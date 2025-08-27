Сальвадор живёт на переводы от нелегалов: экономика-загадка Латинской Америки

Российский путешественник, побывавший в Сальвадоре, поделился наблюдениями в блоге "делайчехочешь" на платформе "Дзен". По его словам, значительная часть экономики этой страны напрямую зависит от тех, кто уехал за границу на заработки.

Переводы мигрантов как опора экономики

Автор заметил, что более 20% ВВП Сальвадора составляют денежные переводы от граждан, работающих в США. Разговоры с местными жителями подтвердили: именно эти средства помогают семьям строить дома, покупать технику и просто обеспечивать базовые потребности.

"Средняя зарплата здесь — около 300 долларов (24,1 тысячи рублей). На неё трудно прожить. Но если родственник отправляет из Америки даже 500-600 долларов (до 48,2 тысячи рублей) в месяц, это для Сальвадора настоящее состояние", — объяснил тревел-блогер.

Семейная стратегия и американский парадокс

Жители страны, по словам путешественника, воспринимают отъезд родственников спокойно и даже с благодарностью.

Принцип прост: "пусть уедет один — зато прокормит всех".

При этом, как отметил блогер, США одновременно боятся мигрантов, строят стены на границе и удивляются, почему Латинская Америка переживает кризис.

Экономика Сальвадора — наглядный пример того, как жизнь целой страны может зависеть от нелегальных заработков за рубежом. Для местных семей миграция стала не просто выбором, а необходимостью.