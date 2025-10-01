Садовая мебель, которая выдержит и дождь, и жару: как выбрать правильно
При выборе мебели для дачи или загородного дома важно учитывать не только дизайн, но и практичность. Уличная мебель подвержена капризам погоды: палящее солнце, перепады температур, дожди. Поэтому материалы должны быть устойчивыми, а конструкции — простыми в уходе и долговечными.
На что обратить внимание при покупке
- Материал каркаса и обивки — устойчивость к влаге, солнцу, нагрузкам.
- Практичность - лёгкая сборка, простота ухода.
- Текстиль - лучше выбирать водоотталкивающий и плотный.
- Сезонное хранение - мебель должна легко складываться или разбираться.
- Соотношение "цена-качество" - важно не только купить красиво, но и продлить срок службы.
Популярные виды садовой мебели
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Цена (ориентир)
|Пластик
|Лёгкий, дешёвый, не требует ухода
|Выгорает, трескается от мороза
|Стул от 500 ₽, комплект от 7 000 ₽
|Полиротанг
|Красивый, долговечный, устойчив к влаге и солнцу
|ПВХ-виды хуже переносят мороз
|Кресло от 6-7 тыс. ₽
|Экоротанг
|Специальный материал для улицы, прочный и гибкий
|Дороже пластика и полиротанга
|Комплект от 25 тыс. ₽
|Дерево
|Эстетика, статусность, долговечность
|Требует регулярного ухода, боится сырости
|Комплект (стол+6 стульев) ≈ 100 тыс. ₽
|Плетёная
|Атмосферная, уютная, дешевле массива
|Менее долговечная, боится влаги
|Кресло-качалка от 15 тыс. ₽
|Кованая
|Прочная, эффектная, жаростойкая
|Тяжёлая, нужна текстильная "смягчёнка"
|Стол+стулья от 40 тыс. ₽
Какие зоны можно обустроить
- Обеденная группа: деревянные столы и стулья под навесом, защищённые от осадков.
- Лаунж-зона: уличные диваны, шезлонги, гамаки, качели.
- Мини-уголок для кофе: стеклянный столик + пара кованых стульев.
- Зона барбекю: столы и кресла из металла или экоротанга.
Советы по хранению
- На зиму лучше заносить мебель в дом, гараж или под навес.
- Пластик хранить в прохладном месте, чтобы избежать растрескивания.
- Дерево регулярно обрабатывать маслами или лаками, хранить в сухом помещении.
- Полиротанг и экоротанг можно оставлять на улице, но текстильные подушки лучше убирать.
- Кованую мебель накрывать чехлом от влаги и снега.
Для бюджетного варианта подойдут пластиковые наборы, но если хочется — роскоши, присмотрите деревянную или плетеную мебель.
