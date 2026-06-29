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Женщина сидит за ноутбуком
Женщина сидит за ноутбуком
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:16

Удаленка не стала ударом по психике: настоящая проблема совсем в другом

Дистанционный формат работы не провоцирует ментальные расстройства, а, напротив, создает условия для сохранения эмоционального равновесия, считает психолог, карьерный консультант Анна Мухина. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, как гибкий график помогает избежать профессионального выгорания и стресса.

Ранее в медиаполе звучали опасения, что удаленка негативно влияет на психику. В частности, психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев заявлял, что человеческий мозг эволюционно настроен на постоянное очное групповое взаимодействие. По мнению специалиста, нехватка привычных сигналов безопасности, таких как живое общение или мимолетные контакты с коллегами, может провоцировать тревожные и депрессивные состояния.

Стоит учитывать, что при выборе формата занятости важно внимательно следить за показателями ментального здоровья, так как глобальная статистика фиксирует рост числа расстройств у населения.

Психолог убеждена, что вред удаленной работы — это миф. По ее словам, дискомфорт возможен только при принудительном переводе на такой режим, когда условия напоминают изоляцию, а контроль со стороны руководства становится тотальным. В иных случаях дистанционный формат позволяет сотруднику лучше адаптировать рабочие задачи к собственным ритмам, не подавляя индивидуальные особенности.

"Современная удаленка позволяет очень гибко подстраиваться человеку, не ломая свои внутренние ритмы, подстраиваться под рабочий режим выполнения задач. Это экономит много сил на поездку в офис. Человек не толкается в пробках, не дышит бензином или выхлопами. Может посреди рабочего дня совмещать работу с рутинными делами, например, включить посудомойку или заказать продукты на дом, что никоим образом не будет отвлекать от работы", — отметила Мухина.

Эксперт добавила, что опасения по поводу дефицита общения также преувеличены. Сегодня большинство людей поддерживают связи с близкими и друзьями через технические устройства, даже если те находятся в других странах. При этом грамотно выстроенный удаленный процесс часто включает периодические встречи с коллективом, что вполне удовлетворяет потребность в личном контакте.

Важно помнить, что зачастую избыточная коммуникация в рабочих чатах вредит психике сильнее, чем отсутствие коллег рядом. Многие сотрудники также стремятся найти баланс между карьерой и благополучием в семье, так как от атмосферы дома зависит и профессиональный успех.

"Современная ситуация такова, что даже корпоративы во время пандемии проводили удаленно, пандемия нас многому научила. Поэтому то, что это вызывает психические расстройства, просто ерунда", — резюмировала психолог.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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