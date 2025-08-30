Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака на мосту
Собака на мосту
© Facebook by Greater Wellington is licensed under public domain
Северо-Западный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:05

Исторические мосты Петербурга будут ремонтировать: какие переправы ждет масштабная реконструкция

В Петербурге планируют масштабный ремонт мостов в 2026 году

Власти Санкт-Петербурга запланировали на 2026 год масштабную программу реконструкции городских мостов, включая ключевые переправы через Неву. Как сообщил врио главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов, для финансирования работ потребуется дополнительное бюджетное финансирование.

В перечень объектов, требующих urgent вмешательства, вошли Литейный мост и мост Александра Невского, где наблюдается значительный износ трамвайных путей и дорожного покрытия. Сметная стоимость работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей, при этом строительно-монтажные мероприятия планируется провести в 2026–2027 годах.

Особое внимание уделяется объектам культурного наследия, находящимся в предаварийном состоянии. Аларчин мост, ни разу не ремонтировавшийся с 1906 года, требует 400 миллионов рублей на восстановительные работы. Набережная Крюкова канала с отклонением стенки в сторону русла нуждается в финансировании свыше 1 миллиарда рублей.

В список объектов также включены мосты через Крюков канал: Матвеев мост (420 миллионов рублей) и мост Декабристов (111 миллионов рублей), который не ремонтировался с 1914 года и имеет серьезные проблемы с гидроизоляцией.

Программа ремонта продолжает текущие работы на Благовещенском и Дворцовом мостах, демонстрируя системный подход к сохранению уникального мостового хозяйства Северной столицы, отмечают специалисты.

