Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обеденная зона в маленькой квартире
Обеденная зона в маленькой квартире
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:43

Зонирование или перепланировка: что выбрать для маленькой квартиры

Зонирование и перепланировка однушки: дизайнеры назвали популярные решения

Однокомнатная квартира может быть не только уютной, но и функциональной, если грамотно подойти к её планировке. Сегодня всё больше владельцев жилья задумываются о том, как из "однушки" сделать полноценную "двушку". Причина проста: растущие цены на недвижимость и желание максимально эффективно использовать каждый квадратный метр.

В США подобные решения стали особенно популярны в 2021 году, и этот опыт быстро переняли в России. Квартиры меняют конфигурацию, получают дополнительные зоны, становятся удобнее для проживания семьи или пары.

Зонирование и перепланировка: в чём разница

  • Зонирование - временный приём. Используются мебель, перегородки, ширмы, шторы или аквариумы для разделения комнаты на несколько функциональных частей. При этом юридический статус квартиры остаётся прежним.

  • Перепланировка - строительные работы с возведением или сносом стен. В этом случае необходимо согласование с БТИ, внесение изменений в техпаспорт и проект.

Зонирование дешевле и быстрее, а перепланировка позволяет создать изолированные помещения, но требует затрат и времени.

Когда подходит зонирование

Зонирование особенно удобно для небольших однокомнатных квартир. С его помощью можно:

  • отделить рабочий кабинет;
  • выделить спальню или детскую;
  • создать обеденную зону.

Но для семей с детьми этот вариант не всегда удобен: фактически перегородки не изолируют комнаты полностью.

Перепланировка: возможности и сложности

Перепланировка даёт больше свободы, но связана с техническими и юридическими ограничениями.

Технические трудности

  • Мини-студии до 18 м² плохо подходят: перегородки сделают их тесными.
  • В квартирах с одним окном одна из новых комнат останется без естественного света.

Юридические трудности

Необходимо согласование в архитектурном бюро и БТИ. Запрещены:

  • демонтаж несущих конструкций;
  • перенос газовых стояков;
  • установка батарей на балконе;
  • расширение санузла за счёт жилой зоны.

В аварийных домах перепланировка невозможна.

Таблица: сравнение подходов

Критерий Зонирование Перепланировка
Стоимость Минимальная Высокая
Сроки Быстро Долго, с согласованиями
Результат Визуальное разделение Новая конфигурация квартиры
Законность Не требует согласования Обязательно согласуется
Гибкость Можно менять в любой момент Изменения постоянные

Идеи для перепланировки

Скандинавская "двушка" с кухней-нишей

Кухонный гарнитур переносится в нишу в коридоре, а освободившееся помещение становится спальней или кабинетом. Минус: узаконить такую перепланировку сложно, а обеденный стол придётся ставить в комнате.

Евродвушка

Комната делится перегородкой, формируя гостиную и спальню. Это напоминает студию, но с более чётким разделением зон.

"Распашонка"

Квартиры с окнами на разные стороны позволяют выделить отдельные комнаты или кабинет в прихожей. Подходит для однушек от 40 м².

Изолированные комнаты

В угловых квартирах с тремя окнами легко сделать полноценные две комнаты с естественным светом. Это идеальный вариант для семей с детьми.

Комната на лоджии

Лоджию утепляют, демонтируют блок, устанавливают батареи. Такой вариант официально не узаконить, но он добавляет жилое пространство.

FAQ

Сколько стоит перепланировка однушки в двушку?
В среднем от 100 000 до 300 000 рублей, включая проект и согласования.

Можно ли узаконить уже сделанный ремонт?
Да, через архитектурное бюро с СРО, которое подтвердит безопасность изменений.

Что выбрать: зонирование или перепланировку?
Для пары или одного человека подойдёт зонирование, для семьи — лучше перепланировка.

Преобразить "однушку" в "двушку" реально — при разумном подходе, внимательности к техусловиям и понимании юридических ограничений. Главное — заранее представить, какой результат вам нужен: временное зонирование или капитальная перепланировка с документами. Выбрав правильный путь, можно получить удобное, современное и красивое жильё, в котором каждый квадратный метр работает на комфорт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоимость ламината: роль бренда, декора, плотности плиты и сезонных распродаж сегодня в 10:41

Ламинат по цене пиццы и дубовой доски: в чём подвох

Почему ламинат в соседних магазинах может стоить по-разному? Узнаем, какие факторы формируют цену и как найти идеальный баланс качества и стоимости.

Читать полностью » Полиуретановые потолочные плинтусы: резка под 45 и монтаж сегодня в 10:10

Как клеить потолочные плинтусы: до или после обоев

Полиуретановые плинтусы удобнее в резке и отделке, клеить их можно как до, так и после обоев. Разбираемся, как подобрать и оформить.

Читать полностью » Эксперты напомнили о правилах сертификации стройматериалов по Федеральному закону сегодня в 9:31

Дом, который горит быстрее спички: цена выбора некачественного материала

Как отличить реальное качество строительных материалов от рекламных заявлений? Разбираем документы, испытания и ошибки, которые обходятся слишком дорого.

Читать полностью » Установка унитаза своими руками: демонтаж, подготовка слива и монтаж сегодня в 9:07

Сантехника мстит: чем опасен неправильный монтаж унитаза

Установить унитаз самому проще, чем кажется. Как правильно подключить слив, закрепить ножку и избежать протечек — пошаговое руководство.

Читать полностью » Звукоизоляция в квартире: каменная вата снижает уровень шума и повышает комфорт сегодня в 8:26

Тишина, в которой приятно жить: правильная звукоизоляция квартиры

Даже идеальный ремонт не принесёт радости, если слышно соседей. Разбираем, как звукоизоляция помогает сохранить тишину и здоровье.

Читать полностью » Штукатурные откосы окон: достоинства, недостатки и современные аналоги сегодня в 8:05

Откосы из штукатурки или пластика: что скрывается за привычным выбором

Штукатурка откосов — проверенный способ отделки, но у него есть минусы. Какие альтернативы лучше подходят для пластиковых окон?

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему оконные откосы становятся главным мостиком холода сегодня в 7:24

Правильное утепление откосов снижает счета за отопление до 20%

Сквозняки в доме часто связаны с оконными откосами. Разбираем, как проверить утепление, избежать ошибок монтажа и сохранить тепло.

Читать полностью » Способы выравнивания стен в квартире: штукатурка, шпаклевка и гипсокартон сегодня в 7:02

Ровные стены без трещин: какой способ работает лучше всего

Штукатурка, шпаклевка или гипсокартон? Разбираем, чем лучше выровнять стены, чтобы отделка держалась долго и выглядела идеально.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Национальный парк Чешская Швейцария с Правчицкими воротами популярен у туристов в Чехии
Еда

Запекание курицы с мёдом и горчицей в духовке обеспечивает равномерное прожаривание
Еда

Котлеты с сыром и помидорами в духовке получаются сочными
Дом

Лист стальной оцинкованный: свойства, производство и области применения
Питомцы

Рыбий жир снижает риск заболеваний суставов у собак на 45%
Питомцы

Куда деть кошку на время отъезда: полный гид по всем вариантам размещения
Красота и здоровье

В Иванове врачи скорой помощи спасли женщину с инфарктом и клинической смертью
Садоводство

Фитолампы помогают рассаде расти крепкой при коротком световом дне или пасмурной погоде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet