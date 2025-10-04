Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:49

Машина ожила без водителя: как электромобиль Xiaomi напугал соцсети и что выяснилось потом

Компания Xiaomi связала инцидент с парковкой электромобиля с ошибкой поддержки iPhone

Интернет в последние недели обсуждает необычный случай: автомобиль Xiaomi начал движение в момент, когда владелец этого совсем нового электромобиля находился рядом. Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало волну вопросов о безопасности. Компания оперативно дала разъяснения, подчеркнув, что машина не "ожила" сама по себе, а всё произошло из-за команды, отправленной с iPhone.

Что произошло на самом деле

Владелец пользовался мобильным приложением для управления функцией помощи при парковке. Машиной можно было управлять с двух устройств: iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro Max. Как показала проверка, именно с iPhone 15 Pro Max была запущена команда на перемещение. Для этого достаточно, чтобы смартфон находился в зоне действия Bluetooth, после чего электромобиль начинает парковочный манёвр.

Само недоразумение возникло из-за того, что сотрудники поддержки перепутали идентификаторы телефонов и сообщили владельцу неточные сведения. Позже бренд официально извинился и пообещал улучшить процесс сопровождения клиентов.

"После получения сигнала машина действительно начала выполнять маневр парковки вне установленного места", — заявили представители Xiaomi.

Сравнение: разные системы парковки

Производитель Функция Управление Риски ошибок
Xiaomi Удалённая парковка через смартфон Bluetooth, приложение Человеческий фактор при идентификации
Tesla Summon / Smart Summon Мобильное приложение Ошибки навигации и GPS
BMW Remote Parking Ключ с экраном, приложение Ограниченная зона действия
Hyundai Remote Smart Parking Assist Брелок и приложение Ограничение по скорости и расстоянию

Советы шаг за шагом: как безопасно пользоваться функцией

  1. Перед запуском удалённой парковки убедитесь, что вокруг автомобиля нет людей и препятствий.

  2. Используйте только одно устройство для управления машиной, чтобы избежать конфликта сигналов.

  3. Проверяйте обновления приложения — разработчики часто закрывают баги и повышают стабильность.

  4. Настройте оповещения: включите уведомления, чтобы видеть, когда команда действительно отправлена.

  5. Изучите инструкцию именно к своей модели — у каждой компании есть тонкости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: запуск парковки с нескольких смартфонов.

  • Последствие: путаница в командах, автомобиль может начать движение неожиданно.

  • Альтернатива: назначить один основной смартфон, остальные использовать только как резерв.

  • Ошибка: игнорировать инструкцию производителя.

  • Последствие: активация системы в неподходящих условиях.

  • Альтернатива: использовать встроенные подсказки и рекомендации приложения.

  • Ошибка: отсутствие визуального контроля за машиной во время парковки.

  • Последствие: риск повреждений.

  • Альтернатива: находиться рядом и наблюдать процесс лично.

А что если…

Что если подобные ситуации повторятся? Тогда брендам придётся пересматривать подход к идентификации команд и, возможно, внедрять биометрическую аутентификацию: распознавание отпечатка пальца или лица владельца перед каждой отправкой сигнала. Это повысит надёжность и исключит случайные действия.

FAQ

Как выбрать автомобиль с системой удалённой парковки?
Обратите внимание на то, какие устройства поддерживаются (смартфоны, брелоки), а также на радиус действия.

Сколько стоит опция?
У разных брендов цена варьируется: у премиум-марок функция включена в стоимость, у массовых производителей её предлагают как дополнительный пакет за 1000-2000 долларов.

Что лучше — управление с ключа или через приложение?
Ключ удобнее для быстрой парковки, но приложение даёт больше возможностей и дистанцию.

Мифы и правда

  • Миф: такие машины могут уехать сами по себе.
    Правда: запуск всегда идёт от команды владельца, просто иногда команда отправляется незаметно.

  • Миф: удалённая парковка опасна и небезопасна.
    Правда: при правильном использовании система безопасна и соответствует сертификационным стандартам.

  • Миф: любая модель авто поддерживает эту функцию.
    Правда: только новые электромобили и гибриды среднего и премиум-сегмента.

3 интересных факта

• В Южной Корее Hyundai впервые внедрил функцию парковки с пульта ещё в 2015 году.
• Tesla получила более 500 жалоб на работу функции Summon в США за последние 3 года.
• Европейские страховые компании рассматривают удалённую парковку как фактор, влияющий на тариф страховки.

Исторический контекст

  1. В 2000-е годы появились первые эксперименты с автопарковкой у Toyota и Lexus.

  2. В 2010-х активное внедрение началось у BMW и Mercedes.

  3. В 2020-х функцию стали добавлять даже массовые бренды, такие как Hyundai и Kia.

