Пыль, жир и вирусы под кнопками: почему пульты опаснее, чем кажется

Пульты от телевизора, кондиционера, аудиосистемы или люстры — самые незаметные, но самые грязные предметы в доме. Каждый день они проходят через десятки рук, лежат на диване, падают на пол, притягивают пыль, жир и микробы. При этом чистят их крайне редко — чаще всего, только когда кнопки начинают "залипать".

Между тем грязный пульт может стать источником бактерий, грибков и даже вирусов. Особенно это актуально, если дома есть дети, пожилые люди или аллергики.

Почему пульты — лидеры по загрязнению

Поверхность пластика и узкие щели между кнопками — идеальная среда для микробов. Исследования показывают, что на пульте телевизора количество бактерий может быть в несколько раз выше, чем на крышке унитаза или дверной ручке.

Причины просты:

прибор часто берут немытыми руками;

кнопки и корпус редко протираются;

под воздействием тепла и влажности микробы активно размножаются.

Регулярная чистка — не просто вопрос эстетики, а элемент гигиены, который помогает защитить семью от простуд и кожных раздражений.

Как правильно чистить пульт: пошаговая инструкция

Отключите устройство. Всегда вынимайте батарейки, чтобы избежать короткого замыкания. Удалите пыль. Сухой мягкой салфеткой или щёткой протрите корпус. Подготовьте инструмент. Возьмите старую зубную щётку и оберните её влажной антибактериальной салфеткой. Аккуратно обработайте щели. Щетинки помогут очистить пространство между кнопками, куда не достаёт ткань. Удалите остатки влаги. Используйте микрофибру или сухую тряпочку. Оставьте пульт высохнуть. Прежде чем вставить батарейки обратно, убедитесь, что устройство полностью сухое.

"Важно не переусердствовать с увлажнением салфетки, чтобы жидкость не попала внутрь пульта", — отмечают специалисты по уходу за электроникой.

Сравнение способов очистки