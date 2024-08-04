Не ждите возврата запчастей от СТО: вот что теперь происходит

На многих крупных СТО ранее было принято возвращать автовладельцам заменённые запчасти, но последнее время эта практика уходит в прошлое из-за возникшего дефицита на рынке. Представитель крупного СТО объяснил журналистам, почему теперь используемые детали остаются на станциях.

Из-за нехватки запчастей, иногда приходится ждать нужную деталь до двух-трёх месяцев, что создаёт неудобства для автовладельцев, нуждающихся в своих автомобилях для повседневного использования. Даже маленькая необходимая деталь может потребоваться срочно, чтобы избежать более дорогого ремонта других систем авто.

В ответ на этот вызов, механики начали реставрировать отработанные детали для последующей перепродажи на вторичном рынке. Сейчас в объявлениях можно найти всё: от генераторов и рычагов подвески до амортизаторов и топливных баков.

Таким образом, многие механики предпочитают не возвращать использованные запасные части, видя в этом возможность дополнительного заработка. Для большинства автовладельцев эти детали и так бесполезны, так как они редко занимаются их восстановлением и продажей, предпочитая просто хранить их на задворках гаража.

Фото:commons.wikimedia.org/Martin Vorel ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)