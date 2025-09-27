Зонирование или перепланировка: что выбрать для маленькой квартиры
Однокомнатная квартира может быть не только уютной, но и функциональной, если грамотно подойти к её планировке. Сегодня всё больше владельцев жилья задумываются о том, как из "однушки" сделать полноценную "двушку". Причина проста: растущие цены на недвижимость и желание максимально эффективно использовать каждый квадратный метр.
В США подобные решения стали особенно популярны в 2021 году, и этот опыт быстро переняли в России. Квартиры меняют конфигурацию, получают дополнительные зоны, становятся удобнее для проживания семьи или пары.
Зонирование и перепланировка: в чём разница
-
Зонирование - временный приём. Используются мебель, перегородки, ширмы, шторы или аквариумы для разделения комнаты на несколько функциональных частей. При этом юридический статус квартиры остаётся прежним.
-
Перепланировка - строительные работы с возведением или сносом стен. В этом случае необходимо согласование с БТИ, внесение изменений в техпаспорт и проект.
Зонирование дешевле и быстрее, а перепланировка позволяет создать изолированные помещения, но требует затрат и времени.
Когда подходит зонирование
Зонирование особенно удобно для небольших однокомнатных квартир. С его помощью можно:
- отделить рабочий кабинет;
- выделить спальню или детскую;
- создать обеденную зону.
Но для семей с детьми этот вариант не всегда удобен: фактически перегородки не изолируют комнаты полностью.
Перепланировка: возможности и сложности
Перепланировка даёт больше свободы, но связана с техническими и юридическими ограничениями.
Технические трудности
- Мини-студии до 18 м² плохо подходят: перегородки сделают их тесными.
- В квартирах с одним окном одна из новых комнат останется без естественного света.
Юридические трудности
Необходимо согласование в архитектурном бюро и БТИ. Запрещены:
- демонтаж несущих конструкций;
- перенос газовых стояков;
- установка батарей на балконе;
- расширение санузла за счёт жилой зоны.
В аварийных домах перепланировка невозможна.
Таблица: сравнение подходов
|Критерий
|Зонирование
|Перепланировка
|Стоимость
|Минимальная
|Высокая
|Сроки
|Быстро
|Долго, с согласованиями
|Результат
|Визуальное разделение
|Новая конфигурация квартиры
|Законность
|Не требует согласования
|Обязательно согласуется
|Гибкость
|Можно менять в любой момент
|Изменения постоянные
Идеи для перепланировки
Скандинавская "двушка" с кухней-нишей
Кухонный гарнитур переносится в нишу в коридоре, а освободившееся помещение становится спальней или кабинетом. Минус: узаконить такую перепланировку сложно, а обеденный стол придётся ставить в комнате.
Евродвушка
Комната делится перегородкой, формируя гостиную и спальню. Это напоминает студию, но с более чётким разделением зон.
"Распашонка"
Квартиры с окнами на разные стороны позволяют выделить отдельные комнаты или кабинет в прихожей. Подходит для однушек от 40 м².
Изолированные комнаты
В угловых квартирах с тремя окнами легко сделать полноценные две комнаты с естественным светом. Это идеальный вариант для семей с детьми.
Комната на лоджии
Лоджию утепляют, демонтируют блок, устанавливают батареи. Такой вариант официально не узаконить, но он добавляет жилое пространство.
FAQ
Сколько стоит перепланировка однушки в двушку?
В среднем от 100 000 до 300 000 рублей, включая проект и согласования.
Можно ли узаконить уже сделанный ремонт?
Да, через архитектурное бюро с СРО, которое подтвердит безопасность изменений.
Что выбрать: зонирование или перепланировку?
Для пары или одного человека подойдёт зонирование, для семьи — лучше перепланировка.
Преобразить "однушку" в "двушку" реально — при разумном подходе, внимательности к техусловиям и понимании юридических ограничений. Главное — заранее представить, какой результат вам нужен: временное зонирование или капитальная перепланировка с документами. Выбрав правильный путь, можно получить удобное, современное и красивое жильё, в котором каждый квадратный метр работает на комфорт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru