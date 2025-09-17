Сердце дрожит — а доктор в очках и с поддержкой со всей страны: операция, которую нельзя было провалить

Медицина всё активнее использует цифровые решения, и теперь речь идёт не только о дистанционных консультациях. В Перми впервые в России хирурги провели операцию на сердце с применением технологий удалённой клинической поддержки. Это событие стало примером того, как телемедицина выходит на новый уровень, помогая спасать жизни даже в самых сложных случаях.

Как это было

Пациенткой стала 43-летняя жительница Перми, которая много лет страдала аритмией. Приступы учащались, скорая помощь приезжала всё чаще, но медикаментозное лечение уже не помогало. Последний кризис закончился госпитализацией. Консилиум специалистов решил: единственным выходом остаётся радиочастотная аблация.

Суть метода в том, что очаг аритмии разрушается с помощью высокочастотного электрического тока. Именно эта процедура и была проведена в кардиодиспансере.

Операцию возглавил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Пермского кардиодиспансера Сергей Кучеренко. Впервые он использовал "умные очки" — гарнитуру, транслирующую изображение и звук коллегам, включая эксперта из Москвы.

"У нас появилась возможность без личного присутствия, в прямом эфире решать ту или иную сложную задачу, связанную с выработкой тактики хирургического вмешательства, использованием методов диагностики и лечения нарушений ритма сердца", — сказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Сергей Кучеренко.

Операция заняла около часа. За это время врач сформировал линию блока, которая прервала цепь аритмий. В итоге сердечный ритм пациентки нормализовался. Через несколько дней её выписали домой, а через три месяца предстоит контрольное обследование.

Что позволяют "умные очки"

Технология обеспечивает:

Картинку в высоком разрешении, которую видят коллеги в реальном времени. Встроенную голосовую связь для общения с экспертами из любой точки мира. Возможность наблюдать не только за руками хирурга, но и за показателями ангиографической установки и навигационной системы.

Фактически создаётся эффект присутствия специалиста в операционной. Если в регионе нет узкого эксперта, его знания могут быть подключены дистанционно, что повышает шансы пациента на успешный исход.

Сравнение: традиционная операция и вмешательство с телеподдержкой

Параметр Классическая операция Операция с "умными очками" Участие экспертов Только на месте Возможность подключения специалистов из других городов и стран Визуализация Ограничена операционной Онлайн-трансляция с интеграцией показателей аппаратуры Гибкость Зависит от команды на месте Консультация лучших специалистов без географических границ Сложность внедрения Привычный процесс Требуются гаджеты, интернет и обучение персонала

Советы шаг за шагом: как работает телемедицинская операция

Пациент проходит диагностику — ЭКГ, УЗИ, ангиографию. Консилиум принимает решение о проведении радиочастотной аблации. Хирург надевает "умные очки", подключает трансляцию и связь. В операционную подключаются эксперты из других центров. Врач выполняет вмешательство, консультируясь по ходу операции. Пациент остаётся под наблюдением несколько дней, после чего получает рекомендации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать надеяться только на таблетки при частых приступах аритмии.

→ Последствие: повышенный риск инсульта и остановки сердца.

→ Альтернатива: своевременно обсудить с кардиологом возможность радиочастотной аблации.

Ошибка: откладывать хирургическое вмешательство из-за отсутствия узкого специалиста в регионе.

→ Последствие: осложнения и рост смертности.

→ Альтернатива: использование телемедицинских технологий и удалённая поддержка экспертов.

Ошибка: экономить на качественной аппаратуре.

→ Последствие: сбои в трансляции и потеря драгоценного времени.

→ Альтернатива: современные системы "умные очки" и устойчивый интернет-канал.

А что если…

Что если подобные технологии станут стандартом? Тогда даже маленькие региональные клиники смогут оказывать высокотехнологичную помощь, привлекая ведущих специалистов страны. Это снизит смертность от заболеваний сердца и позволит тысячам пациентов жить без постоянного страха за своё здоровье.

Плюсы и минусы дистанционной хирургической поддержки

Плюсы Минусы Возможность привлекать лучших экспертов Требуются затраты на оборудование Повышение качества операций Зависимость от стабильного интернета Сокращение риска ошибок Нужно обучение врачей Расширение доступности высоких технологий Пока что технология внедрена точечно

FAQ

Как выбрать клинику для радиочастотной аблации?

Важно, чтобы в учреждении было современное оборудование и опытные специалисты. Дополнительным плюсом является наличие телемедицинской поддержки.

Сколько стоит операция на сердце с использованием "умных очков"?

Цена зависит от региона и клиники. В государственных центрах часть расходов покрывает система ОМС, в частных стоимость может достигать сотен тысяч рублей.

Что лучше при аритмии — лекарства или операция?

Если таблетки перестают помогать, врачи рекомендуют аблацию. Она устраняет причину аритмии, а не просто снимает симптомы.

Мифы и правда

Миф: дистанционные технологии опасны, так как "интернет может отключиться".

Правда: современные системы имеют резервные каналы связи и не влияют на безопасность пациента.

Миф: "умные очки" нужны только для обучения студентов.

Правда: они помогают в реальных операциях и позволяют консультироваться с ведущими экспертами.

Миф: операции с телеподдержкой доступны только в Москве.

Правда: первый успешный опыт показал, что это возможно и в региональных клиниках.

Три интересных факта

Радиочастотная аблация признана золотым стандартом лечения сложных аритмий в Европе и США. Первые "умные очки" применялись в военной медицине для удалённой поддержки полевых хирургов. В России телемедицина официально регулируется законом с 2017 года, но операции с дистанционной поддержкой начали внедрять только сейчас.

Исторический контекст