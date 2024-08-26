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Чем отличается косметический ремонт от капитального
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Косметический или капитальный ремонт: какой выбрать и как это повлияет на ваш бюджет

Чем отличается косметический ремонт от капитального

При подготовке к ремонту многие сталкиваются с вопросом: что выбрать — косметический или капитальный ремонт? Мы разберем основные отличия между этими двумя понятиями и поможем вам сделать правильный выбор.

1. Косметический ремонт

Это минимальные изменения, направленные на улучшение внешнего вида помещения. Обычно включает покраску стен, замену обоев, обновление напольных покрытий и замену осветительных приборов.

2. Капитальный ремонт

Это более серьезные изменения, которые могут включать перепланировку, замену сантехники, электропроводки и окон. Капитальный ремонт требует больше времени и финансовых вложений.

3. Сроки выполнения

Косметический ремонт можно выполнить за короткий срок — от нескольких дней до нескольких недель. Капитальный ремонт может занять месяцы в зависимости от объема работ.

4. Цели ремонта

Если вы хотите освежить интерьер без значительных вложений, выбирайте косметический ремонт. Если же планируете кардинальные изменения — вам нужен капитальный ремонт.

Фото: commons.wikimedia.org/Laqfoil Ltd(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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