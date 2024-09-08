ДЭГ в России работает без серьезных жалоб

По данным главы ТИК ДЭГ Олега Артамонова, не было зарегистрировано серьезных жалоб, способных оказать влияние на результаты дистанционного электронного голосования в рамках единого дня голосования в 2024 году.
"На текущий момент мы не фиксируем никаких значительных обращений, которые могли бы повлиять на оценку итогов голосования с нашей стороны", — отметил Артамонов на брифинге, посвященном Единому дню голосования.
С 6 по 8 сентября этого года в 83 регионах России пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в рамках единого дня голосования в 2024 году. ДЭГ проводится на территории 25 субъектов, в шести из них дистанционное голосование проводится впервые.
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