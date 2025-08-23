Бирюков отчитался о масштабном обновлении подъездов в Москве

В российской столице продолжается реализация масштабной программы по приведению в нормативное состояние подъездов многоквартирных жилых домов. По данным на текущий момент, работы уже завершены в четырнадцати тысячах подъездов.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, содержание этих помещений в надлежащем состоянии является одним из приоритетов городской политики. Власти сформировали единый стандартизированный подход к организации текущего ремонта. Общий план на текущий год предусматривает проведение необходимых работ в шестнадцати тысячах подъездов.

В перечень обязательных мероприятий входит проведение косметического ремонта, включающего покраску стен, потолков и входных групп. При необходимости также выполняется замена или восстановление дверных и оконных блоков в тамбурах и холлах, ремонт ступеней и перил, а также монтаж новых осветительных приборов.

Дополнительно специалисты приводят в порядок почтовые ящики, облицовку стен, убирают электропроводку в специальные защитные короба и обновляют теплоизоляцию на трубопроводах. Заместитель мэра добавил, что график проведения всех работ заранее доводится до сведения жильцов. Соответствующие уведомления размещаются на информационных стендах в самих подъездах и других местах общего пользования.