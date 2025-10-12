Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пульт в руке
Пульт в руке
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:32

Пыль, жир и вирусы под кнопками: почему пульты опаснее, чем кажется

Медики предупредили: грязный пульт может стать источником микробов и вирусов

Пульты от телевизора, кондиционера, аудиосистемы или люстры — самые незаметные, но самые грязные предметы в доме. Каждый день они проходят через десятки рук, лежат на диване, падают на пол, притягивают пыль, жир и микробы. При этом чистят их крайне редко — чаще всего, только когда кнопки начинают "залипать".

Между тем грязный пульт может стать источником бактерий, грибков и даже вирусов. Особенно это актуально, если дома есть дети, пожилые люди или аллергики.

Почему пульты — лидеры по загрязнению

Поверхность пластика и узкие щели между кнопками — идеальная среда для микробов. Исследования показывают, что на пульте телевизора количество бактерий может быть в несколько раз выше, чем на крышке унитаза или дверной ручке.

Причины просты:

  • прибор часто берут немытыми руками;

  • кнопки и корпус редко протираются;

  • под воздействием тепла и влажности микробы активно размножаются.

Регулярная чистка — не просто вопрос эстетики, а элемент гигиены, который помогает защитить семью от простуд и кожных раздражений.

Как правильно чистить пульт: пошаговая инструкция

  1. Отключите устройство. Всегда вынимайте батарейки, чтобы избежать короткого замыкания.

  2. Удалите пыль. Сухой мягкой салфеткой или щёткой протрите корпус.

  3. Подготовьте инструмент. Возьмите старую зубную щётку и оберните её влажной антибактериальной салфеткой.

  4. Аккуратно обработайте щели. Щетинки помогут очистить пространство между кнопками, куда не достаёт ткань.

  5. Удалите остатки влаги. Используйте микрофибру или сухую тряпочку.

  6. Оставьте пульт высохнуть. Прежде чем вставить батарейки обратно, убедитесь, что устройство полностью сухое.

"Важно не переусердствовать с увлажнением салфетки, чтобы жидкость не попала внутрь пульта", — отмечают специалисты по уходу за электроникой.

Сравнение способов очистки

Метод Эффективность Безопасность Комментарий
Спиртовая салфетка Средняя Безопасно при умеренном увлажнении Подходит для быстрой дезинфекции
Ватный диск с чистящим средством Средняя Есть риск попадания жидкости внутрь Нельзя использовать при кнопках с зазорами
Зубная щётка с салфеткой Высокая Безопасна и эффективна Очищает щели и удаляет микробы
Острый предмет (иголка, шпилька) Высокая Опасна Можно повредить кнопки и корпус

Почему обычное протирание не помогает

Кнопки на пульте плотно прилегают к корпусу, а пыль и жир скапливаются под ними. Протереть верхнюю часть тряпкой недостаточно: микробы остаются внутри. Именно поэтому использование зубной щётки с салфеткой — оптимальный вариант: она мягко проникает в зазоры, не царапая пластик.

Также важно помнить, что жидкость и электроника несовместимы. Излишне влажные салфетки могут привести к поломке устройства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать слишком влажную тряпку.
    Последствие: Попадание жидкости внутрь, короткое замыкание.
    Альтернатива: Едва влажная салфетка, аккуратное протирание.

  • Ошибка: Применять острые предметы для чистки кнопок.
    Последствие: Повреждение корпуса или клавиш.
    Альтернатива: Мягкая зубная щётка или ватная палочка.

  • Ошибка: Чистить пульт при подключённом устройстве.
    Последствие: Электрический сбой, удар током.
    Альтернатива: Сначала извлеките батарейки и отключите питание.

А что если пульт перестал работать после чистки?

Если после влажной уборки пульт не реагирует, его нужно разобрать и просушить.

  • Аккуратно открутите корпус.

  • Просушите детали феном на холодном режиме.

  • Протрите внутренние контакты спиртовым раствором.
    Если пульт не заработал, возможно, жидкость повредила схему — в этом случае поможет только замена.

Чтобы избежать таких ситуаций, всегда используйте минимальное количество влаги.

Профилактика: как поддерживать гигиену техники

  1. Протирайте пульт раз в неделю, особенно в период простуд.

  2. Держите устройство вдали от еды и напитков.

  3. Храните его на отдельной подставке или в чехле.

