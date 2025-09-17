Сердце дрожит — а доктор в очках и с поддержкой со всей страны: операция, которую нельзя было провалить
Медицина всё активнее использует цифровые решения, и теперь речь идёт не только о дистанционных консультациях. В Перми впервые в России хирурги провели операцию на сердце с применением технологий удалённой клинической поддержки. Это событие стало примером того, как телемедицина выходит на новый уровень, помогая спасать жизни даже в самых сложных случаях.
Как это было
Пациенткой стала 43-летняя жительница Перми, которая много лет страдала аритмией. Приступы учащались, скорая помощь приезжала всё чаще, но медикаментозное лечение уже не помогало. Последний кризис закончился госпитализацией. Консилиум специалистов решил: единственным выходом остаётся радиочастотная аблация.
Суть метода в том, что очаг аритмии разрушается с помощью высокочастотного электрического тока. Именно эта процедура и была проведена в кардиодиспансере.
Операцию возглавил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Пермского кардиодиспансера Сергей Кучеренко. Впервые он использовал "умные очки" — гарнитуру, транслирующую изображение и звук коллегам, включая эксперта из Москвы.
"У нас появилась возможность без личного присутствия, в прямом эфире решать ту или иную сложную задачу, связанную с выработкой тактики хирургического вмешательства, использованием методов диагностики и лечения нарушений ритма сердца", — сказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Сергей Кучеренко.
Операция заняла около часа. За это время врач сформировал линию блока, которая прервала цепь аритмий. В итоге сердечный ритм пациентки нормализовался. Через несколько дней её выписали домой, а через три месяца предстоит контрольное обследование.
Что позволяют "умные очки"
Технология обеспечивает:
-
Картинку в высоком разрешении, которую видят коллеги в реальном времени.
-
Встроенную голосовую связь для общения с экспертами из любой точки мира.
-
Возможность наблюдать не только за руками хирурга, но и за показателями ангиографической установки и навигационной системы.
Фактически создаётся эффект присутствия специалиста в операционной. Если в регионе нет узкого эксперта, его знания могут быть подключены дистанционно, что повышает шансы пациента на успешный исход.
Сравнение: традиционная операция и вмешательство с телеподдержкой
|Параметр
|Классическая операция
|Операция с "умными очками"
|Участие экспертов
|Только на месте
|Возможность подключения специалистов из других городов и стран
|Визуализация
|Ограничена операционной
|Онлайн-трансляция с интеграцией показателей аппаратуры
|Гибкость
|Зависит от команды на месте
|Консультация лучших специалистов без географических границ
|Сложность внедрения
|Привычный процесс
|Требуются гаджеты, интернет и обучение персонала
Советы шаг за шагом: как работает телемедицинская операция
-
Пациент проходит диагностику — ЭКГ, УЗИ, ангиографию.
-
Консилиум принимает решение о проведении радиочастотной аблации.
-
Хирург надевает "умные очки", подключает трансляцию и связь.
-
В операционную подключаются эксперты из других центров.
-
Врач выполняет вмешательство, консультируясь по ходу операции.
-
Пациент остаётся под наблюдением несколько дней, после чего получает рекомендации.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: продолжать надеяться только на таблетки при частых приступах аритмии.
→ Последствие: повышенный риск инсульта и остановки сердца.
→ Альтернатива: своевременно обсудить с кардиологом возможность радиочастотной аблации.
-
Ошибка: откладывать хирургическое вмешательство из-за отсутствия узкого специалиста в регионе.
→ Последствие: осложнения и рост смертности.
→ Альтернатива: использование телемедицинских технологий и удалённая поддержка экспертов.
-
Ошибка: экономить на качественной аппаратуре.
→ Последствие: сбои в трансляции и потеря драгоценного времени.
→ Альтернатива: современные системы "умные очки" и устойчивый интернет-канал.
А что если…
Что если подобные технологии станут стандартом? Тогда даже маленькие региональные клиники смогут оказывать высокотехнологичную помощь, привлекая ведущих специалистов страны. Это снизит смертность от заболеваний сердца и позволит тысячам пациентов жить без постоянного страха за своё здоровье.
Плюсы и минусы дистанционной хирургической поддержки
|Плюсы
|Минусы
|Возможность привлекать лучших экспертов
|Требуются затраты на оборудование
|Повышение качества операций
|Зависимость от стабильного интернета
|Сокращение риска ошибок
|Нужно обучение врачей
|Расширение доступности высоких технологий
|Пока что технология внедрена точечно
FAQ
Как выбрать клинику для радиочастотной аблации?
Важно, чтобы в учреждении было современное оборудование и опытные специалисты. Дополнительным плюсом является наличие телемедицинской поддержки.
Сколько стоит операция на сердце с использованием "умных очков"?
Цена зависит от региона и клиники. В государственных центрах часть расходов покрывает система ОМС, в частных стоимость может достигать сотен тысяч рублей.
Что лучше при аритмии — лекарства или операция?
Если таблетки перестают помогать, врачи рекомендуют аблацию. Она устраняет причину аритмии, а не просто снимает симптомы.
Мифы и правда
-
Миф: дистанционные технологии опасны, так как "интернет может отключиться".
Правда: современные системы имеют резервные каналы связи и не влияют на безопасность пациента.
-
Миф: "умные очки" нужны только для обучения студентов.
Правда: они помогают в реальных операциях и позволяют консультироваться с ведущими экспертами.
-
Миф: операции с телеподдержкой доступны только в Москве.
Правда: первый успешный опыт показал, что это возможно и в региональных клиниках.
Три интересных факта
-
Радиочастотная аблация признана золотым стандартом лечения сложных аритмий в Европе и США.
-
Первые "умные очки" применялись в военной медицине для удалённой поддержки полевых хирургов.
-
В России телемедицина официально регулируется законом с 2017 года, но операции с дистанционной поддержкой начали внедрять только сейчас.
Исторический контекст
-
1960-е годы: первые эксперименты с дистанционной передачей ЭКГ по телефону.
-
1990-е: развитие телемедицины в России на базе крупных исследовательских институтов.
-
2020-е: появление "умных очков" в операционных и первые успешные вмешательства с удалённой поддержкой.
