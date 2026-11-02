Канатка над Волгой ожила, но пока без пассажиров: на переправе в Бор начался масштабный ремонт

Специалисты приступили к масштабным восстановительным работам на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор. Эксперты уже провели тщательное обследование обеих станций, выполнили геодезический контроль опор и проверили состояние оборудования, включая проверку зажимов и подвесов во всех кабинах. Об этом сообщает ИА "В городе N".

На сегодняшний день завершено техническое обслуживание около 70% роликовых балансиров, а на шестой опоре уже произведена замена поврежденного элемента. По словам представителей компании, в ходе проверок новых замечаний к состоянию обследованных узлов выявлено не было.

"По результатам проведенных проверок дополнительных замечаний к обследованному оборудованию не выявлено", — уточнили в ООО "Урбантех Сервис".

В ближайший период подрядчик намерен сосредоточиться на ремонте кабин, подготовке проектной документации и прохождении экспертиз для устранения всех предписаний Ростехнадзора. Финальный этап работ будет включать установку нового несущего каната, проведение комплексных испытаний и обязательное техническое освидетельствование системы. Данные меры направлены на обеспечение полной безопасности пассажиров после инцидента, произошедшего летом из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что после аварийной остановки переправы в июле, когда произошло столкновение кабинок, деятельность компании-оператора подверглась проверке, завершившейся наложением штрафа в размере 250 тысяч рублей. Возобновление работы канатной дороги станет возможным только после успешного завершения всех регламентных проверок. Специалисты подчеркнули, что приоритетом остается подтверждение надежности инфраструктуры перед официальным запуском объекта.