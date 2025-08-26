Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кресло-мешок
Кресло-мешок
© Kandinsky by Pravda.ru
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:47

Секрет чистой детской: почему съёмные чехлы решают всё

Детская комната: как съёмные чехлы упрощают уборку

Детская комната всегда живёт активной жизнью. Здесь играют, рисуют, прыгают, а мебель принимает на себя весь удар. Пятна, крошки, следы фломастеров — привычная история. Я нашёл решение, которое реально спасает — съёмные чехлы.

Как это работает

Первое правило — мебель должна быть максимально "обслуживаемой". Я выбираю диваны, кресла и пуфы со съёмными чехлами на молнии. Если такой мебели нет, можно купить готовые чехлы-накидки на резинке. Главное — они легко снимаются и надеваются.

Второй лайфхак — всегда иметь два комплекта. Пока один в стирке, второй уже на мебели. Так не приходится ждать, пока высохнет. Чтобы не путаться, я наклеил маленькие метки "спинка", "сидушка", "подлокотник". Это экономит время и нервы.

Уход и стирка

Стирать такие чехлы лучше при 40° и сушить прямо на мебели. Тогда они подсыхают в форме и не садятся. Результат — свежий вид без перекосов и лишних складок.

Почему это удобно

— уборка проходит без химчистки и лишних затрат;
— меньше пыли и аллергенов, что важно для детей;
— мебель дольше остаётся "как новая", даже если на ней сидят с красками или едят яблоки.

Личный опыт

Однажды сын пролил на кресло сок. Раньше это означало долгие попытки оттереть пятно, а теперь я просто снял чехол и бросил в машинку. На следующий день кресло выглядело как новое.

Итог

Съёмные чехлы — это маленькая хитрость, которая делает жизнь родителей проще. Они позволяют поддерживать чистоту в детской без стресса и затрат времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты советуют делать часовой перерыв между стирками для защиты техники вчера в 21:22

Сберегите нервы и деньги: почему перерыв между стирками — это инвестиция в вашу технику

Не запускайте 2 стирки подряд! Это сокращает срок службы стиральной машины, вызывает перегрев, запах и поломки.

Читать полностью » Хранение посуды перевёрнутой помогает избежать запаха и разводов от воды вчера в 20:50

Влага, запахи и плесень не пройдут: один приём решает все проблемы с посудой

Узнайте, зачем многие хозяйки переворачивают посуду в шкафу! Практичные причины, традиции и приметы, стоящие за этим способом хранения.

Читать полностью » Эксперты назвали опасные компоненты бытовой химии, которых стоит избегать вчера в 19:44

Красивый "зелёный" флакон может быть токсичнее обычного

Не вся бытовая химия с «эко»-маркировкой безопасна. Рассказываем, какие компоненты стоит избегать и как выбрать действительно экологичные средства.

Читать полностью » Как выбрать обивку для мебели, если в доме есть дети или животные вчера в 19:32

Мебель для семьи с детьми и животными: как выбрать ткань, которая не будет доставлять проблем

Как выбрать обивку для мягкой мебели, чтобы она была долговечной и подходила для семьи с детьми и животными? Эксперт делится важными рекомендациями.

Читать полностью » Сравнение швабр для дома: классические, с отжимом и паровые — рекомендации специалистов вчера в 18:38

Век нанотехнологий, а вы всё ещё моете пол палкой с тряпкой

Как выбрать швабру, чтобы уборка перестала быть мучением? Сравниваем классические, с отжимом и паровые модели: плюсы, минусы и советы экспертов.

Читать полностью » Как грамотно организовать кухню: советы по размещению плит, мойки и обеденной зоны вчера в 18:28

5 самых распространенных ошибок при проектировании кухни: что вы делаете не так

Как избежать распространенных ошибок при планировке кухни? Дизайнер Светлана Косарева делится важными советами для удобства и безопасности на кухне.

Читать полностью » Правила хранения зимних вещей после сезона — рекомендации специалистов вчера в 17:34

Вакуумные пакеты удобны, но портят вещи: парадокс хранения

Как сохранить шубы, свитера и сапоги свежими до следующего сезона? Простые правила хранения без моли, запаха и плесени помогут сберечь любимые вещи.

Читать полностью » Как микробы и бактерии скапливаются в губке для посуды — советы по безопасному использованию вчера в 17:24

Энтеробактерии и сальмонелла в вашей губке для посуды: как избежать заражения

Губка для мытья посуды может быть скрытым источником опасных бактерий. Узнайте, какие микробы могут размножаться в грязной губке и как защититься от инфекции.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

30-летняя депрессия побеждена: метод фМРТ и электродов дал 100% ремиссию
Красота и здоровье

Диетолог Арзамасцев назвал 6 продуктов с отрицательной калорийностью для снижения веса
Еда

Как приготовить куриные окорочка с чесноком: советы и рекомендации
Культура и шоу-бизнес

Крис Коламбус жалеет об удалённых сценах в "Гарри Поттере и философском камне"
ДФО

Дефицит бензина АИ-92: Итуруп вступает в борьбу за ресурсы — когда ожидается спасение
Питомцы

Исследования: взаимопонимание с собакой строится на диалоге, а не на подчинении
Еда

Как приготовить вафельный торт: пошаговая инструкция с ингредиентами
СФО

Житель Ноябрьска оформил кредиты и перевёл 522 тысячи рублей аферистам с "инвестиционной платформы"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru