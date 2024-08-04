Не ждите возврата запчастей от СТО: вот что теперь происходит

На многих крупных СТО ранее было принято возвращать автовладельцам заменённые запчасти, но последнее время эта практика уходит в прошлое из-за возникшего дефицита на рынке. Представитель крупного СТО объяснил журналистам, почему теперь используемые детали остаются на станциях.
Из-за нехватки запчастей, иногда приходится ждать нужную деталь до двух-трёх месяцев, что создаёт неудобства для автовладельцев, нуждающихся в своих автомобилях для повседневного использования. Даже маленькая необходимая деталь может потребоваться срочно, чтобы избежать более дорогого ремонта других систем авто.
В ответ на этот вызов, механики начали реставрировать отработанные детали для последующей перепродажи на вторичном рынке. Сейчас в объявлениях можно найти всё: от генераторов и рычагов подвески до амортизаторов и топливных баков.
Таким образом, многие механики предпочитают не возвращать использованные запасные части, видя в этом возможность дополнительного заработка. Для большинства автовладельцев эти детали и так бесполезны, так как они редко занимаются их восстановлением и продажей, предпочитая просто хранить их на задворках гаража.
Фото:commons.wikimedia.org/Martin Vorel ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом
Руководитель крупнейшей в Мьянме партии обратился к России с просьбой поддержать правительственные силу республики в борьбе с террористической угрозой, сообщает РИА Новости. По словам Кхин Йи то, что происходит на территории страны, не внутренние разборки, а реальный террор.
ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Новая жизнь Ани Лорак: от развода к тайной свадьбе
В феврале 2023 года Ани Лорак сообщила, что нашла нового избранника — инструктора по йоге испанского происхождения Исаака Виджраку, с которым она познакомилась на Ибице и с тех пор не расставалась.
Хейли Бибер тратит десятки миллионов на частные перелеты
Поклонники звёздной пары Джастина и Хейли Бибер гадают, почему певец оставлял беременную жену ради выступления на свадьбе века. И вот выяснилась настоящая причина.