Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дверь автомобиля
дверь автомобиля
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:32

Премиальная фишка для бюджетного авто: дистанционное управление стёклами

Дистанционное управление стёклами снижает риск повреждения салона на 75%

Автодоводчики стёкол стали привычной функцией для современных автомобилей. Водитель может не переживать, если забыл закрыть окна или люк — они поднимутся автоматически при постановке машины на сигнализацию. Но что делать владельцам подержанных авто, которым 10-15 лет? Есть ли для них решение?

Как работает система автодоводчиков

  • Опция доступна только на машинах с электростеклоподъёмниками.

  • Нужны специальные модули — доводчики.

  • В премиальных авто функция часто интегрирована в штатную систему и активируется с брелока (зажатие кнопки открытия/закрытия).

Если доводчиков нет, стекла придётся поднимать вручную. Но хорошая новость: оборудование можно установить отдельно. Стоимость доработки доступна большинству автовладельцев.

На каких авто опция предусмотрена с завода

Чаще всего автодоводчики встречаются на премиальных марках:

  • BMW;

  • Mercedes-Benz;

  • Audi;

  • Lexus.

Иногда подобная функция встречается и у "массовых" брендов в дорогих комплектациях.

Чем полезно дистанционное управление

  • В жару: можно открыть окна заранее и проветрить салон перед посадкой.

  • В непогоду: если пошёл дождь, достаточно нажать кнопку на брелоке в 15-20 метрах, чтобы закрыть окна.

  • Для комфорта: водитель может оставить окна слегка приоткрытыми на охраняемой парковке, чтобы в салон поступал свежий воздух.

Для максимального эффекта в жаркую погоду удобнее использовать автозапуск и кондиционер — салон быстрее остынет.

Сравнение: штатная и доустановленная система

Вариант Преимущества Недостатки
Штатная опция Полная интеграция, простое управление Доступна в основном на премиум-моделях
Установка доводчиков Низкая стоимость, подходит для старых авто Дополнительная электроника, возможен ремонт

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить окна открытыми в дождь.
    → Последствие: вода в салоне, повреждение электроники.
    → Альтернатива: установить доводчики и закрывать дистанционно.

  • Ошибка: ставить дешёвые доводчики.
    → Последствие: сбои в электронике, перегрузка сети.
    → Альтернатива: выбирать проверенные комплекты и устанавливать у специалистов.

  • Ошибка: полностью полагаться на открытые окна для охлаждения салона.
    → Последствие: жара и духота при посадке.
    → Альтернатива: использовать вместе с автозапуском и кондиционером.

А что если авто старше 15 лет?

Даже на старых машинах можно установить систему доводчиков. Чаще всего она интегрируется в охранный комплекс и работает через брелок сигнализации. Таким образом, владельцы даже бюджетных моделей могут пользоваться функцией, которая раньше считалась "роскошью".

Плюсы и минусы дооснащения

Плюсы Минусы
Низкая цена установки Дополнительная электроника может ломаться
Удобство и безопасность Требуется грамотный монтаж
Подходит для любых машин с электростеклоподъёмниками Нет полной интеграции, как в премиум-авто

Советы шаг за шагом

  1. Убедитесь, что в машине есть электростеклоподъёмники.

  2. Выберите качественный комплект доводчиков.

  3. Доверьте установку автоэлектрику.

  4. Проверьте совместимость с сигнализацией.

  5. Тестируйте систему — окна должны закрываться без усилия.

FAQ

Можно ли поставить доводчики на старую машину?
Да, если есть электростеклоподъёмники.

Сколько стоит установка?
От 2 до 5 тыс. ₽ в зависимости от комплекта и сервиса.

Можно ли дистанционно открывать окна?
Да, если система поддерживает обе функции.

Мифы и правда

  • Миф: функция доступна только на новых машинах.
    Правда: её можно установить отдельно на авто любого возраста.

  • Миф: это дорого.
    Правда: комплект доводчиков стоит недорого, доступен большинству водителей.

  • Миф: доводчики быстро ломаются.
    Правда: при правильной установке служат столько же, сколько и электростеклоподъёмники.

