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Канатная дорога
Канатная дорога
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Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 10:46

Канатка над Волгой ожила, но пока без пассажиров: на переправе в Бор начался масштабный ремонт

Специалисты приступили к масштабным восстановительным работам на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор. Эксперты уже провели тщательное обследование обеих станций, выполнили геодезический контроль опор и проверили состояние оборудования, включая проверку зажимов и подвесов во всех кабинах. Об этом сообщает ИА "В городе N".

На сегодняшний день завершено техническое обслуживание около 70% роликовых балансиров, а на шестой опоре уже произведена замена поврежденного элемента. По словам представителей компании, в ходе проверок новых замечаний к состоянию обследованных узлов выявлено не было.

"По результатам проведенных проверок дополнительных замечаний к обследованному оборудованию не выявлено", — уточнили в ООО "Урбантех Сервис".

В ближайший период подрядчик намерен сосредоточиться на ремонте кабин, подготовке проектной документации и прохождении экспертиз для устранения всех предписаний Ростехнадзора. Финальный этап работ будет включать установку нового несущего каната, проведение комплексных испытаний и обязательное техническое освидетельствование системы. Данные меры направлены на обеспечение полной безопасности пассажиров после инцидента, произошедшего летом из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что после аварийной остановки переправы в июле, когда произошло столкновение кабинок, деятельность компании-оператора подверглась проверке, завершившейся наложением штрафа в размере 250 тысяч рублей. Возобновление работы канатной дороги станет возможным только после успешного завершения всех регламентных проверок. Специалисты подчеркнули, что приоритетом остается подтверждение надежности инфраструктуры перед официальным запуском объекта.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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