Во сколько обойдется ремонт в новостройке: цена за квадратный метр

Ремонт в новостройке — это важный этап, который требует тщательного планирования и бюджета. Но сколько же на самом деле стоит такой ремонт?

Ремонт квартиры в новостройке может варьироваться от 5 000 до 20 000 рублей за квадратный метр в зависимости от уровня отделки и материалов.

1. Эконом-вариант. Если вы хотите сэкономить, то можно обойтись минимальным набором работ и материалов. Такой ремонт обойдется примерно в 5 000-8 000 рублей за квадратный метр.

2. Средний уровень. Оптимальный вариант с хорошими материалами и качественной отделкой будет стоить от 10 000 до 15 000 рублей за квадратный метр.

3. Премиум-ремонт. Для тех, кто не хочет экономить на качестве, существует вариант премиум-класса, который может достигать 20 000 рублей за квадратный метр и выше.

Фото: commons.wikimedia.org/Laqfoil Ltd. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)