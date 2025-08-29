Удобство против впечатлений: как удалёнка лишает жизнь "объёма"
Работа из дома давно стала нормой для миллионов россиян. Но новое исследование показало, что у такой свободы есть неожиданные психологические минусы: жизнь "удаленщиков" кажется более однообразной и даже "сжатой".
Что показал эксперимент
Учёные из исследовательского центра Royal Holloway при Лондонском университете провели необычный тест.
-
157 участникам показали короткометражный фильм.
-
Те, кто работает из дома, воспринимали его как сплошной поток, не замечая деталей и смен событий.
-
Люди, регулярно выходящие в офис, лучше фиксировали нюансы и отмечали динамику.
Вывод: удалёнка притупляет способность делить жизнь на яркие эпизоды. В результате она кажется более скучной и лишённой "объёма".
Почему так происходит
Эксперты в статье для Phys.org объясняют:
-
поездки на работу и офис создают смену обстановки, которая помогает мозгу структурировать день,
-
на удалёнке границы между бытом, работой и отдыхом размываются, и всё сливается в однообразный фон.
Как вернуть "полноту жизни"
Учёные отмечают, что ситуация обратима — достаточно вносить разнообразие:
-
менять локацию (работать в коворкинге, кафе или хотя бы выходить на прогулку),
-
делать перерывы с физической активностью,
-
превращать приёмы пищи в отдельные события: не перекус за ноутбуком, а полноценный обед.
Психологи подчёркивают: такие маленькие ритуалы помогают "разлепить" день на части, снизить стресс и вернуть ощущение насыщенной жизни.
Итог
Удалёнка удобна, но таит в себе психологическую ловушку: она делает жизнь однообразной и менее насыщенной впечатлениями. Чтобы этого избежать, важно искусственно создавать новые "точки переключения" в течение дня.
