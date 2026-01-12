Ремень безопасности с сюрпризом: эта деталь станет причиной штрафа

Использование накладок на ремни безопасности может привести не только к рискам для безопасности, но и к ошибочным штрафам со стороны автоматических систем контроля, пояснил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. О том, почему такие аксессуары нежелательны, он рассказал NewsInfo.

Васильев отметил, что любое вмешательство в конструкцию ремня безопасности потенциально опасно. По его словам, накладки могут повлиять на корректную работу механизма в аварийной ситуации, а также создать проблемы при фиксации нарушений автоматическими камерами.

"Ремень безопасности относится к системам пассивной безопасности автомобилей, вносить никакие изменения в него нельзя. Накладка может повлиять на работу этого элемента, особенно если ремень резко подтянется в аварийной ситуации, накладку может просто зажевать во втягивающие отверстия и ремень может некорректно сработать", — пояснил автоэксперт.

Он добавил, что отдельная проблема связана с работой систем фото- и видеофиксации, использующих элементы искусственного интеллекта. Такие системы могут неверно интерпретировать наличие накладки как отсутствие пристегнутого ремня, что приводит к штрафам, оспаривание которых требует времени и сил.

"Проблема довольно распространенная, искусственный интеллект с большим трудом распознает различного рода украшательства на ремне безопасности, из-за этого может фиксировать ситуацию, интерпретировать ее как отсутствие пристегнутого ремня. Надо избавляться от лишних элементов и путать умную систему при выписывании штрафа", — подчеркнул Васильев.

По его мнению, накладки на ремнях носят исключительно декоративный характер и не дают практической пользы, поэтому самым простым и надежным решением остается полный отказ от их использования.