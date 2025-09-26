Урожай клубники в Калининградской области следующего лета решается в октябре — и у вас всего одна попытка

Осень для садоводов в Калининградской области — время, когда кажется, что основные хлопоты позади. Однако именно сейчас закладывается успех следующего сезона, особенно если речь идёт о ремонтантной клубнике. Этот сорт радует урожаем до поздней осени, но требует особого внимания в прохладном и влажном климате региона.

Особенности климата Калининградской области

Регион отличается мягкими зимами и частыми осадками. Влажность воздуха и грунта здесь выше, чем во многих других областях России. Это с одной стороны облегчает уход за клубникой, но с другой — создаёт риски развития грибковых заболеваний и выпревания кустов под укрытием.

Основные задачи осенью

Ключевые работы с ремонтантной клубникой в Калининградской области сводятся к трём направлениям: укрепление растений, защита от болезней и подготовка к зиме.

Санитарная обрезка листьев. Внесение удобрений. Разрыхление и мульчирование почвы. Обработка от вредителей и грибковых инфекций. Укрытие кустов на зиму.

"Если пропустить осенний уход, весной кусты дадут слабый рост и урожай будет скудным", — сказал местный садовод Алексей Иванов.

Сравнение подходов к уходу