3 интересных факта

  1. Первые автодоводчики появились в премиум-авто в 1980-х годах.

  2. Сегодня в Китае выпускают универсальные комплекты для большинства моделей.

  3. В Европе функция дистанционного закрытия стёкол считается стандартом безопасности.

Исторический контекст

В СССР автомобили не имели электростеклоподъёмников, о доводчиках речи не шло.

В 1990-е на иномарках бизнес-класса появились первые решения.

Сегодня даже бюджетные авто можно дооснастить этой функцией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аналитики: растёт спрос на тёплый беж и графит в окраске автомобилей вчера в 16:22
Яркие оттенки уходят в музей: новый тренд превращает рынок в палитру земли и камня

Автопроизводители делают ставку на природные тона: оливковый, песочный и графитовый вытесняют яркие краски. Но чем объясняется эта мода?

Читать полностью » Nissan Qashqai e-Power занял второе место по продажам гибридов в Испании вчера в 15:06
Колесо истории снова повернулось: как Qashqai отвоёвывает Европу у Toyota

Nissan Qashqai вновь набирает популярность в Европе, уверенно конкурируя с гибридами Toyota. Что делает его таким востребованным?

Читать полностью » Цены на автозапчасти в России вырастут на 10–15% в 2026 году — прогноз вчера в 14:05
Ремонт превращается в роскошь: детали для авто унесёт вверх валютный шторм

В начале 2026 года автовладельцев ждёт неприятный сюрприз: цены на запчасти могут вырасти на 15%. Но есть способы подготовиться и сократить расходы.

Читать полностью » Переполненный бак при долгом хранении вызывает утечки топлива — эксперты советуют оставлять 90% вчера в 13:16
Машина стоит — а проблемы множатся: главные ловушки зимней "консервации"

Хранить машину месяцами без движения не так просто, как кажется. Мы собрали ключевые ошибки и способы их избежать, чтобы авто сохранилось в идеальном состоянии.

Читать полностью » Ошибки при уходе за авто бытовыми средствами приводят к повреждению лака — данные экспертов вчера в 12:11
Пыль, разводы и потускневший блеск: этот враг машины прячется прямо в твоём ведре

Уход за машиной можно делать своими руками или доверить профессионалам. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого подхода и как найти золотую середину.

Читать полностью » Основные признаки износа шин грузовика: трещины, вибрации и увеличенный тормозной путь вчера в 11:07
Резина выглядит новой, но хранит старость: эти цифры на боковине знают страшную правду

Узнайте, какие признаки подскажут, что шины вашего грузовика пора менять, и как избежать дорогостоящих ошибок на дороге.

Читать полностью » Усталость и отвлекающие факторы названы главными причинами аварий — данные экспертов вчера в 10:02
Спасают не ремни и подушки: главное правило, которое игнорируют все

Рост числа автомобилей делает безопасность на дорогах особенно важной. Узнайте, какие привычки и технологии помогут вам избежать неприятностей.

Читать полностью » Fiat Strada стал лидером продаж в Бразилии в сентябре 2025 года — Fenabrave вчера в 9:55
Polo опозорен: как Fiat Strada доказал, что корона принадлежит только ему

Сентябрьский отчёт бразильского авторынка удивил: пикапы, кроссоверы и седаны поменялись местами в рейтинге, а лидер вновь оказался неожиданным.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Абдурахман Мусаев: манго противопоказан при диабете и скачках глюкозы
Спорт и фитнес
Специалисты: регулярные тренировки со скакалкой снижают стресс и улучшают сон
Наука
На обратной стороне Луны температура мантии ниже
Дом
Химики предупреждают: абразивы и хлор разрушают покрытие черной сантехники
Авто и мото
70% водителей ошибаются при развороте под знаком Поворот налево запрещён
Красота и здоровье
Настоящие признаки расставания: отчуждение, разные цели и безразличие
Туризм
Анна Гекдемир о своём путешествии: японцы тратят на гостей больше, чем получают
Спорт и фитнес
Эксперт: при ожирении и варикозе бег может быть опасен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet