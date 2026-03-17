Сеть рухнула — стул зашатался: удалёнщики в России оказались в риске увольнения из-за перебоев с интернетом

Российские сотрудники на дистанционном формате работы рискуют получить дисциплинарное взыскание или лишиться должности при отсутствии интернет-соединения. Юрист Людмила Айвар пояснила, что увольнение возможно в случаях, когда работник не сообщил руководству о возникших неполадках и не предпринял попыток исправить это, допустив срыв производственных задач. Трудовой кодекс обязывает сотрудников соблюдать дисциплину, где для удаленщиков стабильный онлайн-доступ приравнивается к выполнению прямых обязанностей. При отсутствии объективных причин для офлайна работодатель может квалифицировать ситуацию как неисполнение трудового договора.

Основания для дисциплинарных мер

Трудовое законодательство рассматривает халатное отношение к обеспечению рабочего процесса как нарушение дисциплины. Если человек не может исполнять свои функции из-за отсутствия сети, но молчит об этом, руководство вправе применить санкции согласно положениям Трудового кодекса.

Для дистанционных специалистов установлены строгие рамки взаимодействия с нанимателем. Согласно действующим нормам, уволить сотрудника могут, если тот без уважительных причин прерывает контакт с офисом более чем на два рабочих дня.

Статья 21 Трудового кодекса Российской Федерации требует от персонала ответственного подхода к своим функциям. В контексте удаленной занятости поддержание связи и подготовка отчетов являются критически важными компонентами рабочего дня.

Процедура фиксации нарушений

Работодатель не может уволить подчиненного без доказательств его вины в отсутствии интернет-соединения. Для оформления взыскания необходимо запросить письменное объяснение от сотрудника, а при отказе — составить соответствующий акт.

"Если сотрудник вовремя не уведомил работодателя о проблемах или не принял разумных мер, это трактуется как неисполнение обязанностей по вине работника. При этом руководитель обязан доказать вину подчиненного: запросить письменное объяснение и составить акт при отказе. Без этого взыскание может быть оспорено в суде или через Государственную инспекцию труда как незаконное", — подчеркнула Людмила Айвар.

Лишь после прохождения данной процедуры дисциплинарная мера приобретает законную силу. В случае нарушения регламента оформления работник всегда имеет право оспорить решение начальства через трудовую инспекцию или в судебном порядке.

Когда связь не зависит от сотрудника

Технические сбои на стороне провайдера, аварии в городской сети или плановые работы ведомств считаются форс-мажорными обстоятельствами. Если перебои вызваны такими внешними причинами, они не являются поводом для наложения взысканий или увольнения специалиста.

"Если перебои со связью вызваны объективными факторами и сотрудник своевременно уведомил работодателя, то это не является основанием для взыскания. В таких случаях невыполнение работы не считается дисциплинарным проступком, поскольку оно не зависит от воли сотрудника", — отметила эксперт в беседе с "Абзац".

Юрист уточнила важный нюанс: наложение любых денежных штрафов за подобные инциденты незаконно, так как российское законодательство запрещает практиковать подобную систему наказаний. Главной защитой для работника в таких ситуациях остается своевременное оповещение руководства о возникших проблемах со связью.