Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Почему СТО перестали возвращать старые запчасти автовладельцам
  1. Главная
  2. Авто и мото

Не ждите возврата запчастей от СТО: вот что теперь происходит

Почему СТО перестали возвращать старые запчасти автовладельцам

На многих крупных СТО ранее было принято возвращать автовладельцам заменённые запчасти, но последнее время эта практика уходит в прошлое из-за возникшего дефицита на рынке. Представитель крупного СТО объяснил журналистам, почему теперь используемые детали остаются на станциях.

Из-за нехватки запчастей, иногда приходится ждать нужную деталь до двух-трёх месяцев, что создаёт неудобства для автовладельцев, нуждающихся в своих автомобилях для повседневного использования. Даже маленькая необходимая деталь может потребоваться срочно, чтобы избежать более дорогого ремонта других систем авто.

В ответ на этот вызов, механики начали реставрировать отработанные детали для последующей перепродажи на вторичном рынке. Сейчас в объявлениях можно найти всё: от генераторов и рычагов подвески до амортизаторов и топливных баков.

Таким образом, многие механики предпочитают не возвращать использованные запасные части, видя в этом возможность дополнительного заработка. Для большинства автовладельцев эти детали и так бесполезны, так как они редко занимаются их восстановлением и продажей, предпочитая просто хранить их на задворках гаража.

Фото:commons.wikimedia.org/Martin Vorel ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом

Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом

Руководитель крупнейшей в Мьянме партии обратился к России с просьбой поддержать правительственные силу республики в борьбе с террористической угрозой, сообщает РИА Новости. По словам Кхин Йи то, что происходит на территории страны, не внутренние разборки, а реальный террор.

Читать полностью
ВВС Израиля заявили об атаке на

ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Читать полностью

Общество

Новая жизнь Ани Лорак: от развода к тайной свадьбе

Новая жизнь Ани Лорак: от развода к тайной свадьбе

В феврале 2023 года Ани Лорак сообщила, что нашла нового избранника — инструктора по йоге испанского происхождения Исаака Виджраку, с которым она познакомилась на Ибице и с тех пор не расставалась.

Читать полностью
Хейли Бибер тратит десятки миллионов на частные перелеты

Хейли Бибер тратит десятки миллионов на частные перелеты

Поклонники звёздной пары Джастина и Хейли Бибер гадают, почему певец оставлял беременную жену ради выступления на свадьбе века. И вот выяснилась настоящая причина.

Читать полностью

Новости