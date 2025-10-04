Машина ожила без водителя: как электромобиль Xiaomi напугал соцсети и что выяснилось потом
Интернет в последние недели обсуждает необычный случай: автомобиль Xiaomi начал движение в момент, когда владелец этого совсем нового электромобиля находился рядом. Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало волну вопросов о безопасности. Компания оперативно дала разъяснения, подчеркнув, что машина не "ожила" сама по себе, а всё произошло из-за команды, отправленной с iPhone.
Что произошло на самом деле
Владелец пользовался мобильным приложением для управления функцией помощи при парковке. Машиной можно было управлять с двух устройств: iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro Max. Как показала проверка, именно с iPhone 15 Pro Max была запущена команда на перемещение. Для этого достаточно, чтобы смартфон находился в зоне действия Bluetooth, после чего электромобиль начинает парковочный манёвр.
Само недоразумение возникло из-за того, что сотрудники поддержки перепутали идентификаторы телефонов и сообщили владельцу неточные сведения. Позже бренд официально извинился и пообещал улучшить процесс сопровождения клиентов.
"После получения сигнала машина действительно начала выполнять маневр парковки вне установленного места", — заявили представители Xiaomi.
Сравнение: разные системы парковки
|Производитель
|Функция
|Управление
|Риски ошибок
|Xiaomi
|Удалённая парковка через смартфон
|Bluetooth, приложение
|Человеческий фактор при идентификации
|Tesla
|Summon / Smart Summon
|Мобильное приложение
|Ошибки навигации и GPS
|BMW
|Remote Parking
|Ключ с экраном, приложение
|Ограниченная зона действия
|Hyundai
|Remote Smart Parking Assist
|Брелок и приложение
|Ограничение по скорости и расстоянию
Советы шаг за шагом: как безопасно пользоваться функцией
-
Перед запуском удалённой парковки убедитесь, что вокруг автомобиля нет людей и препятствий.
-
Используйте только одно устройство для управления машиной, чтобы избежать конфликта сигналов.
-
Проверяйте обновления приложения — разработчики часто закрывают баги и повышают стабильность.
-
Настройте оповещения: включите уведомления, чтобы видеть, когда команда действительно отправлена.
-
Изучите инструкцию именно к своей модели — у каждой компании есть тонкости.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: запуск парковки с нескольких смартфонов.
-
Последствие: путаница в командах, автомобиль может начать движение неожиданно.
-
Альтернатива: назначить один основной смартфон, остальные использовать только как резерв.
-
Ошибка: игнорировать инструкцию производителя.
-
Последствие: активация системы в неподходящих условиях.
-
Альтернатива: использовать встроенные подсказки и рекомендации приложения.
-
Ошибка: отсутствие визуального контроля за машиной во время парковки.
-
Последствие: риск повреждений.
-
Альтернатива: находиться рядом и наблюдать процесс лично.
А что если…
Что если подобные ситуации повторятся? Тогда брендам придётся пересматривать подход к идентификации команд и, возможно, внедрять биометрическую аутентификацию: распознавание отпечатка пальца или лица владельца перед каждой отправкой сигнала. Это повысит надёжность и исключит случайные действия.
FAQ
Как выбрать автомобиль с системой удалённой парковки?
Обратите внимание на то, какие устройства поддерживаются (смартфоны, брелоки), а также на радиус действия.
Сколько стоит опция?
У разных брендов цена варьируется: у премиум-марок функция включена в стоимость, у массовых производителей её предлагают как дополнительный пакет за 1000-2000 долларов.
Что лучше — управление с ключа или через приложение?
Ключ удобнее для быстрой парковки, но приложение даёт больше возможностей и дистанцию.
Мифы и правда
-
Миф: такие машины могут уехать сами по себе.
Правда: запуск всегда идёт от команды владельца, просто иногда команда отправляется незаметно.
-
Миф: удалённая парковка опасна и небезопасна.
Правда: при правильном использовании система безопасна и соответствует сертификационным стандартам.
-
Миф: любая модель авто поддерживает эту функцию.
Правда: только новые электромобили и гибриды среднего и премиум-сегмента.
3 интересных факта
• В Южной Корее Hyundai впервые внедрил функцию парковки с пульта ещё в 2015 году.
• Tesla получила более 500 жалоб на работу функции Summon в США за последние 3 года.
• Европейские страховые компании рассматривают удалённую парковку как фактор, влияющий на тариф страховки.
Исторический контекст
-
В 2000-е годы появились первые эксперименты с автопарковкой у Toyota и Lexus.
-
В 2010-х активное внедрение началось у BMW и Mercedes.
-
В 2020-х функцию стали добавлять даже массовые бренды, такие как Hyundai и Kia.
