Зонирование или перепланировка: что выбрать для маленькой квартиры

Однокомнатная квартира может быть не только уютной, но и функциональной, если грамотно подойти к её планировке. Сегодня всё больше владельцев жилья задумываются о том, как из "однушки" сделать полноценную "двушку". Причина проста: растущие цены на недвижимость и желание максимально эффективно использовать каждый квадратный метр.

В США подобные решения стали особенно популярны в 2021 году, и этот опыт быстро переняли в России. Квартиры меняют конфигурацию, получают дополнительные зоны, становятся удобнее для проживания семьи или пары.

Зонирование и перепланировка: в чём разница

Зонирование - временный приём. Используются мебель, перегородки, ширмы, шторы или аквариумы для разделения комнаты на несколько функциональных частей. При этом юридический статус квартиры остаётся прежним.

Перепланировка - строительные работы с возведением или сносом стен. В этом случае необходимо согласование с БТИ, внесение изменений в техпаспорт и проект.

Зонирование дешевле и быстрее, а перепланировка позволяет создать изолированные помещения, но требует затрат и времени.

Когда подходит зонирование

Зонирование особенно удобно для небольших однокомнатных квартир. С его помощью можно:

отделить рабочий кабинет;

выделить спальню или детскую;

создать обеденную зону.

Но для семей с детьми этот вариант не всегда удобен: фактически перегородки не изолируют комнаты полностью.

Перепланировка: возможности и сложности

Перепланировка даёт больше свободы, но связана с техническими и юридическими ограничениями.

Технические трудности

Мини-студии до 18 м² плохо подходят: перегородки сделают их тесными.

В квартирах с одним окном одна из новых комнат останется без естественного света.

Юридические трудности

Необходимо согласование в архитектурном бюро и БТИ. Запрещены:

демонтаж несущих конструкций;

перенос газовых стояков;

установка батарей на балконе;

расширение санузла за счёт жилой зоны.

В аварийных домах перепланировка невозможна.

Таблица: сравнение подходов

Критерий Зонирование Перепланировка Стоимость Минимальная Высокая Сроки Быстро Долго, с согласованиями Результат Визуальное разделение Новая конфигурация квартиры Законность Не требует согласования Обязательно согласуется Гибкость Можно менять в любой момент Изменения постоянные

Идеи для перепланировки

Скандинавская "двушка" с кухней-нишей

Кухонный гарнитур переносится в нишу в коридоре, а освободившееся помещение становится спальней или кабинетом. Минус: узаконить такую перепланировку сложно, а обеденный стол придётся ставить в комнате.

Евродвушка

Комната делится перегородкой, формируя гостиную и спальню. Это напоминает студию, но с более чётким разделением зон.

"Распашонка"

Квартиры с окнами на разные стороны позволяют выделить отдельные комнаты или кабинет в прихожей. Подходит для однушек от 40 м².

Изолированные комнаты

В угловых квартирах с тремя окнами легко сделать полноценные две комнаты с естественным светом. Это идеальный вариант для семей с детьми.

Комната на лоджии

Лоджию утепляют, демонтируют блок, устанавливают батареи. Такой вариант официально не узаконить, но он добавляет жилое пространство.

FAQ

Сколько стоит перепланировка однушки в двушку?

В среднем от 100 000 до 300 000 рублей, включая проект и согласования.

Можно ли узаконить уже сделанный ремонт?

Да, через архитектурное бюро с СРО, которое подтвердит безопасность изменений.

Что выбрать: зонирование или перепланировку?

Для пары или одного человека подойдёт зонирование, для семьи — лучше перепланировка.

Преобразить "однушку" в "двушку" реально — при разумном подходе, внимательности к техусловиям и понимании юридических ограничений. Главное — заранее представить, какой результат вам нужен: временное зонирование или капитальная перепланировка с документами. Выбрав правильный путь, можно получить удобное, современное и красивое жильё, в котором каждый квадратный метр работает на комфорт.