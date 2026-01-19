Хотели сэкономить, а пришлось переплатить: почему укладка плитки на старую невыгодна

Укладка на полу новой плитки поверх старой может привести к проблемам, а также увеличить итоговую стоимость ремонта, предупредил эксперт по ремонту квартир Александр Белов. О том, когда все-таки допустим такой способ и почему он не всегда экономит деньги, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Мастер объяснил, что укладка плитки без демонтажа старого покрытия в большинстве случаев является нежелательным решением, так как может создать дальнейшие технические и эксплуатационные сложности.

"Нехорошо так делать, потому что высоты сбиваются, двери могут потом не открываться. Смотря какая поверхность плитки старой, она может быть глянцевая, может быть керамогранит и так далее. И новая плитка к этому не приклеится", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что в отдельных случаях укладка плитки поверх старой возможна, но только после профессиональной оценки состояния поверхности.

"Грунтовка специальная укладывается поверх старой плитки, очищается старая плитка от грязи, отмывается, а потом грунтуется. Если на короткий срок нужно, на маленький недолгий период, то можно стелить новую плитку поверх старой", — говорит эксперт.

По его словам, необходимые для укладки новой плитки поверх старой дополнительные материалы способны заметно увеличить бюджет работ.

"Расходные материалы, которые нужно будет применять, будут идти "допом". И может быть увеличение цифры на работы. Это может быть гораздо дороже, чем, например, демонтировать и по новой уложить плитку на пол. Надо дорогостоящие расходные материалы купить, грунтовки дорогостоящие, чтобы это в будущем работало, клей плиточный не обычный, а специальный", — отметил мастер.

Белов посоветовал с проблемами демонтажа старой напольной плитки и укладки новой обратиться к специалистам, которые дадут правильную рекомендацию по проведению и оценке стоимости работ.