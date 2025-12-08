ОРВИ снова меняет правила: в регионе разворачивается масштабный уход на дистанционку

Рост заболеваемости ОРВИ на Южном Урале привёл к решению сразу нескольких школ временно отказаться от очного формата обучения и перейти на дистанционный. Об этом сообщает РИА "Новый День", ссылаясь на данные региональных ведомств и руководителей образовательных учреждений.

Восьмь школ Челябинской области полностью ушли на дистант после того, как число заболевших ОРВИ среди учеников выросло до значений, не позволяющих вести занятия в обычном режиме. Руководства учреждений приняли решение остановить очное обучение до стабилизации эпидемиологической ситуации. В министерстве образования региона подтвердили эту информацию, подчеркнув, что такие меры направлены на разрыв цепочки распространения инфекции.

Помимо этих школ, в ряде других учреждений были закрыты отдельные классы. Такой подход позволяет гибко реагировать на динамику заболеваемости, сохраняя учебный процесс там, где число отсутствующих остаётся допустимым. Подобные решения вводятся локально, в зависимости от конкретной эпидемиологической картины в каждой школе.

В минобрнауки региона напомнили, что учебные заведения самостоятельно определяют необходимость перехода на дистанционный формат или введения карантина. Основанием становится количество учащихся, пропускающих занятия из-за болезни. Если показатели превышают установленный порог, администрация школы вправе временно изменить формат обучения. Такой механизм позволяет не ждать централизованного распоряжения и оперативно реагировать на ухудшение ситуации.

Школы, принимая подобные меры, ориентируются на минимизацию контактов и снижение риска одновременного заболевания большого числа детей. При этом дистанционный режим рассматривается как временная мера, которая будет отменена сразу после спада заболеваемости.