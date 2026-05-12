Новая жизнь магистрали: в Нижегородской области обновят ключевое дорожное направление

Масштабная программа по обновлению федеральной магистрали Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области охватит 83 километра дорожного полотна. Работы по модернизации транспортной артерии, общая протяженность которой достигает 133 километров, рассчитаны на ближайшие два года. Предыдущие этапы реконструкции, проходившие с 2021 по 2024 год, уже позволили привести в порядок 40 километров пути и пять инженерных сооружений, сообщает ИА "В городе N".

Проект включает восстановление участков от Тарасихи до Воскресенского района, где дорожники применят передовую технологию холодной регенерации для укрепления основания покрытия. Данный метод биохимической и физической стабилизации грунтов позволяет существенно продлить жизненный цикл дороги

Инженерный план предусматривает устройство двухслойного дорожного покрытия, где финишный слой будет выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Этот материал обладает повышенной устойчивостью к деформациям под воздействием транспортных нагрузок и климатических факторов. Согласно данным ведомства, внимание будет уделено и повышению безопасности движения на трассе.

Для создания целостной инфраструктурной среды специалисты планируют провести комплексное обустройство прилегающих территорий. В перечень необходимых мер входят обновление остановочных павильонов, тротуаров, посадочных площадок и ремонт примыканий второстепенных дорог. Завершающим этапом станет нанесение износостойкой горизонтальной разметки из современного термопластика, что обеспечит комфортную навигацию для автомобилистов.