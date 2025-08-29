Удобство против впечатлений: как удалёнка лишает жизнь "объёма"

Работа из дома давно стала нормой для миллионов россиян. Но новое исследование показало, что у такой свободы есть неожиданные психологические минусы: жизнь "удаленщиков" кажется более однообразной и даже "сжатой".

Что показал эксперимент

Учёные из исследовательского центра Royal Holloway при Лондонском университете провели необычный тест.

157 участникам показали короткометражный фильм.

Те, кто работает из дома, воспринимали его как сплошной поток, не замечая деталей и смен событий.

Люди, регулярно выходящие в офис, лучше фиксировали нюансы и отмечали динамику.

Вывод: удалёнка притупляет способность делить жизнь на яркие эпизоды. В результате она кажется более скучной и лишённой "объёма".

Почему так происходит

Эксперты в статье для Phys.org объясняют:

поездки на работу и офис создают смену обстановки , которая помогает мозгу структурировать день,

на удалёнке границы между бытом, работой и отдыхом размываются, и всё сливается в однообразный фон.

Как вернуть "полноту жизни"

Учёные отмечают, что ситуация обратима — достаточно вносить разнообразие:

менять локацию (работать в коворкинге, кафе или хотя бы выходить на прогулку),

делать перерывы с физической активностью ,

превращать приёмы пищи в отдельные события: не перекус за ноутбуком, а полноценный обед.

Психологи подчёркивают: такие маленькие ритуалы помогают "разлепить" день на части, снизить стресс и вернуть ощущение насыщенной жизни.

Итог

Удалёнка удобна, но таит в себе психологическую ловушку: она делает жизнь однообразной и менее насыщенной впечатлениями. Чтобы этого избежать, важно искусственно создавать новые "точки переключения" в течение дня.