Садовая мебель, которая выдержит и дождь, и жару: как выбрать правильно

При выборе мебели для дачи или загородного дома важно учитывать не только дизайн, но и практичность. Уличная мебель подвержена капризам погоды: палящее солнце, перепады температур, дожди. Поэтому материалы должны быть устойчивыми, а конструкции — простыми в уходе и долговечными.

На что обратить внимание при покупке

Материал каркаса и обивки — устойчивость к влаге, солнцу, нагрузкам.

каркаса и обивки — устойчивость к влаге, солнцу, нагрузкам. Практичность - лёгкая сборка, простота ухода.

- лёгкая сборка, простота ухода. Текстиль - лучше выбирать водоотталкивающий и плотный.

- лучше выбирать водоотталкивающий и плотный. Сезонное хранение - мебель должна легко складываться или разбираться.

- мебель должна легко складываться или разбираться. Соотношение "цена-качество" - важно не только купить красиво, но и продлить срок службы.

Популярные виды садовой мебели

Материал Преимущества Недостатки Цена (ориентир) Пластик Лёгкий, дешёвый, не требует ухода Выгорает, трескается от мороза Стул от 500 ₽, комплект от 7 000 ₽ Полиротанг Красивый, долговечный, устойчив к влаге и солнцу ПВХ-виды хуже переносят мороз Кресло от 6-7 тыс. ₽ Экоротанг Специальный материал для улицы, прочный и гибкий Дороже пластика и полиротанга Комплект от 25 тыс. ₽ Дерево Эстетика, статусность, долговечность Требует регулярного ухода, боится сырости Комплект (стол+6 стульев) ≈ 100 тыс. ₽ Плетёная Атмосферная, уютная, дешевле массива Менее долговечная, боится влаги Кресло-качалка от 15 тыс. ₽ Кованая Прочная, эффектная, жаростойкая Тяжёлая, нужна текстильная "смягчёнка" Стол+стулья от 40 тыс. ₽

Какие зоны можно обустроить

Обеденная группа : деревянные столы и стулья под навесом, защищённые от осадков.

: деревянные столы и стулья под навесом, защищённые от осадков. Лаунж-зона : уличные диваны, шезлонги, гамаки, качели.

: уличные диваны, шезлонги, гамаки, качели. Мини-уголок для кофе : стеклянный столик + пара кованых стульев.

: стеклянный столик + пара кованых стульев. Зона барбекю: столы и кресла из металла или экоротанга.

Советы по хранению

На зиму лучше заносить мебель в дом, гараж или под навес.

лучше заносить мебель в дом, гараж или под навес. Пластик хранить в прохладном месте, чтобы избежать растрескивания.

хранить в прохладном месте, чтобы избежать растрескивания. Дерево регулярно обрабатывать маслами или лаками, хранить в сухом помещении.

регулярно обрабатывать маслами или лаками, хранить в сухом помещении. Полиротанг и экоротанг можно оставлять на улице, но текстильные подушки лучше убирать.

можно оставлять на улице, но текстильные подушки лучше убирать. Кованую мебель накрывать чехлом от влаги и снега.

Для бюджетного варианта подойдут пластиковые наборы, но если хочется — роскоши, присмотрите деревянную или плетеную мебель.