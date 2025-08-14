Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:42

Автомобильный самоубийца: почему брелок стал врагом мотора

Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу

Задумывались ли вы, как часто вы используете удаленный запуск мотора вашего автомобиля? Эта удобная функция, которая стала стандартом на современных автомобилях, может иметь свои подводные камни. Автоэлектрик в интервью порталу naavtotrasse. ru предупреждает о потенциальных проблемах, связанных с частым использованием этой опции.

Удобство и риски

Удаленный запуск позволяет вам прогреть машину в холодную погоду, что, безусловно, удобно. Однако, стоит помнить, что иногда лучше запускать двигатель с ключа, находясь внутри автомобиля. Вот несколько негативных моментов, на которые стоит обратить внимание:

Долгий прогрев: Удаленный запуск может длиться 10-15 минут и более, что вредно для мотора. Современные двигатели не должны долго работать на холостых оборотах, так как это может привести к масляному голоданию, что в свою очередь снизит срок службы агрегата.

Риски угона: Когда вы запускаете мотор с брелока, автомобиль остается открытым и становится легкой целью для злоумышленников. Они могут быстро открыть машину и уехать, используя дополнительный ключ.

Ошибки на приборной панели: При запуске двигателя могут возникать ошибки, такие как загорание контрольной лампы давления масла. Это может привести к серьезным повреждениям, особенно если автомобиль имеет большой пробег и не обслуживается должным образом.

Рекомендации для автовладельцев

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется чередовать способы запуска двигателя — удаленно и с ключа. Это позволит вам вовремя реагировать на возможные проблемы и избежать дорогостоящего ремонта. Также не забывайте о регулярном обслуживании автомобиля в надежных сервисах.

