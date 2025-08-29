Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
удаленная работа
удаленная работа
© freepik.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:16

Удобство против впечатлений: как удалёнка лишает жизнь "объёма"

Royal Holloway: работа из дома делает жизнь однообразной и "сжатой"

Работа из дома давно стала нормой для миллионов россиян. Но новое исследование показало, что у такой свободы есть неожиданные психологические минусы: жизнь "удаленщиков" кажется более однообразной и даже "сжатой".

Что показал эксперимент

Учёные из исследовательского центра Royal Holloway при Лондонском университете провели необычный тест.

  • 157 участникам показали короткометражный фильм.

  • Те, кто работает из дома, воспринимали его как сплошной поток, не замечая деталей и смен событий.

  • Люди, регулярно выходящие в офис, лучше фиксировали нюансы и отмечали динамику.

Вывод: удалёнка притупляет способность делить жизнь на яркие эпизоды. В результате она кажется более скучной и лишённой "объёма".

Почему так происходит

Эксперты в статье для Phys.org объясняют:

  • поездки на работу и офис создают смену обстановки, которая помогает мозгу структурировать день,

  • на удалёнке границы между бытом, работой и отдыхом размываются, и всё сливается в однообразный фон.

Как вернуть "полноту жизни"

Учёные отмечают, что ситуация обратима — достаточно вносить разнообразие:

  • менять локацию (работать в коворкинге, кафе или хотя бы выходить на прогулку),

  • делать перерывы с физической активностью,

  • превращать приёмы пищи в отдельные события: не перекус за ноутбуком, а полноценный обед.

Психологи подчёркивают: такие маленькие ритуалы помогают "разлепить" день на части, снизить стресс и вернуть ощущение насыщенной жизни.

Итог

Удалёнка удобна, но таит в себе психологическую ловушку: она делает жизнь однообразной и менее насыщенной впечатлениями. Чтобы этого избежать, важно искусственно создавать новые "точки переключения" в течение дня.

