Почему клопы опасны

Укусы клопов вызывают зуд, раздражение и аллергические реакции. По статистике, примерно 80% людей реагируют на укусы, а у некоторых развивается анафилактический шок.

Детям особенно тяжело: постоянное расчесывание ран приводит к воспалениям и бессоннице. В редких случаях укус может вызвать анемию при массовом заражении.

Хотя официально не зафиксированы случаи передачи инфекций, учёные находили в клопах вирус гепатита B и другие патогены. Поэтому лучше не медлить с обработкой.

Откуда клопы берутся в квартире

Основные пути заражения

  1. От соседей. Насекомые могут переползать через вентиляцию, щели, розетки и даже по фасаду.
  2. С улицы или транспорта. Клопы часто цепляются за одежду и сумки.
  3. С мебелью и вещами. Особенно опасны предметы, купленные на барахолках и в секонд-хендах.
  4. После поездок. Паразиты легко прячутся в чемоданах и постели отелей.

Даже если квартира идеально чистая, заражение возможно — достаточно одного насекомого, чтобы через пару месяцев появилась целая колония.

Как понять, что завелись клопы

1. Следы укусов

Главный признак — цепочка красных точек на теле, чаще на руках, спине или шее. Укусы сопровождаются зудом, но человек не чувствует момент прокола: насекомое вводит обезболивающую жидкость.

2. Экскременты и пятна

На постельном белье могут быть бурые точки — остатки крови. В швах мебели и плинтусах заметны мелкие чёрные пятнышки — это экскременты клопов. Иногда рядом находятся сброшенные оболочки личинок.

3. Запах

Массовое скопление клопов сопровождается характерным запахом — смесью кориандра, дешёвого коньяка и гнилых фруктов. Он слабый, но в спальне ощущается отчётливо.

Где они прячутся

В мягкой мебели

Главное убежище клопов — диваны и кровати. Они прячутся под обивкой, в швах, за подлокотниками и внутри матраса. Днём их почти невозможно заметить.

Совет: при подозрении нужно снять чехлы, осмотреть швы и углы мебели, особенно в спальне.

В плинтусах и полу

Клопы любят щели за плинтусами и под полом. Иногда они живут под коврами, за картинами, в отклеившихся обоях. В старых домах — в деревянных балках.

В розетках и трубах

Если розетка неплотно прилегает к стене, за ней легко спрятаться. Через такие отверстия насекомые могут мигрировать из соседних квартир. Все зазоры нужно зацементировать или обработать герметиком.

Как избавиться от клопов

1. Химические препараты

Инсектициды — наиболее действенное средство. Они выпускаются в форме аэрозолей, растворов и порошков. Чаще всего содержат фосфорорганические соединения или пиретроиды.

Важно: не использовать одно и то же средство слишком долго — клопы вырабатывают устойчивость. Эффективнее чередовать разные препараты.

Перед обработкой нужно:

  • снять постельное бельё и шторы;
  • отодвинуть мебель от стен;
  • вымыть пол и поверхности;
  • накрыть технику плёнкой;
  • убрать продукты в холодильник.

После обработки квартиру проветривают и проводят влажную уборку через 24 часа.

2. Профессиональная дезинсекция

Если заражение сильное, лучше вызвать специалистов.

Стоимость обработки двухкомнатной квартиры в Москве и Петербурге — от 1800 до 10 000 ₽, в зависимости от площади и состава химии.

Профессионалы используют генераторы холодного или горячего тумана: микрочастицы препарата проникают во все щели, уничтожая взрослых особей и яйца.

3. Высокая и низкая температура

Клопы погибают при температуре выше +50 °C и ниже -20 °C. Постельное бельё и одежду можно постирать при 60 °C или вынести зимой на мороз. Для мебели подойдёт парогенератор - струя пара проникает в щели и уничтожает личинки.

4. Народные методы

Они менее надёжны, но помогают при лёгком заражении. Используют:

  • уксусный раствор или эфирные масла лаванды и эвкалипта для отпугивания;
  • сушёную полынь и гвоздику как профилактику;
  • спирт или керосин для обработки плинтусов (с осторожностью и проветриванием).

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите все комнаты, особенно спальные места.
  2. Соберите постельное бельё, шторы и одежду, постирайте при +60 °C.
  3. Пропылесосьте мебель, матрасы и ковры.
  4. Обработайте помещения инсектицидом или вызовите службу.
  5. Через неделю повторите обработку, чтобы уничтожить личинок.
  6. Герметизируйте щели и розетки, чтобы клопы не вернулись.

Бороться с клопами нужно решительно. Эти маленькие существа живучи и способны пережить холод, голод и даже временное отсутствие хозяев. Чем раньше начать борьбу, тем больше шансов избавиться от них быстро и навсегда. И тогда в доме снова воцарятся спокойствие и долгожданный сон без ночных укусов.