  4. Раз в месяц проводите "глубокую чистку" с зубной щёткой и салфеткой.

  5. Используйте антибактериальные спреи для электроники - они не содержат спирта и быстро испаряются.

FAQ: частые вопросы

Как часто нужно чистить пульт?
Оптимально — раз в неделю, а при активном использовании семьи — каждые 3–4 дня.

Можно ли использовать антисептик для рук?
Нет. В составе есть глицерин и отдушки, которые оставляют налёт и забивают кнопки.

Что делать, если кнопки залипают?
Снимите крышку и обработайте места вокруг кнопок спиртовой салфеткой или ватной палочкой, обёрнутой микрофиброй.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на мебель вырастут с января 2026 года: эксперты прогнозируют рост до 15% вчера в 17:17
Фурнитура дорожает, НДС не щадит: как мебельный ценник взлетит после Нового года

С 2026 года мебель и товары для дома станут дороже: НДС, взносы и импортные издержки сложатся в «новую полку» цен. Как купить умно и зафиксировать стоимость?

Читать полностью » Эксперт Елена Чвикова: фен, пар и масло помогут удалить наклейку без царапин вчера в 16:18
Сдирать — нельзя пожалеть: где ставить запятую, если наклейка прилипла намертво

Наклейка не отдирается и портит новую вещь? Клинер объясняет, как снять её без следов: тепло, пар, масло и немного терпения.

Читать полностью » Эксперт Елена Горшкова: влажная рука и резиновая перчатка помогут удалить шерсть с обивки вчера в 15:37
Кажется, у вас на одежде живёт собака: проверенные методы борьбы с шерстью

Шерсть питомца на мебели и одежде — не приговор. Эксперт по клинингу рассказывает, как избавиться от неё быстро, эффективно и без дорогих гаджетов.

Читать полностью » Заморозка овощей в домашних условиях: полное руководство по технологии и ошибкам вчера в 14:36
Вся правда о морозилке: какие овощи она портит, а какие спасает

Какие овощи можно замораживать, а какие нет? Разбираемся в физике заморозки, правилах бланширования и секретах хранения, чтобы сохранить вкус лета до зимы.

Читать полностью » Дизайнеры объяснили, как создать эффект мрамора с помощью венецианской штукатурки вчера в 13:42
Как не выбрать неправильный состав штукатурки и не испортить внешний вид стен

Декоративная штукатурка может превратить любую стену в арт-объект. Как выбрать состав, технику и не испортить результат — рассказываем подробно.

Читать полностью » Рабочий треугольник, хранение и эргономика: гениальные решения советских кухонь вчера в 13:21
5 принципов советских кухонь, которые стоит вернуть в современные интерьеры

Почему старые кухни были удобнее современных? Разбираем принципы эргономики и простые решения, которые стоит вернуть в современный дизайн.

Читать полностью » Эксперты рассказали, на чем нельзя экономить при выборе кухни и установке гарнитура вчера в 12:18
На чем можно сэкономить, а за что лучше переплатить при сборке кухни

Можно ли собрать кухню за 50 тысяч? Да — если знать, на чём экономить, а на чём нет. Рассказываем, как выбрать материалы, фурнитуру и планировку без переплат.

Читать полностью » Основные ошибки при замерах и установке кухни: замеры, розетки и техника вчера в 11:13
10 ошибок при замере и установке кухни, которые совершают даже опытные хозяева

Как избежать типичных ошибок при замерах и установке кухни? Рассказываем, какие мелочи могут испортить результат и как спланировать всё правильно с первого раза.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Режиссёр Йоргос Лантимос признался, что подшучивает над Эммой Стоун во время съёмок
Спорт и фитнес
Инструктор Вячеслав Сидоров объяснил, почему мужчины редко занимаются йогой
Еда
Помидоры под сыром в духовке готовится буквально за 20 минут
Садоводство
Эксперт по водостокам Алекс Крылов: чистить желоба нужно осенью — до наступления зимы
Еда
Морковное печенье в домашних условиях приобретает красивый золотистый оттенок и лёгкую сладость
Питомцы
Ветеринары призвали владельцев обращать внимание на эмоциональное состояние питомцев
Еда
Рецепт запеканки с курицей и ветчиной назвали адаптацией классики "Кордона Блю"
Технологии
Приложение Apple Clips удалено из App Store и больше не получит обновлений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet