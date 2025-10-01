Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 19:00

Садовая мебель, которая выдержит и дождь, и жару: как выбрать правильно

Садовая мебель: как выбрать материал и продлить срок службы

При выборе мебели для дачи или загородного дома важно учитывать не только дизайн, но и практичность. Уличная мебель подвержена капризам погоды: палящее солнце, перепады температур, дожди. Поэтому материалы должны быть устойчивыми, а конструкции — простыми в уходе и долговечными.

На что обратить внимание при покупке

  • Материал каркаса и обивки — устойчивость к влаге, солнцу, нагрузкам.
  • Практичность - лёгкая сборка, простота ухода.
  • Текстиль - лучше выбирать водоотталкивающий и плотный.
  • Сезонное хранение - мебель должна легко складываться или разбираться.
  • Соотношение "цена-качество" - важно не только купить красиво, но и продлить срок службы.

Популярные виды садовой мебели

Материал Преимущества Недостатки Цена (ориентир)
Пластик Лёгкий, дешёвый, не требует ухода Выгорает, трескается от мороза Стул от 500 ₽, комплект от 7 000 ₽
Полиротанг Красивый, долговечный, устойчив к влаге и солнцу ПВХ-виды хуже переносят мороз Кресло от 6-7 тыс. ₽
Экоротанг Специальный материал для улицы, прочный и гибкий Дороже пластика и полиротанга Комплект от 25 тыс. ₽
Дерево Эстетика, статусность, долговечность Требует регулярного ухода, боится сырости Комплект (стол+6 стульев) ≈ 100 тыс. ₽
Плетёная Атмосферная, уютная, дешевле массива Менее долговечная, боится влаги Кресло-качалка от 15 тыс. ₽
Кованая Прочная, эффектная, жаростойкая Тяжёлая, нужна текстильная "смягчёнка" Стол+стулья от 40 тыс. ₽

Какие зоны можно обустроить

  • Обеденная группа: деревянные столы и стулья под навесом, защищённые от осадков.
  • Лаунж-зона: уличные диваны, шезлонги, гамаки, качели.
  • Мини-уголок для кофе: стеклянный столик + пара кованых стульев.
  • Зона барбекю: столы и кресла из металла или экоротанга.

Советы по хранению

  • На зиму лучше заносить мебель в дом, гараж или под навес.
  • Пластик хранить в прохладном месте, чтобы избежать растрескивания.
  • Дерево регулярно обрабатывать маслами или лаками, хранить в сухом помещении.
  • Полиротанг и экоротанг можно оставлять на улице, но текстильные подушки лучше убирать.
  • Кованую мебель накрывать чехлом от влаги и снега.

Для бюджетного варианта подойдут пластиковые наборы, но если хочется — роскоши, присмотрите деревянную или плетеную мебель.

