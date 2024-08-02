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В РФ начал действовать обновленный стандарт по ремонту многоквартирных домов
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Ремонт по-новому: с 1 августа вступили в силу новые требования к капитальному ремонту многоквартирных домов

В РФ начал действовать обновленный стандарт по ремонту многоквартирных домов

С 1 августа 2024 года вступил в силу обновленный стандарт по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Теперь этот стандарт определяет ключевые требования и порядок проведения капитального ремонта, сообщает Life, ссылаясь на ведущего юриста "Европейской юридической службы" Викторию Щербакову.

Новый стандарт четко регламентирует организацию ремонтных работ, включая определение заказчика и выбор подрядчиков, подготовку необходимых документов и строительной площадки, а также контроль и приемку выполненных работ.

Кроме того, стандарт устанавливает правила эксплуатации в течение гарантийного срока.

Стоит отметить, что новые требования не распространяются на работы по реставрации и сохранению многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия.

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