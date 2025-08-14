Эти автошторки могут лишить вас денег и спокойствия — готовятся новые правила

Национальный автомобильный союз (НАС) предлагает ужесточить наказание за использование так называемой "иранской тонировки" — съёмных шторок, которые можно приобрести почти на любом маркетплейсе. Президент организации Антон Шапарин сообщил, что в МВД уже направлен проект о введении штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Что такое "иранская тонировка"

Эти шторки внешне имитируют полноценную тонировку, но легко снимаются. По словам Шапарина, именно из-за этой особенности водители беспрепятственно используют их, обходя действующие ограничения.

Глава НАС убеждён, что подобные приспособления снижают видимость, особенно в тёмное время суток, и мешают вовремя реагировать на ситуацию на дороге — например, заметить приближающегося электросамокатчика. В результате, уверен он, это создаёт реальную угрозу безопасности движения.

"Сотрудники Госавтоинспекции ничего не делают с такими машинами, поэтому мы хотим, чтобы были увеличены штрафы и такие устройства было невозможно использовать, то есть написать формулировки, делающие такие устройства нелегальными", — заявил президент НАС Антон Шапарин.

Критика идеи

Не все эксперты поддержали инициативу. Автоэксперт Пётр Шкуматов в своём Telegram-канале "Синие Ведерки" назвал предложение чрезмерным.

"К счастью, это не инициатива органов власти, так что шансов на воплощение у этого безумия примерно ноль", — заявил Шкуматов.

Он саркастично заметил, что после запрета шторок остаётся лишь ввести штраф за ношение солнечных очков.

В итоге судьба предложения будет зависеть от реакции МВД, однако уже сейчас оно вызвало оживлённую дискуссию среди автомобилистов и экспертов.