© www.pexels.com by Thirdman is licensed under Бесплатное использование
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:15

Красивая смета ничего не значит: как отличить надежных подрядчиков от халтурщиков

Надежность подрядчика проще всего проверить не по обещаниям, а по его реальным объектам и тому, как он показывает свою работу, отметил эксперт по ремонту квартир Александр Белов. В беседе с NewsInfo он подсказал, на что обратить внимание при выборе исполнителя для ремонта квартиры.

Белов отметил, что ключ к выбору подрядчика это лично осмотреть текущие и завершенные объекты, а также убедиться в понимании исполнителем технологического процесса ремонта. По его словам, даже человек, далекий от стройки, может многое оценить визуально и по логике объяснений мастера.

"Ехать к ним на объект и смотреть их работу, чтобы показали процесс выполнения черновых и чистовых работ. Визуально сразу поймете ремонт вам нравится или нет. Углы, повороты, стенки ровные или кривые. Сразу это заметите, даже если не понимаете в ремонте", — отметил эксперт.

Он добавил, что важно обращать внимание и на качество исполнения деталей, а также на то, как подрядчик общается с заказчиком и подтверждает ли свои слова практикой.

"Фотографиями может подтвердить, "инженерку" показать. Человек не скрывает себя, например, в социальных сетях, показывает ремонты, пишет о ремонте, активно ведёт социальную жизнь, состоит на форуме, например, по ремонту квартир. Если мастер или бригада, которую вы приглашаете, всё делает в соответствии со своими же рекомендациями, то можно этому верить", — пояснил Белов.

Специалист отметил, что лучше услугу найма добропорядочных мастеров доверить тому, кто хорошо ориентируется в данной сфере и сможет посоветовать профессионалов своего дела.

