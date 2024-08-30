Ремонт частного дома: сколько на самом деле стоит обновить жильё

Ремонт в частном доме — это не только возможность обновить пространство, но и серьезные финансовые вложения. Если вы планируете освежить свой дом, важно заранее оценить, сколько это может стоить.



Капитальный ремонт обойдется значительно дороже, чем косметический. Если вы планируете менять электрику, сантехнику и делать перепланировку, будьте готовы к затратам от 1000 до 3000 рублей за квадратный метр.

Выбор материалов также влияет на общую стоимость. Например, качественные отделочные материалы могут стоить от 500 до 2000 рублей за квадратный метр. Не забывайте про мебель и декор — их стоимость может варьироваться от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.

Услуги профессионалов также требуют значительных затрат. Работы по ремонту могут стоить от 300 до 1000 рублей за час, в зависимости от квалификации мастера.

Не забудьте учесть непредвиденные расходы — они могут составлять до 20% от общего бюджета.

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