Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:50

Пульт грязнее унитаза: как правильно очистить главный источник микробов в доме

Инструкция по уходу за пультами: частота чистки, безопасные средства и типичные ошибки пользователей

Пульты дистанционного управления — одни из самых часто используемых и при этом самых грязных предметов в доме. Мы берём их в руки ежедневно, во время еды, уборки или отдыха, не задумываясь, сколько микробов, пыли и жира оседает на поверхности. Исследования показывают, что пульт может быть грязнее дверной ручки или клавиатуры компьютера. Однако вернуть устройству чистоту и блеск можно без риска повредить электронику.

Почему важно регулярно чистить пульты

На поверхности кнопок быстро скапливаются:

  • бактерии и грибки, попадающие с рук;

  • частицы пыли и кожи, забивающиеся между кнопками;

  • остатки жира и еды, если пользоваться пультом во время перекуса.

Всё это не только неприятно, но и может стать источником инфекции. Кроме того, загрязнения способны повлиять на работоспособность кнопок, делая их менее отзывчивыми.

Чистка пультов не требует специальных средств — достаточно подручных инструментов, которые есть в каждом доме.

Подготовка к очистке

Перед началом обязательно отключите устройство от питания:

  1. Выключите телевизор, кондиционер или другую технику из розетки.

  2. Извлеките батарейки из пульта — это предотвратит короткое замыкание.

  3. Если пульт сильно запылён, можно предварительно продуть корпус сжатым воздухом.

Безопасный способ чистки

Самый простой и эффективный вариант — использовать старую зубную щётку и антибактериальную салфетку.

Как действовать:

  1. Возьмите мягкую щётку с густыми щетинками.

  2. Оберните её влажной салфеткой - это предотвратит попадание влаги внутрь корпуса.

  3. Аккуратно пройдитесь по поверхности пульта, уделяя внимание щелям между кнопками.

  4. После обработки вытрите устройство сухой салфеткой из микрофибры.

  5. Оставьте пульт на 10-15 минут, чтобы он полностью высох.

Главное правило — не переусердствовать с влагой: избыток жидкости может попасть внутрь корпуса и повредить электронные контакты.

Для глубокой очистки

Если пульт давно не чистили, а грязь глубоко въелась, можно провести разборку корпуса, но только при наличии минимальных навыков.

  • Аккуратно открутите заднюю крышку.

  • Протрите внутреннюю часть мягкой тканью, слегка смоченной спиртовым раствором.

  • Удалите пыль из-под кнопок ватной палочкой.

  • После сборки убедитесь, что все детали сухие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как правильно
Использование острых предметов (нож, игла) Повреждение корпуса и кнопок Применяйте зубную щётку или ватную палочку
Слишком влажная салфетка Попадание жидкости внутрь, коррозия контактов Слегка увлажнённая салфетка, без капель
Использование агрессивных чистящих средств Разрушение пластика, выцветание надписей Мягкие антибактериальные салфетки или спиртовой раствор 70%
Отсутствие регулярной чистки Скопление микробов, залипание кнопок Чистка раз в месяц

Как ухаживать за пультами в повседневной жизни

  • Мойте руки перед использованием техники.

  • Не держите пульт рядом с едой и напитками.

  • При частом использовании (например, в офисе или семье с детьми) наклейте силиконовый чехол - его легко протирать.

  • Раз в неделю протирайте пульт сухой антибактериальной салфеткой, даже если он выглядит чистым.

Три интересных факта

Согласно исследованиям, на поверхности пульта может находиться до 10 тысяч бактерий на квадратный сантиметр - больше, чем на унитазной кнопке.

В гостиницах именно пульт чаще всего становится источником перекрёстного заражения.

Регулярная дезинфекция электроники снижает риск вирусных инфекций до 30%, особенно в холодный сезон.

