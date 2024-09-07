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Оформление ванной комнаты: 5 идей
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Преобразите свою ванную: 5 креативных идей для стильного оформления

Оформление ванной комнаты: 5 идей

Ванная комната — это не только место для гигиенических процедур, но и зона отдыха. Узнайте, как сделать ее красивой и функциональной!

1. Цветовая гамма

Выберите светлые и нейтральные оттенки для создания визуального пространства. Добавьте акценты ярких цветов через текстиль или декор.

2. Освещение

Установите несколько источников света — основное освещение и дополнительные светильники возле зеркала создадут комфортную атмосферу.

3. Хранение

Используйте полки и корзины для хранения принадлежностей. Эстетически оформленные предметы помогут поддерживать порядок и сделают ванную более стильной.

4. Декор

Добавьте живые растения или красивые аксессуары — это оживит пространство и сделает его более уютным.

5. Зеркала

Используйте зеркала разных форм и размеров для визуального увеличения пространства и создания интересных акцентов.

Фото: commons.wikimedia.org/Lavanda Green(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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