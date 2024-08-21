Предупреждением не отделаетесь: как избавиться от строительного мусора законно

После ремонта остаются бетон, обои, электропроводка, трубы. Разберёмся, что такое строительный мусор и как с ним обращаться.
Строительный мусор нельзя выкидывать на помойку. Это отходы ремонта: штукатурка, плитка, линолеум, банки из-под краски.
Они делятся на три категории: крупные элементы (двери, батареи), материалы и упаковка, остатки (пыль, обрезки). Их нельзя утилизировать как бытовой мусор из-за размера и веса, нужен специальный вывоз.
За вывоз мусора отвечает собственник. Варианты: обратиться в управляющую компанию, вывезти самому или заказать услугу. Стоимость зависит от объёма и места. Также можно продать или отдать мусор.
Нарушение правил утилизации грозит штрафом в 1000–2000 рублей.
Фото: web.archive.org/Robert Kaufmann(Creative Commons CC0 License)
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