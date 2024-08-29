Во сколько обойдется ремонт в новостройке: цена за квадратный метр

Ремонт в новостройке — это важный этап, который требует тщательного планирования и бюджета. Но сколько же на самом деле стоит такой ремонт?
Ремонт квартиры в новостройке может варьироваться от 5 000 до 20 000 рублей за квадратный метр в зависимости от уровня отделки и материалов.
1. Эконом-вариант. Если вы хотите сэкономить, то можно обойтись минимальным набором работ и материалов. Такой ремонт обойдется примерно в 5 000-8 000 рублей за квадратный метр.
2. Средний уровень. Оптимальный вариант с хорошими материалами и качественной отделкой будет стоить от 10 000 до 15 000 рублей за квадратный метр.
3. Премиум-ремонт. Для тех, кто не хочет экономить на качестве, существует вариант премиум-класса, который может достигать 20 000 рублей за квадратный метр и выше.
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